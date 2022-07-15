Магия мяча: умер футболист и тренер Георгий Ярцев

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Великий спортсмен играл за «Спартак» и «Локомотив»
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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
На 75 году жизни в Москве скончался бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака», знамен.итый футболист Георгий Ярцев. Вехи жизни великого спортсмена — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ТАСС/Игорь Уткин
Георгий Ярцев родился 11 апреля 1948 года в посёлке Никольское, который находится в 10 км от Костромы. С 17 лет начал выступать за костромской «Спартак»
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Фото: ТАСС/Валентина Кузьмина и Александр Яковлев
В 1977 году Ярцева заметил Константин Бесков и пригласил талантливого игрока в московский «Спартак». Это был один из лучших составов команды (на фото: сидят (слева направо): Федор Черенков, Евгений Сидоров, Георгий Ярцев, Михаил Булгаков, Владимир Букиевский, Вагиз Хидиятуллин. Стоят (слева направо): Ринат Дасаев, Александр Сорокин, Александр Кокорев, старший тренер Константин Бесков, Виктор Самохин, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Алексей Прудников)
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Фото: ТАСС/Александр Яковлев
На праздновании 70-летия Бескова в МДМ иренер появился на сцене вместе с Вагизом Хидиятуллиным (слева) и Георгием Ярцевым (справа)
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Фото: ТАСС/Игорь Уткин
Впоследствии уже Олег Романцев назвал своим преемником на посту тренера «Спартака» Георгия Ярцева
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Фото: ТАСС/Коммерсант/Дмитрий Азаров
В 2003-2005 годах Ярцев был главным тренером сборной России по футболу, после чего занялся ФК «Торпедо» и молдавской командой «Милсами»
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Фото: РИА Новости/Игорь Уткин
Как футболист Ярцев провел 75 матчей в первой лиге, забив 29 голов. З Сборную СССР ему довелось выступить пять раз
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Фото: ТАСС/Игорь Уткин
После ухода из «Спартака» Ярцев непродолжительное время в конце 90-х тренировал московское «Динамо»
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Фото: ТАСС/Игорь Уткин
Ярцев славился как примерный семьянин (на фото вместе с супругой Любовью (справа) и дочерью Ксенией)
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Георгий Ярцев и другие ветераны клуба "Спартак" вышли на поле перед началом матча 27-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Крылья Советов» (Самара)
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