«Не откажусь снова занять второе место в РПЛ»

В воскресенье, 24 июля, во втором туре чемпионата России футболисты «Ростова» проведут вторую подряд выездную игру в Москве. Подопечные Валерия Карпина встретятся с «Локомотивом». Неделей ранее они сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

Тот матч был первой официальной игрой за ростовчан для защитника молодежной сборной России Данилы Прохина. 21-летний футболист еще в начале позапрошлого сезона играл за петербургский «Зенит», а потом был отдан в аренду «Сочи», где стал игроком основы и занял пятое место. Год назад его выкупил у питерцев «Ростов», но и желто-синие отдали игрока сочинцам в аренду на год. В результате Прохин в прошлом сезоне сенсационно завоевал для «Сочи» серебро чемпионата, а теперь начинает карьеру в «Ростове».

— По сборам и по первому матчу: что ты увидел в «Ростове» такого, чего не было в «Сочи» и «Зените»?

— У каждого тренера что-то новое. Я пытаюсь от каждого взять что-то для себя. Мне было всё понятно. Ничего сложного, сверхъестественного в нашей работе нет. Просто тренируемся и готовимся к играм.

— Может, есть иные тактические требования?

— Конечно, у каждого тренера свое. И в моей недолгой пока карьере есть нюансы у каждого специалиста, с которым работал. Это касается и тактики. Но больших различий я не заметил. Мне всё понятно. И я готов выполнять любые требования.

— Результат матча с «Динамо» удовлетворительный?

— Можно сказать, что два очка потеряли. Мы создали гораздо больше моментов. Забей еще один-два гола, я уверен, что мы бы их обыграли и забрали три очка.

— «Динамо» при новом тренере Славишы Йокановича сильно отличается от того «Динамо» Сандро Шварца, которое вы с «Сочи» громили в гостях полтора месяца назад в серебряном матче последнего тура?

— У них сменился тренер, поменялся сильно состав. Много игроков ушло, пара футболистов пришло. Это совсем другая команда по сравнению с прошлым сезоном. Думаю, они смотрелись намного хуже, чем могут играть. Во многом поэтому мы были лучше их в этом матче.

— Исходя из состава вы понимали, что они будут фактически без центра обороны, поскольку потеряли в межсезонье всех основных игроков на этой позиции, и можно этим воспользоваться?

— Конечно, мы разбирали это. Но больше всё зависит от нашей игры. Понятно, что мы разбираем каждый матч. К каждому сопернику подходим индивидуально. Но всё равно больше исходим из своей игры.

— Впереди игра с «Локомотивом». Что можете сказать об этой команде?

— Она также, как и почти все, сыграла всего одну игру в сезоне. Поэтому пока сложно что-то говорить. Главное, чтобы мы подготовились как следует и справились с игрой.

— Их атакующие игроки внушают опасение?

— Могу про любого соперника сказать — мы ничего не боимся.

— Какой результат будете считать по итогам сезона успешным?

— Я не знаю. Еще далеко до этого. Каждый матч надо играть на победу. Это главная задача. Ну и подняться как можно выше в турнирной таблице.

— Будете стараться повторить сочинское второе место, но уже с «Ростовом»?

— Скажем так, я не откажусь от этого. (Улыбается.)