 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Фигурант дела о драке на сочинском пляже «Фрегат» задержан в Москве
Мир
Виктория Бекхэм вместе с посетителями клуба спела в караоке песню Spice Girls
Мир
На Украине погиб польский боец ММА из «Интернационального легиона»
Мир
Лавров назвал одержимостью попытки Запада запретить фотографироваться с ним
Общество
Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи
Мир
Николаевский губернатор заподозрил всех горожан в работе на Россию
Мир
Неизвестные изрисовали краской могилу Бандеры в Мюнхене
Мир
The Times заявила о планах Джонсона вернуться на пост британского премьера
Мир
Лавров заявил об участии третьей стороны с РФ и Турцией в вывозе зерна с Украины
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Мир
Врач заболевшего COVID-19 Байдена заявил об улучшении его состояния
/

Недолго запрягали: ЦСКА стал лидером РПЛ после двух туров чемпионата

Армейцы бодро начинают сезон с новым тренером, «Спартак» снова в центре судейского скандала
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболисты московского ЦСКА одержали вторую победу в новом сезоне чемпионата России по футболу и остались единственной командой Российской премьер-лиги (РПЛ), пока не потерявшей ни одного очка в нынешнем розыгрыше национального первенства. В субботнем домашнем матче подопечные Владимира Федотова выиграли у его бывшего клуба «Сочи» со счетом 3:0. С тем же счетом 22 июля фаворит чемпионата петербургский «Зенит» разгромил дома самарские «Крылья Советов». Следующим вечером московский «Спартак» крупно выиграл в гостях у «Краснодара» (4:1), впервые победив в официальном матче под руководством Гильермо Абаскаля. И вновь игра красно-белых не обошлась без судейского скандала. Причем на этот раз повод жаловаться есть у их соперника.

ЦСКА – «Сочи»

Возглавивший ЦСКА месяц назад Владимир Федотов был центральной фигурой этого матча не только из-за того, что играли его бывшая и нынешняя команды. Армейцы неожиданно мощно начали нынешний чемпионат, хотя всё межсезонье теряли одного игрока за другим и пока не очень масштабно усилились. Игра и результаты команды в контрольных матчах тоже не внушали оптимизма. Но первая же официальная встреча продемонстрировала, что Федотов способен вновь сотворить чудо, как сделал это с «Сочи», два месяца назад приведя клуб к серебряным медалям предыдущего чемпионата.

В первом туре дома ЦСКА победил екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0, но впечатлял даже не сам результат, а качество игры красно-синих, которые тотально доминировали большую часть встречи, за один первый тайм нанеся больше 20 ударов по воротам соперника. Против «Сочи», чей новый наставник Вадим Гаранин стартовал в РПЛ с выездной победы над московским «Торпедо» (3:1), армейцы уже не имели столь подавляющего преимущества.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Тренер ЦСКА Владимир Федотов
Один для всех: скажется ли введение Fan ID на посещаемости матчей РПЛ
Болельщикам придется пройти дополнительную проверку для визитов на футбол

Во втором туре они сыграли более прагматично, отдав инициативу сопернику, но использовав почти все моменты, которые создали у чужих ворот. В первом тайме Хорхе Карраскаль вывел один на один Хесуса Медину, который открыл счет. После перерыва Карраскаль уже сам забил после длинной передачи голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева от своих ворот. А незадолго до финального свистка Медина стал автором дубля.

Поскольку в первом туре пять из восьми матчей завершились вничью, осталось лишь три команды, которые не потеряли ни одного очка. В пятницу вечером членами этого «клуба» перестали быть «Крылья Советов», проигравшие «Зениту». К середине дня субботы в нем участвовали только ЦСКА и «Сочи». Получалось, что после десяти игр чемпионата остаться без очковых потерь сможет только один клуб. Им оказались армейцы, которые теперь единолично лидируют в турнире.

— Федотов хорошо знает нашу команду, и это помогло ЦСКА победить нас, — поделился мнением с «Известиями» полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. — Благодаря опыту работы с нами тренер соперника нас обыграл. Мы играли значительно хуже, ЦСКА был сильнее нас и заслуженно победил.

Недолго запрягали
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Зенит» – «Крылья Советов»

Потеряв ряд лидеров, «Крылья» казались командой, которая вполне может оказаться внизу таблицы и вместо яркой борьбы за место в пятерке в прошлом сезоне сражаться за выживание. Правда, уверенная выездная победа над «Оренбургом» (4:2) дала повод думать, что самарцы и в новом сезоне будут радовать глаз болельщика. Но игру в Питере они провалили.

Контрактные игры: РПЛ избежала массового оттока легионеров
Какие иностранные футболисты прощаются с Российской премьер-лигой, а какие остаются

Возможно, волжан морально подкосил случившийся в середине недели инцидент с их юным талантливым нападающим Сергеем Пиняевым. В ходе тренировки 17-летнему футболисту стало плохо, и его увезли в больницу, где рентген выявил пневмоторакс. На пятничную игру перед стартовым свистком игроки «Зенита» и «Крыльев» вышли в футболках в поддержку Пиняева.

Хозяева быстро повели в счете благодаря двум пенальти, назначенным в первые же 12 минут. Первый из них вратарь гостей Иван Ломаев отбил, но Андрей Мостовой после собственной осечки сумел успешно сыграть на добивании. А во втором случае Далер Кузяев сразу реализовал 11-метровый. В середине первого тайма Мостовой забил уже с игры, и на этом интрига умерла. «Зенит» выиграл впервые в нынешнем чемпионате, реабилитировавшись за упущенную неделей ранее победу в концовке выездного матча с «Химками» (1:1). «Крылья» провели, возможно, худший матч при нынешнем главном тренере Игоре Осинькине, возглавившем команду два года назад.

— Закономерный результат, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Владислав Радимов. — Как и ожидалось, команда Сергея Семака завладела преимуществом с первых минут. И быстро сделала себе комфортный счет. Оба пенальти были назначены по делу, и «Зенит» заслуженно победил. Порадовал Мостовой, который взял на себя лидерство в случае с исполнением первого 11-метрового, пусть и не сразу его реализовал, а затем забил после отличной комбинации.

Недолго запрягали
зенит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

«Краснодар» – «Спартак»

Зашел к успеху: какой была карьера Георгия Ярцева
Ворвался в состав «Спартака» в 29 лет, привел «пионеротряд» красно-белых к сенсационному золоту в 1996-м

«Спартак» утомил футбольную общественность жалобами на судейство еще в прошлом сезоне. Особенно в этом усердствовала жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова. Уже в первых официальных играх нынешнего лета она и ее супруг не прошли мимо этой темы. Что после поражения в Суперкубке России от «Зенита» (0:4), что после выездной ничьей с грозненским «Ахматом» (1:1) в первом туре шла жесткая критика работы арбитров.

Но на этот раз впору жаловаться сопернику. В первые полчаса «Краснодар» имел преимущество. Казалось, «быки» скоро откроют счет. Но на 38-й минуте арбитр Кирилл Левников дал прямую красную карточку полузащитнику хозяев Александру Черникову за то, что сначала ударил по ноге Виктора Мозеса, а затем задел рукой его лицо. Многие эксперты сходятся во мнении, что достаточно было и желтой карточки, а Мозес излишне картинно изображал боль.

— Мне очень интересно теперь послушать мнение хозяев «Спартака», которые всегда возмущены судейством, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Будут ли они раскланиваться в благодарностях Левникову? Если разбирать эпизод с Черниковым, то Мозесу, когда он закончит карьеру футболиста, надо попробовать себя в Голливуде. Сыграл он красиво, разрыдался красиво. В принципе, формально можно было за это дать карточку. Хотя на повторе мы видели, что Мозеса никто не касался. Была рука рядом с шеей, но и всё. На мой взгляд, Мозес нарушал правила не меньше, чем Черников, который получил красную. Поэтому справедливо было бы обоим дать по желтой. Но, видимо, на этот матч какая-то другая была задача у Левникова.

123

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

После игры о судействе из собственников «Спартака» высказался лишь Леонид Федун. Но он проигнорировал эпизод с Черниковым, оценив в разговоре со «Спорт-Экспрессом» лишь пенальти в ворота своего клуба в начале второго тайма при счете 3:0 в пользу красно-белых. Федун назвал его курьезным: мяч в штрафной площади гостей попал в лицо их защитнику Даниилу Денисову, а от него отскочил ему в руку.

Пять лет в одиночестве: кто помешает «Зениту» вновь выиграть РПЛ
Главные интриги предстоящего чемпионата России по футболу

Шла 58-я минута. К этому моменту в течение двух десятков минут, прошедших после удаления, «Спартак» забил три гола. С пенальти «Краснодар» сократил разрыв в счете и даже мог оформить второй мяч, но в итоге после контратаки пропустил четвертый. Красно-белые впервые победили под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

Интересно, что Зарема Салихова в течение суток после игры никак не прокомментировала судейство. Хотя в мае, после домашний ничьей с «Зенитом» (1:1), когда питерцы сравняли счет в конце игры со спорного пенальти, она называла арбитров холуями, выполняющими заказ, и желала молодым игрокам «Спартака» однажды уехать из «Газпром-лиги». Намекала она явно на владеющего «Зенитом» российского газового гиганта и его дочерней структуры, которой руководит нынешний президент РФС Александр Дюков.

123Как бы там ни было, «Спартак» после двух туров набрал четыре очка, идя вровень с «Зенитом». «Краснодар» пока всего с одним баллом, набранным в первом туре в результате домашней ничьи с поднявшимся в минувшем сезоне из первой лиги воронежским «Факелом» (1:1).

— До удаления «Краснодар» был не хуже «Спартака», — добавил Червиченко. — Но сказалось, что у красно-белых сильные легионеры. Плюс надо «Краснодару» реализовывать свои моменты и вообще бить по воротам. Мне показалось, что команда пыталась играть в игру, где победитель определялся не по количеству голов, а по проценту владения мячом. Бегали около с ним около штрафной, контролировали его, но не атаковали. Но надо обязательно бить по воротам, обострять. Контроль мяча не считается за результат. А «Спартак» наоборот. Мячом меньше владел, но, что не выпад вперед, так все острый укол. И реализовали все свои моменты. Конечно, после удаления «Спартак» был на голову выше соперника.

Недолго запрягали
матч
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В минувшем туре состоялось еще пять матчей. В субботу «Оренбург» благодаря трем голам Владимира Сычевого разгромил дома «Урал» (3:0). В воскресенье, 24 июля, «Химки» на своем поле победили «Пари Нижний Новгород» (3:0), «Динамо» в московском дерби крупно обыграло «Торпедо» (4:0), московский «Локомотив» в родных стенах сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), а «Ахмат» дома выиграл у «Факела» (2:1).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022