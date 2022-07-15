Газзаев поделился воспоминаниями о Ярцеве

Экс-главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев назвал Георгия Ярцева прекрасным спортсменом, который многое сделал для советского футбола и клуба «Спартак».

В беседе с телеканалом «Звезда» в пятницу, 15 июля, Газзаев выразил искренние соболезнования родным и близким Ярцева, а новость о его кончине назвал «крайне печальной».

«Я его очень хорошо знал. Это был настоящий друг, товарищ, прекрасный спортсмен, который очень много сделал для советского футбола и для клуба «Спартак», — отметил Газзаев.

О смерти бывшего главного тренера сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгия Ярцева стало известно ранее в этот день. Он скончался у себя дома в возрасте 74 лет, пишет сайт kp.ru. Его тело обнаружила дочь.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, отмечает «Ридус».

В 1996 году Ярцев привел «Спартак» к победе в чемпионате России по футболу, тогда же он был признан лучшим тренером по версии Российского футбольного союза. С августа 2003 по апрель 2005 года Ярцев возглавлял сборную России.

Наряду с Олегом Романцевым Ярцев считается одним из самых любимых тренеров болельщиков «Спартака», пишет НСН.

Бывший игрок «Торпедо», «Спартака» и «Уралана» Андрей Гашкин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что Ярцев был профессионалом своего дела и в народе неспроста ему присвоили титул легенды «Спартака».

Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба, отмечает RT.