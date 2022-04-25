 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
МИД назвал жестом доброй воли прекращение ВС РФ боевых действий у «Азовстали»
Мир
Путин заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию
Экономика
Курс евро упал ниже 77 рублей впервые с июня 2020 года
Мир
Россия обсудит с генсеком ООН ситуацию в Мариуполе и на заводе «Азовсталь»
Общество
Путин призвал прокуратуру препятствовать распространению фейков
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность готовивших убийство журналиста РФ террористов
Мир
Антонов исключил возможность возвращения США России отнятой дипсобственности
Политика
Путин заявил о защите органами прокуратуры прав 1 млн граждан
Мир
Росгвардия уничтожила бронегруппу ВСУ в Харьковской области
Политика
В ГД обвинили США в пренебрежении международным правом в вопросе дипсобственности
Экономика
В Минфине поддержали инициативу страховщиков об отсрочке оцифровки ОСАГО
/

«Кумиры у меня были только в детстве, сейчас слежу только за собой»

Теннисист Андрей Рублев — об 11-м титуле в карьере, победах над представителями «большой тройки» и предстоящем «Ролан Гаррос»
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Главный слайд
Начало статьи
«Кумиры у меня были только в детстве, сейчас слежу только за собой»
2022-04-25 12:56:27">
2022-04-25 12:56:27
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Андрей Рублев — главный герой прошедшей недели в российском спорте. 24-летний москвич в блестящем стиле выиграл турнир в Белграде, одолев в финале первую ракетку мира Новака Джоковича. В решающей партии ему удалось повесить баранку звездному сопернику, заметно превзойдя Ноле в агрессии и физической подготовке. Рублев стал 11-м игроком, который смог всухую взять сет у серба — Рафаэль Надаль делал это дважды. Для восьмой ракетки мира это уже третий титул в этом сезоне, ранее он побеждал в Марселе и Дубае. В чемпионской гонке ATP Андрей поднялся на шестую строчку и может еще улучшить свои позиции на предстоящих «мастерсах» в Мадриде и Риме (первая и вторая недели мая). В интервью «СЭ» и «Известиям» Рублев рассказал об исторической победе в столице Сербии, ожиданиях от «Ролан Гаррос» и важной поддержки со стороны ATP и Ассоциации игроков (PTPA).

«Важно не зазнаваться»

— Что вы почувствовали, когда выиграли третий сет у Джоковича со счетом 6:0? Это были необычные ощущения?

— У меня не было каких-то особенных ощущений. Понимал, что Новак сильно устал во второй партии. После 3:0 он стал играть заметно слабее, а когда я взял следующий гейм, то соперника уже совсем покинули силы. Уже тогда понимал, что победа от меня никуда не денется. При этом хочется выразить огромное уважение Ноле. Как и сказал после матча, я бы хотел достигнуть таких же высот, как и он. Сделать это чрезвычайно сложно.

Кумиры у меня были
Андрей Рублев

Андрей Рублев

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

— Новак — ваш любимый игрок из «большой тройки»?

— У меня нет любимого игрока из «большой тройки». Новак, Рафа и Роджер — одни из величайших игроков в истории тенниса. Кумиры же были только в детстве. Сейчас я слежу исключительно за самим собой.

Укрепление Рублева: Андрей впервые обыграл первую ракетку мира
В финале турнира в Белграде россиянин взял верх над Новаком Джоковичем, «повесив баранку» великому чемпиону

— Теперь у вас есть победа над первой ракеткой мира, лично над Джоковичем, а также выигрыши над всеми теннисистами «большой тройки». Какое из этих достижений самое приятное для вас?

— Все победы над представителями «большой тройки» были значимыми на разных этапах карьеры. Федерера удалось одолеть в Цинциннати, когда у меня были не самые лучшие позиции в рейтинге, я только возвращался после травмы. Было много разных проблем, и внутри складывалось впечатление, что я вообще не могу играть на высоком уровне. Но после победы над Роджером удалось отогнать эти мысли. Надаля мне удалось обыграть на его любимом покрытии, на одном из его любимых турниров в Монте-Карло (Рафа выигрывал этот «Мастерс» рекордные 11 раз. — «СЭ»). Сейчас успех над Новаком в финале, на его домашнем турнире. Поэтому все эти события особенны для меня по-своему.

— По пасхальной традиции вы стукнулись крашеными куриными яйцами перед началом финала. Это была ваша идея или организаторов?

— Ко мне подошел брат Новака Джордже и сказал, не против ли я разыграть жребий таким способом. Я, конечно, согласился. Классная идея.

— В целом как бы оценили организацию турнира в столице Сербии, поддержку трибун? Если будет возможность, приедете защищать титул в следующем году?

— Организация была на высоком уровне во всем. Мне всегда шли навстречу, предоставляли отличные условия для тренировок. Так что хочется сказать огромное спасибо семье Новака, что они проводят такой классный турнир. Зрители также прекрасно поддерживали меня во всех матчах. Что касается следующего года, то загадывать на 12 месяцев вперед сложно. Все зависит от многих факторов, но в целом мне тут все безумно понравилось. Я бы вернулся и защитил титул.

Кумиры у меня были
Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Фото: Global Look Press/IMAGO/Antoine Couvercelle/Pano

— В плане психологии этот успех имеет особое значение? Учитывая, какой непростой была эта неделя.

Не приснится небо Лондона: россиян оставили без Уимблдона
Наши лучшие теннисисты во главе с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым пропустят самый престижный ТБШ

— Любая победа, любой титул важны для моей карьеры. Важно проанализировать свое выступление, сделать правильные выводы и находиться в реальности. Не зазнаваться. Посмотрим, в какой форме я подойду к главным грунтовым турнирам этого года.

«Организаторы турнира в Барселоне повели себя некрасиво»

— Могли бы объяснить, почему выбрали сыграть турнир в Белграде, а не в Барселоне, где вы базируетесь?

— В прошлом году организаторы турнира в Барселоне повели себя некрасиво. Когда я стал задавать вопросы, то мне сказали, что в этом году все изменится. Но стало еще хуже. Надо знать себе цену, нельзя позволять так к себе относиться. Плюс я знал, что семья Джоковича, наоборот, ценит меня. Поможет подойти к турниру в отличной форме, предоставит все необходимое. Так что выбор был очевиден.

— Это ваш третий титул на грунте. Можно сказать, что вы подходите к «мастерсам» в Мадриде и Риме и, конечно, к «Ролан Гаррос» в отличной форме?

Кумиры у меня были
Андрей Рублев

Андрей Рублев

Фото: Global Look Press/Panoramic

— Надеюсь, что так и есть. Не люблю заранее говорить, как себя чувствую, в какой форме нахожусь. Часто бывает, что когда ждешь от себя хорошей игры, то ничего не получается. И наоборот. Когда думаешь, что находишься на спаде, то получается выигрывать, как, например, в этом году в Дубае. Постараюсь сделать всё что от меня зависит.

Медведева услуга: россиянин открыл Хуркачу дорогу к защите титула
Даниил пока не сможет вернуться на первую строчку рейтинга ATP

— Какое выступление для себя посчитали бы успешным на французском мэйджоре в этом году?

— Не думаю об этом. У меня нет конкретной цели. Просто хочу сделать максимум, что от меня зависит, все, что в моих силах. Хочу уехать с турнира с чувством, что сделал все от себя зависящее. Выложился на все 100%.

«Неожиданно осознавать поддержку ATP и PTPA»

— Карлос Алькарес взял титул в Барселоне. На ваш взгляд, он и Стефанос Циципас — главные фавориты «Ролан Гаррос»?

— Представители «большой тройки» — фавориты любых турниров. Если Новак и Рафа сыграют в Париже, то у них очень высокие шансы. Затем я бы поставил Алакареса, Циципаса и Зверева, да и другие игроки из топа рейтинга вполне могут выстрелить на «Ролан Гаррос». Посмотрим, как все сложится.

Кумиры у меня были только
Стефанос Циципас

Стефанос Циципас

Фото: Global Look Press/IMAGO/Bagu Blanco/PRESSINPHOTO

— Для вас было неожиданно получить поддержку от ATP и PTPA, которые осудили решение организаторов Уимблдона отстранить от участия игроков из России и Белоруссии?

— Да, было неожиданно и классно это осознавать. Теннис — это вся моя жизнь. Приятно, что игроки и руководители ATP это понимают. По отношению к другим игрокам я бы сделал то же самое.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022