Недолго запрягали: ЦСКА стал лидером РПЛ после двух туров чемпионата

Футболисты московского ЦСКА одержали вторую победу в новом сезоне чемпионата России по футболу и остались единственной командой Российской премьер-лиги (РПЛ), пока не потерявшей ни одного очка в нынешнем розыгрыше национального первенства. В субботнем домашнем матче подопечные Владимира Федотова выиграли у его бывшего клуба «Сочи» со счетом 3:0. С тем же счетом 22 июля фаворит чемпионата петербургский «Зенит» разгромил дома самарские «Крылья Советов». Следующим вечером московский «Спартак» крупно выиграл в гостях у «Краснодара» (4:1), впервые победив в официальном матче под руководством Гильермо Абаскаля. И вновь игра красно-белых не обошлась без судейского скандала. Причем на этот раз повод жаловаться есть у их соперника.

ЦСКА – «Сочи»

Возглавивший ЦСКА месяц назад Владимир Федотов был центральной фигурой этого матча не только из-за того, что играли его бывшая и нынешняя команды. Армейцы неожиданно мощно начали нынешний чемпионат, хотя всё межсезонье теряли одного игрока за другим и пока не очень масштабно усилились. Игра и результаты команды в контрольных матчах тоже не внушали оптимизма. Но первая же официальная встреча продемонстрировала, что Федотов способен вновь сотворить чудо, как сделал это с «Сочи», два месяца назад приведя клуб к серебряным медалям предыдущего чемпионата.

В первом туре дома ЦСКА победил екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0, но впечатлял даже не сам результат, а качество игры красно-синих, которые тотально доминировали большую часть встречи, за один первый тайм нанеся больше 20 ударов по воротам соперника. Против «Сочи», чей новый наставник Вадим Гаранин стартовал в РПЛ с выездной победы над московским «Торпедо» (3:1), армейцы уже не имели столь подавляющего преимущества.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Тренер ЦСКА Владимир Федотов

Во втором туре они сыграли более прагматично, отдав инициативу сопернику, но использовав почти все моменты, которые создали у чужих ворот. В первом тайме Хорхе Карраскаль вывел один на один Хесуса Медину, который открыл счет. После перерыва Карраскаль уже сам забил после длинной передачи голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева от своих ворот. А незадолго до финального свистка Медина стал автором дубля.

Поскольку в первом туре пять из восьми матчей завершились вничью, осталось лишь три команды, которые не потеряли ни одного очка. В пятницу вечером членами этого «клуба» перестали быть «Крылья Советов», проигравшие «Зениту». К середине дня субботы в нем участвовали только ЦСКА и «Сочи». Получалось, что после десяти игр чемпионата остаться без очковых потерь сможет только один клуб. Им оказались армейцы, которые теперь единолично лидируют в турнире.

— Федотов хорошо знает нашу команду, и это помогло ЦСКА победить нас, — поделился мнением с «Известиями» полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. — Благодаря опыту работы с нами тренер соперника нас обыграл. Мы играли значительно хуже, ЦСКА был сильнее нас и заслуженно победил.

Недолго запрягали Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Зенит» – «Крылья Советов»

Потеряв ряд лидеров, «Крылья» казались командой, которая вполне может оказаться внизу таблицы и вместо яркой борьбы за место в пятерке в прошлом сезоне сражаться за выживание. Правда, уверенная выездная победа над «Оренбургом» (4:2) дала повод думать, что самарцы и в новом сезоне будут радовать глаз болельщика. Но игру в Питере они провалили.

Возможно, волжан морально подкосил случившийся в середине недели инцидент с их юным талантливым нападающим Сергеем Пиняевым. В ходе тренировки 17-летнему футболисту стало плохо, и его увезли в больницу, где рентген выявил пневмоторакс. На пятничную игру перед стартовым свистком игроки «Зенита» и «Крыльев» вышли в футболках в поддержку Пиняева.

Хозяева быстро повели в счете благодаря двум пенальти, назначенным в первые же 12 минут. Первый из них вратарь гостей Иван Ломаев отбил, но Андрей Мостовой после собственной осечки сумел успешно сыграть на добивании. А во втором случае Далер Кузяев сразу реализовал 11-метровый. В середине первого тайма Мостовой забил уже с игры, и на этом интрига умерла. «Зенит» выиграл впервые в нынешнем чемпионате, реабилитировавшись за упущенную неделей ранее победу в концовке выездного матча с «Химками» (1:1). «Крылья» провели, возможно, худший матч при нынешнем главном тренере Игоре Осинькине, возглавившем команду два года назад.

— Закономерный результат, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Владислав Радимов. — Как и ожидалось, команда Сергея Семака завладела преимуществом с первых минут. И быстро сделала себе комфортный счет. Оба пенальти были назначены по делу, и «Зенит» заслуженно победил. Порадовал Мостовой, который взял на себя лидерство в случае с исполнением первого 11-метрового, пусть и не сразу его реализовал, а затем забил после отличной комбинации.

Недолго запрягали Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

«Краснодар» – «Спартак»

«Спартак» утомил футбольную общественность жалобами на судейство еще в прошлом сезоне. Особенно в этом усердствовала жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова. Уже в первых официальных играх нынешнего лета она и ее супруг не прошли мимо этой темы. Что после поражения в Суперкубке России от «Зенита» (0:4), что после выездной ничьей с грозненским «Ахматом» (1:1) в первом туре шла жесткая критика работы арбитров.

Но на этот раз впору жаловаться сопернику. В первые полчаса «Краснодар» имел преимущество. Казалось, «быки» скоро откроют счет. Но на 38-й минуте арбитр Кирилл Левников дал прямую красную карточку полузащитнику хозяев Александру Черникову за то, что сначала ударил по ноге Виктора Мозеса, а затем задел рукой его лицо. Многие эксперты сходятся во мнении, что достаточно было и желтой карточки, а Мозес излишне картинно изображал боль.

— Мне очень интересно теперь послушать мнение хозяев «Спартака», которые всегда возмущены судейством, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Будут ли они раскланиваться в благодарностях Левникову? Если разбирать эпизод с Черниковым, то Мозесу, когда он закончит карьеру футболиста, надо попробовать себя в Голливуде. Сыграл он красиво, разрыдался красиво. В принципе, формально можно было за это дать карточку. Хотя на повторе мы видели, что Мозеса никто не касался. Была рука рядом с шеей, но и всё. На мой взгляд, Мозес нарушал правила не меньше, чем Черников, который получил красную. Поэтому справедливо было бы обоим дать по желтой. Но, видимо, на этот матч какая-то другая была задача у Левникова.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

После игры о судействе из собственников «Спартака» высказался лишь Леонид Федун. Но он проигнорировал эпизод с Черниковым, оценив в разговоре со «Спорт-Экспрессом» лишь пенальти в ворота своего клуба в начале второго тайма при счете 3:0 в пользу красно-белых. Федун назвал его курьезным: мяч в штрафной площади гостей попал в лицо их защитнику Даниилу Денисову, а от него отскочил ему в руку.

Шла 58-я минута. К этому моменту в течение двух десятков минут, прошедших после удаления, «Спартак» забил три гола. С пенальти «Краснодар» сократил разрыв в счете и даже мог оформить второй мяч, но в итоге после контратаки пропустил четвертый. Красно-белые впервые победили под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

Интересно, что Зарема Салихова в течение суток после игры никак не прокомментировала судейство. Хотя в мае, после домашний ничьей с «Зенитом» (1:1), когда питерцы сравняли счет в конце игры со спорного пенальти, она называла арбитров холуями, выполняющими заказ, и желала молодым игрокам «Спартака» однажды уехать из «Газпром-лиги». Намекала она явно на владеющего «Зенитом» российского газового гиганта и его дочерней структуры, которой руководит нынешний президент РФС Александр Дюков.

Как бы там ни было, «Спартак» после двух туров набрал четыре очка, идя вровень с «Зенитом». «Краснодар» пока всего с одним баллом, набранным в первом туре в результате домашней ничьи с поднявшимся в минувшем сезоне из первой лиги воронежским «Факелом» (1:1).

— До удаления «Краснодар» был не хуже «Спартака», — добавил Червиченко. — Но сказалось, что у красно-белых сильные легионеры. Плюс надо «Краснодару» реализовывать свои моменты и вообще бить по воротам. Мне показалось, что команда пыталась играть в игру, где победитель определялся не по количеству голов, а по проценту владения мячом. Бегали около с ним около штрафной, контролировали его, но не атаковали. Но надо обязательно бить по воротам, обострять. Контроль мяча не считается за результат. А «Спартак» наоборот. Мячом меньше владел, но, что не выпад вперед, так все острый укол. И реализовали все свои моменты. Конечно, после удаления «Спартак» был на голову выше соперника.

Недолго запрягали Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В минувшем туре состоялось еще пять матчей. В субботу «Оренбург» благодаря трем голам Владимира Сычевого разгромил дома «Урал» (3:0). В воскресенье, 24 июля, «Химки» на своем поле победили «Пари Нижний Новгород» (3:0), «Динамо» в московском дерби крупно обыграло «Торпедо» (4:0), московский «Локомотив» в родных стенах сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), а «Ахмат» дома выиграл у «Факела» (2:1).