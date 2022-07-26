«Нобоа немного не в тех кондициях, чтобы выходить в старте»

В прошлом сезоне РПЛ футбольный клуб «Сочи» стал главной сенсацией, заняв итоговое второе место при бюджете середняка. Летом команду покинули ключевые творцы этого успеха. Главный тренер Владимир Федотов ушел в московский ЦСКА, а ведущий нападающий Маттео Касьерра и основной центральный защитник Родригао — в петербургский «Зенит».

Вместо Федотова пришел Вадим Гаранин. Карьеру он начинал детским тренером в московском «Динамо» и тульском «Арсенале». Взрослые команды тренирует лишь третий год — под его началом ФК «Тверь» уверенно выступала во второй лиге, а красноярский «Енисей» в предыдущем розыгрыше первой лиги занял пятое место и дошел до полуфинала Кубка России. Обе команды показывали симпатичный комбинационный футбол, что и привлекло внимание руководства «Сочи».

Гаранин пока не имеет лицензии категории Pro, которая необходима для работы главным тренером команды РПЛ. Поэтому формально эту должность занимает Александр Точилин. Но фактически игроками руководит Гаранин. Он дебютировал в премьер-лиге победой над московским «Торпедо» (3:1) и поражением от ЦСКА (0:3).

После встречи с армейцами Гаранин дал интервью «Известиям», в котором оценил начало своей работы в элите российского футбола, рассказал, почему главная звезда «Сочи» Кристиан Нобоа потерял место в стартовом составе, а также заявил, что команда может повторить успех прошлого сезона.

— Можете поделиться впечатлениями от дебюта в РПЛ?

— Так сразу какие-то выводы делать сложно. В первую очередь испытываю огромное разочарование от результата матча с ЦСКА. Безусловно, готовились к другому. Чтобы говорить подробнее о премьер-лиге, надо провести в ней больше матчей.

— Нынешний ЦСКА многих поразил тотальным преимуществом в матче с «Уралом» (2:0) с огромным количеством моментов и ударов по воротам соперника. Если абстрагироваться от счета игры «Сочи» с армейцами, можно сказать, что вам удалось нейтрализовать сильные стороны команды Федотова?

— Да, фрагментами мне нравилось то, что мы делали на поле. Но нам есть над чем работать. Мы разбирали соперника, понимали, чего ждать, как они будут играть. Если, как вы сказали, абстрагироваться от крупного счета, с которым мы проиграли, половина матча понравилась, половина — нет. Были хорошие моменты в нашем исполнении. У нас сильные футболисты, сильная команда. Она это доказала и в прошлом сезоне, когда выиграла серебряные медали, и в позапрошлом, когда заняла пятое место. Уровень у «Сочи» высокий, так что руки мы не опустим. Задача — двигаться дальше, радовать своих болельщиков и радоваться самим.

— Насколько тяжело психологически было браться за работу после такого успеха предшественника, как второе место? Вашу работу ведь будут оценивать, опираясь на этот результат, кто-то может докопаться, если будет хуже.

— Это жизнь. Докопаться могут всегда и во всем. Если думать об этом, то лучше и не впрягаться. Я уверен, что, имея тех футболистов, которые есть сейчас у «Сочи», мы не должны выступить хуже, чем в прошлом сезоне. Как по качеству игры, так и по результату.

— Визуально показалось, что «Сочи» не боится играть с позиции силы — команда много владела мячом, оказывала давление.

— Футболисты «Сочи» и в прошлом сезоне много доминировали, много работали с мячом. Чего-то глобально нового наш штаб игрокам не предложил. И вопрос заключается не в проценте владения мячом, а в том, как мы им распоряжаемся. Как мы переходим в атаку, как играем в позиционные атаки.

— У вас стремительный карьерный рост: еще четыре года назад вы работали с детским командами. Пришлось ли как-то перестраиваться для работы со взрослыми футболистами?

— Не пришлось. Всегда есть какие-то детали, которые кто-то знает, а кто-то не знает. Мы тренеры и про себя не можем сказать, что всё знаем. Для нас самих всегда открываются какие-то моменты, детали, которые мы изучаем и анализируем, работая с теми футболистами, которые собрались в «Сочи».

— Что именно?

— Давайте это останется тайной.

— Кристиан Нобоа был одним из лидеров «Сочи» в прошлые три сезона. Почему в матче с ЦСКА он оказался не в стартовом составе?

— Кристиан еще немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Мы понимали, какая будет интенсивность в этом матче. Имея Ибрагима Цаллагова и Виктора Ангбана на той же позиции опорных полузащитников, понимали, сколько будет единоборств. И прекрасно отдаем себе отчет, что футбол состоит не только из борьбы, но и из креативных моментов. Поэтому решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте. И не из-за каких-то выдуманных конфликтов, как может кому-то со стороны показаться. Просто дело в его физических кондициях. Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть.

— Принимает ли участие Александр Точилин в тренировочном процессе?

— Александр Васильевич сейчас является главным тренером нашей команды. Он участвует в процессе и является огромной частью нашего тренерского коллектива. Так что здесь тоже не стоит искать черную кошку в темной комнате. Он — важная часть тренерского штаба.

— Есть ли понимание, когда получите лицензию PRO?

— Честно говоря, нет. Пока непонятно, когда будет набор на обучение. Поверьте, я сейчас даже не акцентирую на этом внимание.