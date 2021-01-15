«Гончаренко было некомфортно тренировать рядом с голодным волком»

Российские клубы вышли из отпуска и отправились на первые зимние сборы. Но даже в перерыве между официальными играми болельщикам скучать не приходится. Горячие новости приходят ежедневно. В столичном «Локомотиве» полностью поменялось руководство, в «Динамо» пришел новый генеральный директор, «Спартак» назвал имя новичка-легионера, а в ЦСКА приняли решение поменять помощников Виктора Гончаренко. Без громких информационных поводов пока в «Зените», впрочем, от главного фаворита и не стоит ждать каких-то сенсаций, рассказал «Известиям» опытный футбольный менеджер, бывший президент ФК «Москва» и генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус.

— Большие перемены произошли в руководстве «Локомотива». Как оцените эти перестановки?

— Уверен, целый ряд вещей изменится в лучшую сторону. В первую очередь это взаимоотношения с болельщиками. Владимир Леонченко — человек футбольный, сам поиграл на хорошем уровне, а также занимался административной деятельностью в футбольных профсоюзах. Думаю, на первых порах ему будет тяжело, потому что клуб — это большое хозяйство. Тем не менее у Леонченко есть шанс стать хорошим руководителем.

— Каких шагов ждете от нового руководства, чтобы вытащить команду из середины таблицы?

— Футбольный клуб сам по себе — это такая инерционная история. Очень сложно сразу его поднять на былые позиции. Для того чтобы команда успешно выступала, требуются две вещи — деньги и время. Деньги у «Локомотива» есть, значит, необходимо время. Естественно, при правильном подходе к реализации поставленных задач. У нас еще 11 туров, это достаточная дистанция. «Локо» сейчас пройдет сборы, по сути, первые для Марко Николича. Посмотрим, что он из себя представляет.

— Новый гендиректор и у «Динамо», эту должность в клубе занял Павел Пивоваров.

— Он никогда не был публичной фигурой. Учитывая мнения людей, к которым я отношусь с уважением, это интересная кандидатура для клуба. Вектор развития «Динамо» определяют два человека — Юрий Соловьев и Дмитрий Гафин. Наверняка они хорошо подумали, приглашая нового гендиректора.

— Как вам «Динамо» при Сандро Шварце?

— В первых играх команда оставила очень хорошее впечатление. А дальше — посмотрим. Ситуация такая же, как и у Николича: многое будет ясно после первых полноценных сборов под руководством тренера.

— В «Зените» пока тихо. Стоит ждать от них больших покупок зимой?

— Думаю, что нет. Для российского чемпионата «Зенит» укомплектован очень хорошо, лучше всех. А приобретения под Лигу чемпионов делаются летом. Если «Зенит» хочет чего-то добиться в этом турнире, то нужны соответствующие фундаментальные приобретения.

— Что может помешать «Зениту» выиграть третий чемпионат подряд?

— «Зенит» — однозначный фаворит. Четыре очка — это не такой большой отрыв, его можно растерять в случае какого-то провала. Другое дело, что предпосылок для этого провала пока не видно. Особенно если судить по последней игре со «Спартаком», которую «Зенит» выиграл в одну калитку. Опыт работы с клубом у Сергея Семака не такой большой, но два чемпионата он уже выиграл. Почему он должен проиграть третий?

— Как на «Спартаке» может сказаться тот факт, что Доменико Тедеско уже объявил о своем уходе по окончании сезона?

— Всё зависит от самого Тедеско. Если он будет сидеть, как будто сдутый футбольный мяч (в игре с «Зенитом» мы все это увидели), то ничего хорошего не будет. А если он будет стараться максимально проявить себя, то «Спартак» сможет побороться за второе место. Что касается игроков, то они в первую очередь играют за себя — за свое имя, за хороший контракт. Данная ситуация вполне может раскрепостить футболистов «Спартака».

— Допускаете, что Тедеско продлит контракт?

— Это будет большой ошибкой.

— Для кого?

— Для клуба. Тедеско — это не та фигура, которую нужно уговаривать остаться, для «Спартака» он ничего не выиграл. Так что пускай он ступает с миром и не нервирует футбольную общественность. А «Спартаку» в лице спортивного директора Дмитрия Попова желаю найти хорошего тренера.

— «Спартак» приобрел Йоррита Хендрикса из ПСВ. Многие скептически отнеслись к этому трансферу.

— Скауты «Спартака» разложили этого игрока на молекулы, навели все возможные справки. Попов хорошо знает европейский рынок, и для него этот трансфер станет своеобразным тестом на профессиональные качества.

— Тренерский штаб ЦСКА покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников. Для вас это стало неожиданностью?

— Я предполагал, что так может произойти. Виктору Гончаренко наверняка было некомфортно тренировать команду, когда рядом Сергей Овчинников щелкал зубами, как голодный волк. Овчинников уже решил для себя, что он созрел быть главным тренером.

— Овчинников готов тренировать самостоятельно?

— Да, считаю, что он созрел. Но будет очень непросто. Пришли молодые тренеры, и у них уже больше опыта. Ему нужно возобновлять карьеру главного тренера не в команде, которая слушает гимн Лиги чемпионов или Лиги Европы, а скорее где-то во втором дивизионе. Поездить на автобусе, посмотреть вокруг.

— Какие перспективы у Онопко?

— А вот здесь проблема. Он никогда никого локтями не расталкивал. Пришел он в ЦСКА под испанского тренера Хуанде Рамоса и остался на много лет. Онопко — человек, скажем так, комфортный. Но пришло время перемен.