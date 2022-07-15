Умер бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгий Ярцев скончался на 75-м году жизни у себя дома. Информация поступила «Известиям» 15 июля.

Данных о причине смерти нет.

В 1996 году Ярцев привел «Спартак» к победе в чемпионате России по футболу, тогда же он был признан лучшим тренером по версии Российского футбольного союза.

С августа 2003 года по апрель 2005-го Ярцев возглавлял сборную Россию. В этот период он участвовал с командой в чемпионате Европы — 2004, на котором она завершила выступления по итогам группового этапа, пишет «Спорт-Экспресс».

Самым известным матчем во время работы Ярцева в сборной стало разгромное поражение от Португалии со счетом 1:7. Оно оказалось самым крупным в современной истории команды. После шестого пропущенного мяча Ярцев покинул тренерскую скамейку.

В качестве игрока Ярцев добился наибольших успехов с московским «Спартаком». В составе клуба он стал чемпионом СССР в 1979 году и серебряным призером первенства в следующем сезоне.

Последним местом работы Ярцева стал футбольный клуб «Тамбов», где он занимал должность вице-президента до февраля 2021 года.