Бывший футболист «Спартака» Александр Козлов умер в возрасте 29 лет

Бывший футболист «Спартака», полузащитник ФК «Зоркий» Александр Козлов скончался в 29 лет.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши», — сообщает Telegram-канал ФК «Зоркий»15 июля.

По информации газеты «Спорт-Экспресс», у него оторвался тромб.

Козлов играл за Спартак с 2010 по 2016 года, провел за ФК 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи. Также футболист играл за «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».

В последнее время выступал за любительский клуб «Зоркий» из Красногорска.