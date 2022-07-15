Зашел к успеху: какой была карьера Георгия Ярцева

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Георгий Ярцев скончался 15 июля на 75-м году жизни. Именно с московским клубом связаны главные достижения выдающегося наставника и футболиста. В составе красно-белых он раскрылся как яркий нападающий, хотя пришел в команду в почтенном для того времени возрасте — 29 лет. Но дорос до сборной СССР, стал чемпионом страны и обладателем Кубка. В качестве тренера Ярцев также оставил заметный след в истории «Спартака» — привел его к чемпионству в 1996 году. Столичный клуб сообщил, что возьмет на себя организацию похорон.

Плохой сон

Российскому футболу 15 июля принесли сразу две трагические новости. Утром всех поразила информация о смерти 29-летнего экс-футболиста «Спартака» Александра Козлова — по информации СМИ у него оторвался тромб. А ближе к вечеру не стало Георгия Ярцева. Знаменитый игрок и тренер скончался в возрасте 74 лет.

Причиной смерти бывшего главного тренера сборной России и «Спартака» по предварительной информации стала острая сердечная недостаточность, сообщил источник РЕН ТВ. Ярцев умер у себя дома — потерял сознание, близкие вызвали ему неотложку. Прибывшие медики констатировали смерть.

— Мне очень сложно говорить сейчас. Я потерял друга, — ответил на звонок «Спорт-Экспресс» многолетний врач красно-белых и национальной сборной Юрий Васильков. — Знал его еще со Смоленска. Был с ним и в «Локомотиве», и в «Спартаке», и в сборной. Всегда был рядом с ним. Подробностей я не знаю, но думаю, что это внезапная смерть, учитывая его подвижность, никотин. Он очень плохо спал в последнее время. Засыпал обычно к пяти утра. Это большой вред для организма. Сложно говорить. Он же на днях летал на игру ветеранов «Зенита» и «Спартака». Бодрячком выглядел. И тут...

Матч легенд «Спартака» и «Зенита» состоялся в Санкт-Петербурге 8 июля, за сутки до игры за Суперкубок-2022. Ярцев, как в былые времена, со скамейки руководил красно-белыми в тандеме с Олегом Романцевым.

Зашел к успеху Главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев во время матча «Спартак» - «Зенит», 8 июля 2022 года Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Новость о смерти Ярцева меня просто прибила, — сказал «Спорт-Экспресс» владелец «Спартака» Леонид Федун. — Только недавно мы с ним общались. Он приезжал к нам на базу, общался с командой, рассказывал анекдоты из жизни. Вообще ничто не предвещало такого.

Футбольная карьера Георгия Ярцева проходила в клубах из Костромы, Смоленска, Гомеля. И лишь в конце 1970-х, когда ему было 29, Константин Бесков пригласил его в московский «Спартак». И это смущало в первую очередь самого игрока.

«Бесков говорит, что хочет видеть меня в московском «Спартаке». Задаю ему встречный вопрос: «Вы знаете, сколько мне лет?» И слышу ответ: «29. Ты опоздал ко мне на десять лет. Но не все потеряно». Мы крепко пожали руки — и все», — вспоминал Ярцев.

RIAN_310501 На 75 году жизни в Москве скончался бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака», знамен.итый футболист Георгий Ярцев. Вехи жизни великого спортсмена — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев TASS_19297797 Георгий Ярцев родился 11 апреля 1948 года в посёлке Никольское, который находится в 10 км от Костромы. С 17 лет начал выступать за костромской «Спартак» Фото: ТАСС/Игорь Уткин TASS_6938749 В 1977 году Ярцева заметил Константин Бесков и пригласил талантливого игрока в московский «Спартак». Это был один из лучших составов команды (на фото: сидят (слева направо): Федор Черенков, Евгений Сидоров, Георгий Ярцев, Михаил Булгаков, Владимир Букиевский, Вагиз Хидиятуллин. Стоят (слева направо): Ринат Дасаев, Александр Сорокин, Александр Кокорев, старший тренер Константин Бесков, Виктор Самохин, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Алексей Прудников) Фото: ТАСС/Валентина Кузьмина и Александр Яковлев TASS_11785996 На праздновании 70-летия Бескова в МДМ иренер появился на сцене вместе с Вагизом Хидиятуллиным (слева) и Георгием Ярцевым (справа) Фото: ТАСС/Александр Яковлев TASS_51119 Впоследствии уже Олег Романцев назвал своим преемником на посту тренера «Спартака» Георгия Ярцева Фото: ТАСС/Игорь Уткин TASS_122095 В 2003-2005 годах Ярцев был главным тренером сборной России по футболу, после чего занялся ФК «Торпедо» и молдавской командой «Милсами» Фото: ТАСС/Коммерсант/Дмитрий Азаров RIAN_812425 Как футболист Ярцев провел 75 матчей в первой лиге, забив 29 голов. З Сборную СССР ему довелось выступить пять раз Фото: РИА Новости/Игорь Уткин TASS_17952858 После ухода из «Спартака» Ярцев непродолжительное время в конце 90-х тренировал московское «Динамо» Фото: ТАСС/Игорь Уткин TASS_121243 Ярцев славился как примерный семьянин (на фото вместе с супругой Любовью (справа) и дочерью Ксенией) Фото: ТАСС/Игорь Уткин RIAN_8180778 Георгий Ярцев и другие ветераны клуба "Спартак" вышли на поле перед началом матча 27-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Крылья Советов» (Самара) Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

При Бескове форвард расцвел и получил вызов в сборную СССР. За три сезона в «Спартаке» он наколотил 55 мячей в 116 матчах, выиграв с командой чемпионат 1979 года и Кубок СССР-1980. Заканчивал карьеру Георгий Александрович в «Локомотиве» (1980/81) и «Москвиче» (1981/82), а уже в 1984 году он начал тренировать, возглавив «Красную Пресню».

— Ярцев был неординарной личностью, человеком с огромной энергией — рассказал «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — По любому вопросу он отстаивал свою позицию. И всегда делал это яростно и с огромным воодушевлением. Да и футболист он был яркий. И как тренер он тоже себя показал: вывел сборную на чемпионат Европы 2004 года. Открыл многих спартаковцев, которые стали звездами первой величины. Не случайно «Спартак» в 1996-м называли «пионерским отрядом Ярцева».

Чемпионство и Евро-2004

В 1994 году Ярцев вернулся в «Спартак» — в тренерский штаб Олега Романцева. В тот момент красно-белые лишились многих лидеров: Валерия Карпина, Игоря Ледяхова, Владимира Бесчастных и Рашида Рахимова. Романцев совмещал работу в «Спартаке» со сборной России, и в этот период Ярцев очень помог. «Работа там предполагала отлучки из клуба. Я хотел, чтобы на хозяйстве оставался надежный человек», — рассказывал Романцев в автобиографии.

Зашел к успеху Награждение Кубком России по футболу тренера «Спартака» Георгия Ярцева и капитана команды Ильи Цымбаларя Фото: ТАСС/Игорь Уткин

В 1995-м Ярцеву предложили стать главным тренером «Спартака». Команда потеряла еще ряд ключевых игроков: Сергея Юрана, Василия Кулькова, Станислава Черчесова, Илью Цымбаларя, Дмитрия Хлестова и Виктора Онопко. Ярцев строил новый «Спартак», в котором раскрылись новые звезды: Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Вадим Евсеев, Александр Ширко, Дмитрий Ананко. Рядом с ними играл опытный Сергей Горлукович.

Его работа с молодыми игроками в чемпионском сезоне 1996 года — одна из ярчайших глав в истории клуба. Красно-белые обошли главных конкурентов — «Аланию» и «Ротор», а Ярцев вошел в историю как тренер, который со своим «пионеротрядом» завоевал золотые медали. Неудивительно, что именно его Российский футбольный союз (РФС) признал лучшим тренером года.

«В нашей команде 1996 года была такая же обстановка, в которой я сам когда-то играл за «Спартак» и которая мне так нравилась. Все были молоды и честолюбивы, все очень хотели играть в этой команде», — вспоминал Ярцев.

После ухода из «Спартака», Георгий Александрович не смог задержаться в «Динамо» (1998/99) и «Роторе» (2000). Как о тренере, способном приносить результат, о нем стали забывать, но тут неожиданно пришло приглашение от РФС. После трех лет отдыха, в 55 лет Ярцев возглавил национальную сборную. И сделал это так удачно, что вывел команду на Евро-2004. Хотя ситуация к этому не располагала.

После пяти туров у нашей команды было только 7 набранных очков. Валерий Газзаев был уволен, но Ярцев выправил положение. В оставшихся трех играх наша сборная набрал семь очков из девяти возможных, и финишировала на второй месте. Это позволила России сыграть в квалификационном раунде, где нам удалось переиграть Уэльс благодаря легендарному выездному голу Вадима Евсеева.

RIAN_310501 На 75 году жизни в Москве скончался бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака», знамен.итый футболист Георгий Ярцев. Вехи жизни великого спортсмена — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев TASS_19297797 Георгий Ярцев родился 11 апреля 1948 года в посёлке Никольское, который находится в 10 км от Костромы. С 17 лет начал выступать за костромской «Спартак» Фото: ТАСС/Игорь Уткин TASS_6938749 В 1977 году Ярцева заметил Константин Бесков и пригласил талантливого игрока в московский «Спартак». Это был один из лучших составов команды (на фото: сидят (слева направо): Федор Черенков, Евгений Сидоров, Георгий Ярцев, Михаил Булгаков, Владимир Букиевский, Вагиз Хидиятуллин. Стоят (слева направо): Ринат Дасаев, Александр Сорокин, Александр Кокорев, старший тренер Константин Бесков, Виктор Самохин, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Алексей Прудников) Фото: ТАСС/Валентина Кузьмина и Александр Яковлев TASS_11785996 На праздновании 70-летия Бескова в МДМ иренер появился на сцене вместе с Вагизом Хидиятуллиным (слева) и Георгием Ярцевым (справа) Фото: ТАСС/Александр Яковлев TASS_51119 Впоследствии уже Олег Романцев назвал своим преемником на посту тренера «Спартака» Георгия Ярцева Фото: ТАСС/Игорь Уткин TASS_122095 В 2003-2005 годах Ярцев был главным тренером сборной России по футболу, после чего занялся ФК «Торпедо» и молдавской командой «Милсами» Фото: ТАСС/Коммерсант/Дмитрий Азаров RIAN_812425 Как футболист Ярцев провел 75 матчей в первой лиге, забив 29 голов. З Сборную СССР ему довелось выступить пять раз Фото: РИА Новости/Игорь Уткин TASS_17952858 После ухода из «Спартака» Ярцев непродолжительное время в конце 90-х тренировал московское «Динамо» Фото: ТАСС/Игорь Уткин TASS_121243 Ярцев славился как примерный семьянин (на фото вместе с супругой Любовью (справа) и дочерью Ксенией) Фото: ТАСС/Игорь Уткин RIAN_8180778 Георгий Ярцев и другие ветераны клуба "Спартак" вышли на поле перед началом матча 27-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Крылья Советов» (Самара) Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В финальной части Евро-2004 сборная не смога преодолеть групповой этап, а в том же году в отборе к чемпионату мира-2006 разгромно проиграла Португалии (1:7), потерпев крупнейшее в истории поражение. Ярцев в той игре ушел со скамейки при счёте 6:1, а позже заявил, что у него чуть не случился сердечный приступ после очередного пропущенного гола. Тренера уволили весной 2005 года после неожиданной ничьи с Эстонией (1:1).

После сборной он почти не тренировал. С 2016 по 2021 году был генеральным директором «Тамбова», а также принимал участие в матчах ветеранов «Спартака».

В память о тренере матчи первого тура РПЛ и первой лиги начнутся с минуты молчания. «Известия» выражают искренние соболезнования родным и близким Георгия Ярцева.