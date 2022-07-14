Умеренный старт: Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Аслан Карацев взял уверенный старт на турнире в шведском Бостаде. В первом круге он в трех сетах прошел итальянца Лоренцо Сонего, а в 1/8 финала оказался сильнее француза Юго Гастона. В четвертьфинале россиянина ждет встреча с аргентинцем Франсиско Серундоло, который преподнес главную сенсацию Nordea Open – 2022, обыграв первого сеяного Каспера Рууда из Норвегии. Таким образом, фаворитом турнира становится второй сеяный Андрей Рублев, который завтра постарается пробиться в 1/4 финала в матче с другим аргентинцем Федерико Кориа.

Два тяжелых матча

Нынешний рейтинг Карацева (40) уже не позволяет получать легких соперников в стартовых матчах турниров ATP. Впрочем, нестабильность, проявившаяся в игре Аслана в этом сезоне, сказывается и в матчах с соперниками, заметно уступающими ему в классе. Так, в Штутгарте он уступил не входящему в топ-100 Доминику Штрикеру, а на Индиан-Уэллсе — замыкающему первую сотню Стиву Джонсону.

В Швецию же Аслан приехал после скандального фильма-расследования немецкого телеканала ZDF. В нем со ссылкой на неназванного тренера из Восточной Европы выдвигались обвинения в организации договорных матчей в адрес белорусского тренера Егора Яцыка. В фильме говорится, что в договорняках могли участвовать и его бывшие подопечные — Николоз Басилашвили и Карацев.

Яцык полностью отрицает эти обвинения, называя их бездоказательными. Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) не комментирует ситуацию, но, как удалось узнать «Спорт-Экспрессу», никаких доказательств у немецких журналистов нет. Впрочем, в любом случае такие обвинения не проходят бесследно. Журналисты теперь постоянно будут мучить россиянина этим вопросом, а Яцыку будет сложно найти новых теннисистов серьезного уровня.

— Если честно, то это смешная ситуация, — признался «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Если будет что-то официальное, тогда это можно обсуждать. А так это бульварная хроника, мало ли кто чего говорит. Какой-то неназванный тренер. Да и потом речь идет о 2019 и 2020 годах. Если бы что-то было, нам бы уже давно об этом сообщили.

Аслан также, похоже, не обращает внимания на всю эту историю. Впервые с середины января, когда он дошел до третьего круга Australian Open – 2022, россиянин выиграл два матча подряд. В Бостаде в 1/16 финала Карацев оказался сильнее итальянца Лоренцо Сонего. Он всухую выиграл первую партию. Затем уступил во втором сете, а в третьем смог отыграть брейк (0:2) и вырвать победу в напряженной концовке (6:4).

Матч с французом Юго Гастоном в 1/8 финала сложился немного проще. В первом сете россиянин сделал быстрый брейк (1:0), а в пятом гейме еще раз взял подачу соперника (4:1). Всего на победу в первой партии ему потребовалось менее получаса (6:2). А вот во втором сете завязалась драматичная борьба. В третьем гейме Аслан сделал брейк (2:1), но потерял преимущество, проиграв свою подачу в восьмом (4:4). В следующем гейме уже Аслан получил три брейк-пойнта, но француз умудрился отыграться. Дьюс был очень затяжным. Гастон трижды выходил вперед, но Карацев героически отыгрывался. Наконец он заработал еще один брейк-пойнт (скрытый матчбол) и реализовал его (5:4). А затем закончил матч на своей подаче. В целом уроженец Владикавказа провел сильный матч. Первый сет вообще на заглядение, во втором ухудшил процент попадания первым мячом, заметно подустал, но в концовке был хладнокровнее своего оппонента.

Впереди сложная игра с Франсиско Серундоло, который в этом году показывает свой лучший теннис и впервые в карьере может войти в топ-30. В Швеции аргентинец доказал это, пройдя в трех сетах пятую ракетку мира Каспера Рууда.

Испытание Рублева

Андрей Рублев возвращается в тур спустя месяц. После поражения в первом круге от Басилашвили в Галле россиянин вынужденно пропустил Уимблдон-2022. Он поддерживал форму с бывшей третьей ракеткой мира Домиником Тимом. Они провели совместный десятидневный сбор в Испании, после чего австриец отправился на «Челленджер» в родной Зальцбург, а затем присоединился к Рублеву в Швеции.

В Бостаде чемпион US Open – 2022 выиграл первый матч на уровне ATP за 14 месяцев, обыграв Эмиля Руусувуори из Финляндии. Теперь очередь показывать свой класс Рублеву. На этом турнире он посеян под вторым номером и получил относительно легкую сетку. Если в четверг, 14 июля, он пройдет аргентинца Федерико Кориа, то в 1/4 финала его будет ждать победитель встречи между Ласло Джере и Марк-Андреа Хюслером. Последний, кстати, обыграл на этом турнире четвертьфиналиста «Ролан Гаррос» Хольгера Руне. Для 19-летнего датчанина это пятое поражение подряд после успеха на французском «мейджоре».

А вот в ожидаемом полуфинале у Андрея точно будет серьезный соперник. Скорее всего, кто-то из тройки Роберто Баутиста Агут, Алехандро Давидович-Фокина, Доминик Тим. Было бы красиво, если бы это был австриец.