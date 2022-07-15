Магия мяча: умер футболист и тренер Георгий Ярцев

В 1977 году Ярцева заметил Константин Бесков и пригласил талантливого игрока в московский «Спартак». Это был один из лучших составов команды (на фото: сидят (слева направо): Федор Черенков, Евгений Сидоров, Георгий Ярцев, Михаил Булгаков, Владимир Букиевский, Вагиз Хидиятуллин. Стоят (слева направо): Ринат Дасаев, Александр Сорокин, Александр Кокорев, старший тренер Константин Бесков, Виктор Самохин, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Алексей Прудников)