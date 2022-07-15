Тело Ярцева обнаружила его дочь

Управляющий в доме, где жил экс-тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев, рассказал «Известиям» в пятницу, 15 июля, что тело тренера обнаружила его дочь.

Мужчина также отметил, что сам он виделся с ним совсем перед смертью.

«Он вчера вечером заходил ко мне, я был в кабинете. Он поздоровался, он всегда такой общительный. Мы всегда разговаривали. Поздоровался и ушел домой», — рассказал он.

Георгий Ярцев скончался 15 июля на 75-м году жизни. Он был главным тренером сборной России с августа 2003 по апрель 2005 года.

Ярцев также известен тем, что в 1996 году привел «Спартак» к победе в чемпионате России по футболу. Тогда же он был признан лучшим тренером по версии Российского футбольного союза. С этим же клубом Ярцев добился наибольших успехов в качестве игрока. В составе «Спартака» он стал чемпионом СССР в 1979 году и серебряным призером первенства в следующем сезоне.

Последним местом работы Ярцева стал футбольный клуб «Тамбов», где он занимал должность вице-президента до февраля 2021 года.