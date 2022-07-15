Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. 1-й тур

В пятницу, 15 июля, стартует очередной сезон РПЛ. В первом туре не будет топовых матчей с яркой вывеской, но почти все встречи имеют свою интригу. Наиболее серьезные противостояния ожидаются в Грозном и Москве. В субботу в столице Чечни местный «Ахмат» примет столичный «Спартак». Москвичи после провала в прошлом чемпионате и разгрома в игре за Суперкубок России (0:4 от «Зенита») попытается улучшить результаты при новом главном тренере Гильермо Абаскале. А в воскресенье вечером во главе московского «Динамо» дебютирует сербский специалист Славиша Йоканович. Его команде предстоит играть дома с «Ростовом».

16 июля, 20:00, «Ахмат Арена» (Грозный). 17 июля, 20:00, «ВТБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Турниры ATP и WTA

Две недели российские теннисисты были без игровой практики из-за того, что британские власти не допустили их до Уимблдона. Но постепенно наши спортсмены возвращаются на корты и в ближайшие три дня поборются за трофеи Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Мужчины играют в шведском Бостаде. Там 15 июля в четвертьфинале выступят россияне Андрей Рублев и Аслан Карацев. Рублев сыграет с сербом Ласло Джере. В случае победы, уже на следующий день, 16 июля он встретится в полуфинале с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Доминик Тим (Австрия). Карацеву в четвертьфинале играть против аргентинца Франциско Серундоло. Победа Аслана будет означать выход в субботний полуфинал. Там его будет ждать еще один аргентинец Диего Шварцман или испанец Пабло Карреньо-Буста.

У женщин на турнире в Лозанне продолжает борьбу Анастасия Потапова. 15 июля ей предстоит четвертьфинал против немки Юле Нимайер. Если наша теннисистка победит, то в полуфинале она сыграет против швейцарки Симоны Вальтерт или сербки Ольги Данилович. В воскресенье, 17 июля, пройдут финалы обоих турниров.

15-17 июля, 11:00. The Båstad Tennis Stadium (Бостад, Швеция); Tennis Club Stade-Lausanne (Лозанна, Швейцария). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Прыжки в воду

Чемпионат России

После санкций в отношении российского спорта большинство наших атлетов остались без крупных международных стартов. С учетом этого, особый статус обретают национальные первенства в олимпийских видах спорта. Касается это и отечественных прыжков в воду.

15 и 16 июля в Пензе будут разыграны последние комплекты медалей чемпионата России. В нем принимают участие наши лучшие спортсмены. В частности, бронзовый призер прошлогодней Олимпиады в Токио в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплина Евгений Кузнецов, четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина, трехкратная чемпионка Европы Екатерина Беляева, двукратный чемпион Европы Никита Шлейхер, чемпионка Европы Мария Полякова, чемпионка Европы Анна Конаныхина, бронзовый призер чемпионата Европы Руслан Терновой.

15 июля, 16:00. 16 июля, 15:00. Дворец спорта «Буртасы» (Пенза). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна»