Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольца обвинили в ошибках на миллиарды евро
Общество
В РФ установят выплаты в размере 25% от оклада лечащим от COVID-19 медикам
Экономика
В России приостановили выдачу разрешений на продажу «дочек» зарубежных банков
Мир
В Запорожской области запретили дискредитацию органов власти России
Мир
Союзные силы взяли под контроль пути отхода ВСУ из Северска и Соледара
Общество
В РГГУ заверили о невлиянии смены типа учреждения на процесс обучения
Спорт
Матчи первого тура ЧР по футболу начнутся с минуты молчания по Ярцеву
Общество
В Калининграде ожидают первые поезда с санкционными товарами в ближайшие дни
Мир
В Белом доме заявили о намерении США играть ключевую роль на Ближнем Востоке
Мир
Экс-президент Молдавии Додон спрогнозировал политический кризис в стране
Наука
«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

Газзаев поделился воспоминаниями о Ярцеве

Валерий Газзаев поделился воспоминаниями о Георгии Ярцеве
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев назвал Георгия Ярцева прекрасным спортсменом, который многое сделал для советского футбола и клуба «Спартак».

Магия мяча: умер футболист и тренер Георгий Ярцев
Великий спортсмен играл за «Спартак» и «Локомотив»

В беседе с телеканалом «Звезда» в пятницу, 15 июля, Газзаев выразил искренние соболезнования родным и близким Ярцева, а новость о его кончине назвал «крайне печальной».

«Я его очень хорошо знал. Это был настоящий друг, товарищ, прекрасный спортсмен, который очень много сделал для советского футбола и для клуба «Спартак», — отметил Газзаев.

О смерти бывшего главного тренера сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгия Ярцева стало известно ранее в этот день. Он скончался у себя дома в возрасте 74 лет, пишет сайт kp.ru. Его тело обнаружила дочь.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, отмечает «Ридус».

В 1996 году Ярцев привел «Спартак» к победе в чемпионате России по футболу, тогда же он был признан лучшим тренером по версии Российского футбольного союза. С августа 2003 по апрель 2005 года Ярцев возглавлял сборную России.

Наряду с Олегом Романцевым Ярцев считается одним из самых любимых тренеров болельщиков «Спартака», пишет НСН.

Бывший игрок «Торпедо», «Спартака» и «Уралана» Андрей Гашкин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что Ярцев был профессионалом своего дела и в народе неспроста ему присвоили титул легенды «Спартака».

Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба, отмечает RT.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022