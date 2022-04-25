Укрепление Рублева: Андрей впервые обыграл первую ракетку мира

Андрей Рублев оказался сильнее Новака Джоковича в финале домашнего турнира первой ракетки мира в Белграде. Всё решилось в решающем третьем сете, в котором российский теннисист не отдал сопернику ни одного гейма (6:2, 6:7, 6:0). Ранее «повесить баранку» звездному сербу удавалось всего десяти игрокам. Для Рублева это 11-й титул в карьере и уже третий в этом сезоне (ранее побеждал в Марселе и Дубае). Андрей одержал 15-ю победу над игроком топ-10 и впервые обыграл действующего лидера мирового рейтинга.

Поддержка Новака

Наши игроки вступили в борьбу на теннисном турнире в Белграде не в лучшем настроении. Незадолго до первой игры они узнали о том, что организаторы Уимблдона решили не допускать наших и белорусских спортсменов до турнира «Большого шлема». Затем выступили власти Италии, которые потребовали от организаторов «Мастерса» в Риме принять аналогичные меры.

Андрей Рублев даже обратился к общественности с открытым письмом, в котором заявил, что отстранение теннисистов — это полная дискриминация, а также предложил отдать все заработанные призовые российских и белорусских игроков (речь идет о сумме порядка £1 млн) на помощь нуждающимся. Рублева поддержал Новак Джокович. Он тоже оказался в скандальной ситуации с отстранением от турнира, правда, совершенно по другому поводу. Серба сначала допустили на Australian Open c медицинским самоотводом от прививки, но по приезде в Мельбурн аннулировали его визу. В итоге всё закончилось судебным процессом и отстранением первой ракетки мира.

— Нет никакой необходимости банить спортсменов. В теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию. Мы играем на основе рейтинга, а не национальности. Я поддерживаю заявление ATP и PTPA, — сказал Джокович на пресс-конференции перед финальным матчем в Белграде.

Для Новака это был первый решающий матч в этом сезоне. После инцидента в Австралии он сыграл только в Дубае и Монте-Карло. В ОАЭ он уступил в четвертьфинале Иржи Веселы, а в княжестве и вовсе вылетел в первом круге от Алехандро Давидович-Фокина. В родных стенах Джокович не мог позволить себе такое слабое выступление. В 1/8 и 1/4 финала он обыграл своих соотечественников Ласло Джере и Миомира Кецмановича, а в полуфинале его ждало противостояние с Кареном Хачановым. Россиянин взял первый сет у Джоковича, но затем Хачанов смог выиграть всего три гейма в двух партиях.

Параллельно к финалу двигался второй «сеяный» Рублев. Андрей обыграл чеха Иржи Лехечка, японца Таро Даниэля и 62-ю ракетку мира Фабио Фоньини.

Двойная победа

Перед началом финальной встречи Рублев и Джокович отметили Пасху. Теннисисты по традиции стукнулись крашеными куриными яйцами. Крепче скорлупа оказалась у россиянина. Видимо, это был счастливый знак для Андрея. Он сразу же обозначил свое лидерство, уверенно взяв первый сет (6:2). Во второй партии оба теннисиста проявили невероятное упорство, борьба шла за каждое очко. Да, Рублев начал чаще ошибаться, ухудшилось чувство мяча. Джокович пытался вынуждать Андрея чаще использовать бекхенд. В итоге изнурительная партия осталась за сербом. В третьем сете Джокович капитулировал, вероятно, не восстановившись после второго. Но это не умаляет заслуг россиянина, который действовал в доминирующем стиле, смяв титулованного соперника.

Теперь в копилке Рублева есть победа над первой ракеткой мира, лично над Джоковичем, а также выигрыши над всеми теннисистами «большой четверки». Создалось впечатление, что финал в Белграде — это не борьба за 250 очков, а самое настоящее сражение за «Большой шлем» или минимум «Мастерс».

— Андрей показал свой лучший теннис, потому что Новак — тот игрок, которому если предоставится хоть малейший шанс зацепиться, то он его использует, — отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Для Новака проиграть первый сет — обычное явление, в последующих сетах он забирает инициативу и дожимает соперника, поэтому с ним нужно играть до последнего мяча. Это заслуга Андрея, что он не дал возможности Новаку переломить ход игры. Да и в принципе не так много людей, которые обыгрывали Джоковича, и еще меньше тех, кто брал сет под ноль.

Действительно, ранее это удавалось всего десяти игрокам (только Рафаэлю Надалю — дважды). Рублев стал одиннадцатым. На послематчевом интервью игроки обменялись любезностями. Джокович поздравил Рублева с победой: «Андрей — замечательный парень. Пожалуйста, возвращайся в следующем году защитить титул». Россиянин поблагодарил организаторов турнира и публику, потому что она заставила его чувствовать себя как в Москве: «Не знаю даже, что и сказать, ведь ты, Новак, один из лучших теннисистов в истории. Хотел бы я быть таким же великим, как ты, однажды. Это большая честь играть против тебя. Надеюсь, мы будем чаще встречаться на корте».