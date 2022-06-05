«Сделаю всё, чтобы вернуться в топ-10»

Дарья Касаткина провела выдающийся «Ролан Гаррос»-2022. Первая ракетка России первые в карьере вышла полуфинал турнира «Большого шлема», за пять матчей не проиграла ни одной партии, а уступила только будущей победительницы турнира Иги Свентек. В интервью «СЭ» и «Известиям» Дарья рассказала о лучшем матче в Париже, общении с певицей Земфирой, желании вернуться в топ-10 в этом году, а также высказала свое мнение о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

«Не успела переварить эти эмоции»

— Самый крутой матч на этом «Ролан Гаррос» лично для вас?

— Выделю матч с Джоржи. Я нервничаю перед каждой игрой, это нормально. Но зная, как мощно играет Камила, сколько она способна сделать виннерсов, было особенно тревожно. Но мне удалось сохранить концентрацию на высоком уровне. Пройти матч без спадов.

— Показалось, что против Джорджи (обыгравшей до этого Арину Соболенко) вы очень сильно сыграли тактически. Не давали итальянке занимать удобную позицию, не обеспечивали ритмом, заставляли постоянно пробивать по разным мячам. В итоге у нее 37 невынужденных ошибок.

— Я понимала, что Камиле нельзя давать два одинаковых удара. Дважды играть в одну точку. Если один удар она может простить, то второй сыграет суперагрессивно. Так что старалась как можно больше «таскать» ее по корту, менять вращения, действовать максимально разнообразно.

— Хотел уточнить пару моментов по матчу с Вероникой Кудерметовой. Когда соперница взяла медицинский тайм-аут в конце второго сета, то вы не стали отдыхать, а пошли разминаться. Всегда так делаете?

— Да. Когда соперник берет медицинский тайм-аут, то на это уходит примерно 10 минут. Пока физиотерапевт придет, пока сделает манипуляции. За это время можно остыть, потерять концентрацию и чувство мяча. Нервы будут подходить к рукам, как и перед матчем. Так что лучше выйти на корт и держать себя в тонусе.

— После медицинского тайм-аута вы уверенно взяли свою подачу, а затем получили пять матчболов на тай-брейке. Что случилось потом?

— Сейчас можно сказать, что тайм-аут не сыграл Ники на пользу. Если посмотреть внимательно, то практически все свои очки я заработала за счет ее невынужденных ошибок. На тай-брейке при счете 5:1 первые два розыгрыша она классно сыграла, выиграла их виннерсами. Потом я дважды ошиблась. И вот мой последний матчбол. Никто не хотел рисковать, брать инициативу на себя, но я решила, что если не сделаю этого, то потом буду сильно жалеть. Корить себя, что не попробовала активно сыграть ни на одном матчболе. Поэтому пошла на такую авантюру и сделала дропшот.

— Очень смело. Когда увидел это, то был очень удивлен…

— Я тоже, если честно (смеется).

— Перед матчем с Игой Свентек вы выиграла у топ-3 10 раз из 13. Суперстатистика. Многие считали, что именно вы способны прервать победную серию первой ракетки мира. Какой момент стал решающим?

— При счете 3:2 в первом сете я обидно проиграла свою подачу. Хотя с самого начала матча была не в своей тарелке. Была очень рада выходу в полуфинал и не успела переварить эти эмоции. Так что в полуфинале у меня было не совсем то состояние, которое хотелось бы. Из-за это принимала странные решения, не смогла навязать свою игру. Ига быстро ушла вперед. Это сказалось. Если бы смогла удерживать ровный счет до конца первого сета, то всё могло бы сложиться иначе.

— Чувствуется, что она сейчас на невероятном подъеме?

— Мне кажется, что сейчас у Иги меньше уверенности, чем было на турнирах в Риме и в Штутгарте. Это было видно по принятию решений. Но в любом случае соперницы видят статистику, с которой она идет. Это прибавляет ей авторитета. Поэтому она выигрывает много важных очков в ключевые моменты.

— Как относитесь к тому, что в туре впервые за долгие годы появился стабильный лидер?

— Наверное, должен быть стабильный номер один, суперзвезда. Это хорошо для тура. Все-таки раньше за год рейтинг могли возглавить пять разных теннисисток. Мне как игроку это не так важно. Я хочу выигрывать любой матч.

— Что ваш тренер Карлос Мартинес сказал после «Ролан Гаррос»? Дал какую-то оценку?

— Мы оба очень довольны, как я прошла свою сетку. Если вспоминать два других моих удачных выступления на турнирах «Большого шлема» — четвертьфиналы «Ролан Гаррос»-2018 и Уимблдона-2018 — это был драматичный путь. Много трехсетовых матчей, когда удавалось отыгратьваться практически в безнадежных ситуациях. В этот раз до полуфинала мне удалось добраться ни проиграв ни одной партии. Зачастую выигрывала без лишних нервов. Это придает сил, чтобы двигаться дальше.

— Ставите задачу вернуться в топ-10 в этом году?

— Всегда хочется быть в топ-10 и выше. Еще до «Ролан Гарроса», учитывая в каких я была кондициях, ставила себе цель быть в топ-15. В итоге оказалась в топ-20. Это хороший результат, но не предел мечтаний. В понедельник я буду на 12 или 13 строчке. Это близко к десятке, так что я готова туда вернуться. Все для этого сделаю, но самое главное — это здоровье и желание двигаться вперед.

«Земфира написала мне перед матчем»

— Много обсуждали, что в вашей ложе была Земфира. Хорошо с ней знакомы?

— Лично мы познакомились после матча с Джорджи, а заочно знакомы были еще до этого. Переписывались. А в этот раз Земфира написала мне перед матчем, рассказала, что активно следит за турниром, и я пригласила ее на матч. Она очень круто разбирается в теннисе, любит игру. Приятно, что такие талантливые и популярные люди следят за нашим видом спорта, отслеживают наши результаты.

— А вы бывали на ее концертах?

— К сожалению, нет. Земфира звала меня на концерт в Москве, который был 26 февраля, но я играла турнир в Дохе. Очень расстроилась, что у меня не получилось. В будущем, если появится возможность, то я бы с удовольствие сходила. Мне импонирует ее творчество.

— Вас можно назвать теннисным гиком? Смотрите матчи в свободное время, следите за прогрессом молодых игроков, мужским туром…

— Если я вылетаю с турнира, то за женской сеткой не слежу. Мужской тур смотрю во многом из-за Рафы [Надаля]. Если он пробивается в решающие стадии, то не пропускаю его матчи. Что касается юниоров, то на турнирах «Большого шлема» у нас комбинированный турнир. Я смотрю отдельных игроков, ведь совсем скоро они вольются в наш тур и будут соперниками. То есть, я в курсе всего, что происходит.

— 17-летняя Линда Носкова стала самым молодым квалифаером в основной сетке «Ролан Гаррос» с 2009 года. У нее большие перспективы в будущем?

— Ее имя давно на слуху, но я не видела, как она играет. В целом могу сказать, что женский теннис в Чехии — это завод по производству игроков. В каждом поколении у них есть по несколько сильных игроков. Сейчас помимо Носковой есть сестры Фругвиртовы. Старшая Линда получила wild card в Майами и прошла два круга в 16 лет. В юниорах у них никогда нет пробелов. Это круто. Видно, что они друг друга стимулируют, видят кумиров, на которых надо равняться.

«За титулы Месси в ПСЖ не радуюсь»

— Знаю, что вы обожаете Лионеля Месси. Смотрели матч Аргентина — Италия за Кубок Артемио Франки (Финалиссима-2022)?

— Нет, не получилось. Он начинался достаточно поздно, а на следующий день мне надо было играть матч. Приятно, что Лео завоевал еще один трофей за сборную. За его титулы в ПСЖ, конечно, я не радуюсь (смеется).

— Как думаете, Аргентина главный фаворит на ЧМ-2002 в Катаре?

— Сложно сейчас сказать. Впереди еще полгода, но если Месси выиграет ЧМ-2022, то это будет сказка. После этого можно будет и закончить карьеру.

— Кроме Аргентины за кого будете переживать?

— За Испанию. Всегда их поддерживаю. Понятно, что это будет необычный чемпионата мира, который пройдет в ноябре-декабре. Вопрос, как физически игроки подойдут к нему. Все-таки не все привыкли набирать свою лучшую форму в первой половине сезона.

— Видел, что вы следите за фигурным катанием. Что думаете о возможном увеличении возрастного ценза? Велика вероятность, что на взрослые турниры будут допускать только с 17 лет.

— Мне кажется, что это правильно. Такое есть практически во всех видах спорта. В теннисе, например, до 18 лет юниоры могут играть только определенное количество профессиональных турниров. Получается, что дети соревнуются со взрослыми. И если в теннисе молодым это не дает никакого преимущества, то в фигурном катании возраст имеет особое значение. Детям легче дается выполнение сложных элементов. Но это приводит к тому, что в 15-16 лет они выдают свой максимум и уже через пару лет заканчивают карьеру. В плане здоровья и психологии — это не очень хорошо.

— Противники возрастного ценза говорят, что будет странно, если на юниорском чемпионате мира будут показываться более высокие результаты, чем на взрослом. Возможно, на взрослом ЧМ не будет девушек, способных прыгать четверные прыжки.

— Ничего страшного. Здоровье и спортивного долголетие — важнее, чем сиюминутные достижение. Это моя точка зрения.

— Как думаете, фигуристам будет сложно без международного сезона?

— В России конкуренция в фигурке высокая во всех видах. Для наших топов мало что изменится. Особенно у женщин и в парах. Другое дело, что пропадает эффект мечты. Ты выигрываешь чемпионат России, чтобы отобраться на чемпионат Европы и ЧМ (или Олимпийские игры). А сейчас за выигрышем чемпионата России ничего не последует. Это очень важный аспект, который забрали. Не знаю, как это скажется на ребятах. Все-таки мы делаем все ради мечты. Хотим чего-то добиться, а у тебя это забирают.

— А что делать в видах спорта, где нет такой сильной внутренней конкуренции?

— Да, это сложный вопрос. Без конкуренции очень сложно развиваться. Пропадает стимул быть лучше кого-то. Слышала, что есть планы делать соревнования с приглашением стран СНГ. Не знаю, увенчается ли это успехом, но объективно, что конкуренция будет заметно слабее. Как бы ни назывались новые соревнования.