«Кумиры у меня были только в детстве, сейчас слежу только за собой»

Андрей Рублев — главный герой прошедшей недели в российском спорте. 24-летний москвич в блестящем стиле выиграл турнир в Белграде, одолев в финале первую ракетку мира Новака Джоковича. В решающей партии ему удалось повесить баранку звездному сопернику, заметно превзойдя Ноле в агрессии и физической подготовке. Рублев стал 11-м игроком, который смог всухую взять сет у серба — Рафаэль Надаль делал это дважды. Для восьмой ракетки мира это уже третий титул в этом сезоне, ранее он побеждал в Марселе и Дубае. В чемпионской гонке ATP Андрей поднялся на шестую строчку и может еще улучшить свои позиции на предстоящих «мастерсах» в Мадриде и Риме (первая и вторая недели мая). В интервью «СЭ» и «Известиям» Рублев рассказал об исторической победе в столице Сербии, ожиданиях от «Ролан Гаррос» и важной поддержки со стороны ATP и Ассоциации игроков (PTPA).

«Важно не зазнаваться»

— Что вы почувствовали, когда выиграли третий сет у Джоковича со счетом 6:0? Это были необычные ощущения?

— У меня не было каких-то особенных ощущений. Понимал, что Новак сильно устал во второй партии. После 3:0 он стал играть заметно слабее, а когда я взял следующий гейм, то соперника уже совсем покинули силы. Уже тогда понимал, что победа от меня никуда не денется. При этом хочется выразить огромное уважение Ноле. Как и сказал после матча, я бы хотел достигнуть таких же высот, как и он. Сделать это чрезвычайно сложно.

Кумиры у меня были Андрей Рублев Фото: REUTERS/Denis Balibouse

— Новак — ваш любимый игрок из «большой тройки»?

— У меня нет любимого игрока из «большой тройки». Новак, Рафа и Роджер — одни из величайших игроков в истории тенниса. Кумиры же были только в детстве. Сейчас я слежу исключительно за самим собой.

— Теперь у вас есть победа над первой ракеткой мира, лично над Джоковичем, а также выигрыши над всеми теннисистами «большой тройки». Какое из этих достижений самое приятное для вас?

— Все победы над представителями «большой тройки» были значимыми на разных этапах карьеры. Федерера удалось одолеть в Цинциннати, когда у меня были не самые лучшие позиции в рейтинге, я только возвращался после травмы. Было много разных проблем, и внутри складывалось впечатление, что я вообще не могу играть на высоком уровне. Но после победы над Роджером удалось отогнать эти мысли. Надаля мне удалось обыграть на его любимом покрытии, на одном из его любимых турниров в Монте-Карло (Рафа выигрывал этот «Мастерс» рекордные 11 раз. — «СЭ»). Сейчас успех над Новаком в финале, на его домашнем турнире. Поэтому все эти события особенны для меня по-своему.

— По пасхальной традиции вы стукнулись крашеными куриными яйцами перед началом финала. Это была ваша идея или организаторов?

— Ко мне подошел брат Новака Джордже и сказал, не против ли я разыграть жребий таким способом. Я, конечно, согласился. Классная идея.

— В целом как бы оценили организацию турнира в столице Сербии, поддержку трибун? Если будет возможность, приедете защищать титул в следующем году?

— Организация была на высоком уровне во всем. Мне всегда шли навстречу, предоставляли отличные условия для тренировок. Так что хочется сказать огромное спасибо семье Новака, что они проводят такой классный турнир. Зрители также прекрасно поддерживали меня во всех матчах. Что касается следующего года, то загадывать на 12 месяцев вперед сложно. Все зависит от многих факторов, но в целом мне тут все безумно понравилось. Я бы вернулся и защитил титул.

Кумиры у меня были Рафаэль Надаль Фото: Global Look Press/IMAGO/Antoine Couvercelle/Pano

— В плане психологии этот успех имеет особое значение? Учитывая, какой непростой была эта неделя.

— Любая победа, любой титул важны для моей карьеры. Важно проанализировать свое выступление, сделать правильные выводы и находиться в реальности. Не зазнаваться. Посмотрим, в какой форме я подойду к главным грунтовым турнирам этого года.

«Организаторы турнира в Барселоне повели себя некрасиво»

— Могли бы объяснить, почему выбрали сыграть турнир в Белграде, а не в Барселоне, где вы базируетесь?

— В прошлом году организаторы турнира в Барселоне повели себя некрасиво. Когда я стал задавать вопросы, то мне сказали, что в этом году все изменится. Но стало еще хуже. Надо знать себе цену, нельзя позволять так к себе относиться. Плюс я знал, что семья Джоковича, наоборот, ценит меня. Поможет подойти к турниру в отличной форме, предоставит все необходимое. Так что выбор был очевиден.

— Это ваш третий титул на грунте. Можно сказать, что вы подходите к «мастерсам» в Мадриде и Риме и, конечно, к «Ролан Гаррос» в отличной форме?

Кумиры у меня были Андрей Рублев Фото: Global Look Press/Panoramic

— Надеюсь, что так и есть. Не люблю заранее говорить, как себя чувствую, в какой форме нахожусь. Часто бывает, что когда ждешь от себя хорошей игры, то ничего не получается. И наоборот. Когда думаешь, что находишься на спаде, то получается выигрывать, как, например, в этом году в Дубае. Постараюсь сделать всё что от меня зависит.

— Какое выступление для себя посчитали бы успешным на французском мэйджоре в этом году?

— Не думаю об этом. У меня нет конкретной цели. Просто хочу сделать максимум, что от меня зависит, все, что в моих силах. Хочу уехать с турнира с чувством, что сделал все от себя зависящее. Выложился на все 100%.

«Неожиданно осознавать поддержку ATP и PTPA»

— Карлос Алькарес взял титул в Барселоне. На ваш взгляд, он и Стефанос Циципас — главные фавориты «Ролан Гаррос»?

— Представители «большой тройки» — фавориты любых турниров. Если Новак и Рафа сыграют в Париже, то у них очень высокие шансы. Затем я бы поставил Алакареса, Циципаса и Зверева, да и другие игроки из топа рейтинга вполне могут выстрелить на «Ролан Гаррос». Посмотрим, как все сложится.

Кумиры у меня были только Стефанос Циципас Фото: Global Look Press/IMAGO/Bagu Blanco/PRESSINPHOTO

— Для вас было неожиданно получить поддержку от ATP и PTPA, которые осудили решение организаторов Уимблдона отстранить от участия игроков из России и Белоруссии?

— Да, было неожиданно и классно это осознавать. Теннис — это вся моя жизнь. Приятно, что игроки и руководители ATP это понимают. По отношению к другим игрокам я бы сделал то же самое.