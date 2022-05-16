Нервное окончание: как Павлюченкова и Кудерметова взяли «Мастерс» в Риме

Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова реабилитировались за неудачное выступление в одиночном разряде, выиграв парный «Мастерс» в Риме. В решающем матче российские теннисистки в драматичной борьбе переиграли вторых сеяных Габриэлу Дабровски (Канада) и Джулиану Олмос (Мексика). Павлюченкова взяла шестой парный титул в карьере, а Кудерметова — четвертый. Для обеих это вторая победа на уровне WTA 1000. Порадовала и Дарья Касаткина. Россиянка дошла до полуфинала, где обидно проиграла Онс Жабер из Туниса. Зато уроженка Тольятти впервые за три года вернется в топ-20 рейтинга WTA.

Обыграли лучших

Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова здорово играют на грунте. В прошлом сезоне Павлюченкова дошла до финала «Ролан Гаррос», а Кудерметова выиграла престижный турнир в Чарлстоне (с 2021 года как раз получил категорию WTA 500). Правда, в этом году дела обеих теннисисток на глиняном покрытии складываются не лучшим образом. Анастасия и Вероника не смогли выиграть ни одного матча в одиночном разряде на «Мастерсах» в Мадриде и Риме. Кудерметова проиграла третьей ракетке мира Пауле Бадосе и Александре Саснович, Павлюченкова — Саре Соррибес-Тормо и Лейле Фернандес. Причем первая ракетка России уступала по одному сценарию: уверенно брала первый сет, а затем позволяла менее титулованным соперницам одерживать волевую победу. Во многом такая нестабильность связана с длительным простоем. Из-за проблем с коленом олимпийская чемпионка пропустила 10 недель.

Но вылетев в первом круге в столице Италии Павлюченкова и Кудерметова решили выступить в паре. Они уже играли друг с другом в середине 2020 года, дойдя до полуфинала турнира в Праге. На этот раз им удалось превзойти это достижение, но путь их был чрезвычайно сложным.

Уже в первом круге они зарубились с американским дуэтом Кори Гауфф и Джессикой Пегулой. Россиянки проиграли первый сет, затем сравняли счет и выиграли тяжелейший чемпионский тай-брейк (11:9). Во втором круге украинка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Рьюз снялись после проигранного первого сета. В четвертьфинале Павлюченкова и Кудерметова уверенно прошли первых сеяных — китаянку Чжан Шугай и австралийку Сторм Сандерс (7:6, 6:3).

А вот полуфинал против третьих сеяных — голландки Деми Схюрс и американки Дезире Кравчик — получился драматичным. Схюрс и Кравчик выиграли первый сет, а во второй партии вели 5:2 с двойным брейком, заработали три матчбола, но упустили преимущество. Россиянки показали характер и выиграли второй чемпионский тай-брейк.

За титул же пришлось играть с Габриэлой Дабровски и Гильяной Олмос, которые были посеяны вторыми. Первый сет вновь остался за соперницами, второй — за россиянками. Как и чемпионский тай-брейк, при счете 7:7 Павлюченкова и Кудерметова взяли три розыгрыша подряд, завоевав титул.

— Хорошая пара получилась, но пока это сиюминутная радость. Большой ли потенциал у этой пары, учитывая, что впереди «Ролан Гаррос»? — прокомментировала «Известиям» итоги турнира 18-кратная чемпионка СССР по теннису, известный комментатор Анна Дмитриева.

Снова первая

В этом сезоне происходит долгожданное возвращение Дарьи Касаткиной на топ-уровень. Экс-десятая ракетка мира удачно сыграла на австралийской серии турниров (два полуфинала), а на Australian Open проиграла первой ракетке мира Иге Свентек в третьем круге. В Мадриде Дарья дошла до 1/8 финала, по пути обыграв пятую ракетку мира Марию Саккари. Это была 10-я победа Дарьи над соперницей из топ-5. В Риме Касаткина преподнесла еще несколько сенсаций.

В первом круге россиянка не оставила никаких шансов полуфиналистке «Ролан Гаррос» – 2021 Тамаре Зиданшек, а в 1/8 прошла вторую сеяную Паулу Бадосу (всего выиграла 10 из 13 матчей с соперницами из топ-3). В четвертьфинале россиянка переиграла Жиль Тайкманн из Швейцарии и второй раз в карьере вышла в полуфинал уровня WTA 1000. Вполне мог случиться и второй в карьере финал «Мастерса», но в 1/2 финала Касаткина проиграла Онс Жабер. Дарья не подала на матч, ведя 5:4 в решающем сете, и не реализовала матчбол.

Впрочем, независимо от результата полуфинала россиянка стала героем недели — после окончания турнира в Риме Дарья впервые с марта 2019 года вернется в двадцатку сильнейших в рейтинге WTA. И снова станет первой ракеткой России, обогнав Павлюченкову.

Онс Жабер же в финале потерпела поражение от первой ракетки мира Свентек. Представительница Польши — вторая теннисистка после Серены Уильямс, взявшая четыре титула WTA 1000 за сезон. Причем для этого Иге понадобилось выступить на четырех турнирах этой категории (в Дохе, Индиан-Уэллсе, Майами и Риме). В Мадриде она не стартовала из-за травмы. Уильямс-младшая выиграла пять «тысячников» в 2013 году. В том сезоне она одержала 34 победы подряд. Сейчас на счету Свентек 28 выигранных матчей кряду — это самая длинная серия за последние девять лет.

В мужском одиночном разряде успех праздновал Новак Джокович. Первая ракетка мира выиграл уже 38-й «Мастерс» в карьере, обновив собственный рекорд. Теперь он отрывается от Рафаэля Надаля на два титула ATP 1000. В Риме Джокович победил шестой раз, переиграв в финале Стефаноса Циципаса. Они же соревновались в прошлом году в финале «Ролан Гаррос», поэтому наряду с Надалем будут считаться фаворитами и этого розыгрыша французского мэйджора.