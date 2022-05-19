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Турнирные подачи: чего ждать от россиян на «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев неудачно начал грунтовый сезон, Анастасия Павлюченкова досрочно завершила игровой год
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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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В преддверии старта «Ролан Гаррос» российские болельщики тенниса пока получают в основном негативные новости. Финалистка прошлогоднего французского мейджора Анастасия Павлюченкова приняла решение досрочно завершить сезон из-за проблем с коленом. Теннисистка намерена окончательно разобраться с травмой, которая давно ее беспокоит, и вернуться в тур с новыми силами. А вот вторая ракетка мира Даниил Медведев во вторник, 17 мая, сыграл впервые с конца марта. Правда, открытие сезона на грунте не задалось. Он в двух сетах уступил 75-й ракетке мира Ришару Гаске. Так что к турниру «Большого шлема» россиянин подходит почти без игровой практики.

Неудачное возвращение

В начале апреля стало известно, что Даниил Медведев решил сделать операцию из-за проблем с грыжей. Предварительные сроки его восстановления составляли от одного до двух месяцев. В итоге вторая ракетка мира пропустил три «Мастерса» — в Монте-Карло, Мадриде и Риме, но всё-таки успел восстановиться к «Ролан Гаррос». На прошлогоднем грунтовом турнире Даниил показал лучший результат в карьере, добравшись до четвертьфинала. Так что в Париже ему придется защищать 360 очков.

Это важно с учетом того, что в этом году Медведев ведет борьбу с Новаком Джоковичем за первую строчку мирового рейтинга. Простой россиянина и удачное выступление серба в Мадриде и Риме помогли последнему оторваться от преследователя уже на 680 очков. Впрочем, сейчас Даниилу в первую очередь стоит сосредоточиться не на возвращении на вершину, а на наборе своих боевых кондиций. Поэтому он и заявился на турнир в Женеве, где надеялся сыграть больше одного матча.

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Дополнительной уверенности фанатам теннисиста придавали и слова его тренера Жиля Сервара, который заявил, что Даниил как будто возвращается из отпуска, а не после травмы. Впрочем, отсутствие игровой практики никто не отменял. Опытный Ришар Гаске это прекрасно понимал и надеялся воспользоваться тем, что для россиянина это первый матч за долгое время. Раньше они никогда не играли друг с другом на грунте, зато на харде встречались трижды. На старте домашнего турнира в Монпелье-2018 Ришар разгромил оппонента (6:0, 6:3). Даниил взял реванш в первом круге турнира в Санкт-Петербурге-2020 (3:6, 6:3, 6:0), а также выиграл на старте победного US Open – 2021 (6:4, 6:3, 6:1). Хорошие воспоминания, но во вторник Даниил был предсказуемо далек от формы, которую он набрал в сентябре 2021 года.

Первую партию Медведев проиграл вчистую (2:6), во второй проигрывал 0:2, но сумел сравнять счет. Больше Гаске свою подачу брать не позволял. Так дело дошло до тай-брейка, который закончился двойной ошибкой россиянина на первом же сетболе француза. В целом Даниил очень много ошибался, особенно со своих коронных ударов с задней линии, почти весь матч у него были проблемы с подачей. Также в глаза бросались проблемы с физикой. Каждый точный укороченный удар Гаске приносил ему очки. Так что немного игровой практики перед «мейджором» получить не вышло. Теперь к «Ролан Гаррос» надо готовиться исключительно со своей командой.

— На таком уровне к теннисисту после травмы ощущение мяча и всё остальное возвращается довольно быстро, — сказал «Известиям» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Не нужно делать акцент на этом поражении от Гаске. Даниилу просто нужно выходить на каждый следующий матч и стараться играть в свой теннис. Да, грунт не его любимое покрытие, но в прошлом году он показал, что способен выигрывать на «Ролан Гаррос» у сильных соперников. Думаю, ему по силам повторить прошлогодний результат, а возможно, и улучшить его.

Боль не отступает

На прошлой неделе Анастасия Павлюченкова в паре с Вероникой Кудерметовой выиграла турнир в Риме. Казалось, что это хороший знак. Павлюченкова постепенно приходит в форму после паузы, которую пришлось взять для лечения колена, и постарается вновь здорово выступить на «Ролан Гаррос». В прошлом году на россиянку тоже никто не ставил, она даже не была сеяная, а в итоге дошла до финала. Увы, повторить прошлогодний успех в этот раз не получится.

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«Мне очень грустно сообщать, что я вынуждена отказаться от участия в «Ролан Гаррос» и других турнирах в этом году, — написала Анастасия Павлюченкова в социальных сетях. — Это было действительно очень трудное решение, так как «Ролан Гаррос» для меня особенный, тем более после прошлогоднего исполнения мечты! Из-за боли в течение длительного времени травма ограничивает меня физически и морально, чтобы тренироваться и соревноваться в полной мере. Последние два турнира показали мне, что боль не отступает, поэтому я приняла решение продолжать реабилитацию и вернуться сильнее в следующем году!»

В отсутствие Павлюченковой главные надежды в женском одиночном разряде связаны с Дарьей Касаткиной и Вероникой Кудерметовой. Первая дошла до полуфинала «Мастерса» в Риме и выиграла у четвертой ракетки мира Марии Саккари в Мадриде. Кудерметова в прошлом сезоне выиграла турнир в Чарльстоне и здорово играет в паре.

— Касаткина может всё: слева подрезать, подкрутить мяч, выйти к сетке, — отметил победитель семи турниров ATP, первый советский обладатель титула серии «Мастерс» Андрей Чесноков. — Казалось, что ее самые яркие времена уже позади, но она смогла переломить негативную тенденцию в прошлом году. Взяла несколько титулов, а в этом играет на уровне топ-20. Сейчас она в хорошей форме. Мне бы очень хотелось, чтобы на «Ролан Гаррос» она добралась минимум до второй недели. Что касается Кудерметовой, то она великолепно играет в паре. При определенных обстоятельствах может стать первым номером парного рейтинга. В одиночном ей пока сложнее, но потенциал для роста есть.

«Ролан Гаррос» стартует в воскресенье, 22 мая. В прошлом году его победителями стали Новак Джокович и Барбора Крейчикова.

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