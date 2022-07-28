«Пару раз пошутили о засилье спартаковцев в «Химках» и забыли»

Последние два чемпионата России прошли для «Химок» по одному сценарию: плохое начало, подвал турнирной таблицы, смена тренера и спасение. В сезоне-2020/21 команду по ходу турнира возглавил Игорь Черевченко и поднял клуб с последнего на рекордное восьмое место. В прошлом первенстве после двух третей чемпионата химчане также шли на последнем месте с серьезным отставанием от конкурентов. Тогда Черевченко сменил Сергей Юран и спас клуб от вылета в первую лигу.

В новом сезоне РПЛ «Химки» изменили традициям и стартовали успешно. Сначала они отобрали очки у действующего чемпиона — петербургского «Зенита», сыграв вничью 1:1. А 24 июля разгромили «Пари Нижний Новгород» (3:0). В турнирной таблице они четвертые при равенстве очков с «Зенитом», «Спартаком», «Динамо» и «Ахматом».

Обе встречи в основе провел воспитанник «Спартака» Александр Ломовицкий. Он дебютировал за красно-белых в РПЛ в 2018 году, несколько раз отправлялся в аренды. В том числе провел два месяца в «Химки» в августе-сентябре 2020 года. Полгода назад он окончательно покинул родной клуб и оказался в казанском «Рубине».

Нынешним летом 24-летний полузащитник вновь перешел в «Химки», с которыми подписал уже полноценный контракт. После игры с «Нижним Новгородом» Александр дал интервью «Известиям», оценил первые две игры сезона и поделился мнением о большом количестве бывших спартаковцев в подмосковном коллективе.

— Внешне по счету кажется, что победа над «Пари Нижний Новгород» далась легко. Как вам само качество игры «Химок» в этом матче?

— На нас, конечно, повлияли погодные условия — жарко очень было (матч начался в 15:00 при температуре +28 градусо. — «Известия»). Хорошо, что забили первыми — это придало уверенности. И позволило нам потом забить еще два мяча. Б ыло много борьбы, да еще почти в плюс 30 градусов — тяжело играть при таких условиях . Все наши ребята молодцы, что справились. Все старались, бились. Наверное, мы в этот день больше хотели этой победы.

— В предыдущие сезоны у «Химок» была нехорошая традиция плохо начинать и хорошо заканчивать чемпионат. Можно ли сказать, что в этом году всё изменилось?

— То, что было раньше, забывается. Как говорится, живем сегодняшним днем. Сейчас у нас всё хорошо. Четыре очка в двух играх — удачное начало. Надеюсь, что так будет и дальше.

— Против «Зенита» вы не боялись играть с позиции силы, в матче с «Нижним» вообще выиграли с крупным счетом. Будете так играть по ходу всего сезона независимо от уровня соперника?

— Это зависит от желания, старания и состояния футболистов. И от установок на игры, которые будут давать тренеры. Сейчас играем так, как получилось в первых двух матчах. Посмотрим, как будет дальше . Надеюсь, продолжим в том же духе.

— Есть желание доказать что-то «Спартаку» в очных матчах или оказавшись по итогам сезона выше в таблице?

— Причем тут «Спартак»? М не в каждом матче хочется показывать себя, приносить пользу своей команде. Но главное, чтобы моя команда побеждала. А личные амбиции — это уже второй вопрос. Хотя понятно, что я хочу всё время прогрессировать .

— То есть особого настроя на игры со «Спартаком» нет?

— Конечно, когда играешь против топ-команд, всегда хочешь себя как можно ярче проявить, выйти победителем . Но основная задача — показать себя как можно лучше по итогам всего сезона, а не в одном конкретном матче. Думаю, такая философия у всех команд и футболистов.

— Почему ваш предыдущий приход в «Химки» в позапрошлом году получился слишком коротким? Это связывали с назначением главным тренером Игоря Черевченко, с которым у вас был конфликт еще в тульском «Арсенале».

— С Черевченко у меня всё было хорошо. Не вижу особого смысла рассуждать о прошлом. Я сейчас снова здесь, в «Химках». Играю в каждом матче, команда добивается результата , всё хорошо.

— На что «Химки» могут рассчитывать с такой игрой в этом сезоне?

— Мы будем идти от матча к матчу с максимальной самоотдачей и желанием. Надеюсь, всё получится. У нас на самом деле самые высокие задачи: выходить на каждую игру и побеждать. Вот и всё. Посмотрим, что получится в конце сезона.

— Что будете считать лично для себя успехом по итогам сезона?

— Не заглядывал так далеко, если честно.

— В чем секрет Сергея Юрана? Он почти не проигрывает после прихода в «Химки».

— Хороший тренер, качественный тренировочный процесс. Мне всё нравится.

— Нет внутри «Химок» шуток по поводу того, что в команде собралось большое количество бывших игроков «Спартака»?

— Если посмотреть на РПЛ, то в ней достаточно много воспитанников «Спартака» или просто тех, кто имеет спартаковское прошлое. Поэтому были на эту тему пару раз шутки внутри команды, но не более того. Пошутили и забыли.

— Когда два года назад «Химки» арендовали вас у «Спартака», было много конспирологических теорий, что это клубы-побратимы. Не боитесь, что сейчас опять пойдут такие разговоры?