Русская четверка: смогут ли наши теннисисты взять титул в Белграде

На этой неделе в Белграде проходит теннисный турнир Serbia Open. Несмотря на скромный статус (ATP-250), в столицу Сербии обычно приезжает много топ-игроков. Нынешний год не стал исключением. Компанию первой ракетке мира Новаку Джоковичу, который очень хочет наконец взять титул в этом сезоне, составили Доминик Тим, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Кристиан Гарин и Фабио Фоньини. В прошлом году соревнования выиграл Маттео Берреттини, который недавно перенес операцию на руке и пропустит все грунтовые «Мастерсы» в этом сезоне.

Мучения Карацева

В решающем матче Serbia Open – 2021 Берреттини переиграл Аслана Карацева, который в полуфинале оказался сильнее самого Джоковича. Причем это была культовая победа уроженца Владикавказа. Новак впервые в своей карьере проиграл матч трехсетевого формата, в котором создал более 20 брейк-пойнтов. У первой ракетки мира было их аж 28, но он реализовал всего пять. Это лишний раз характеризовало выдержку и невероятный уровень терпения нашего теннисиста в прошлом году. В каждом розыгрыше он сражался до самого конца, выложившись по полной.

С тех пор многое изменилось. В октябре Аслан расстался с белорусским тренером Егором Яцыком. Когда они начинали сотрудничать, Карацев был в топ-500, закончили титулом в Москве и попаданием в топ-20. Увы, смена тренера привела к серьезному ухудшению результатов. В последних десяти матчах россиянин проиграл восемь.

— Это чисто тренерский вопрос, — заметил в беседе с «Известиями» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Все неудачи связаны с тем, что он разошелся со своим тренером. Но давайте не будем нагнетать, сейчас нужно держаться вместе.

В начале 2022 года стало известно, что его новым наставником стал один из тренеров 4Slam Габриэль Трухильо-Солер. Но их дуэт проработал всего несколько месяцев. Сейчас Аслан сотрудничает с Яном де Виттом, бывшим наставником Гаэля Монфиса (в это межсезонье де Витт не подошел экс-первой ракетке мира Энди Маррею, они прекратили сотрудничество после испытательного срока). Правда, при немце он уже успел потерпеть несколько болезненных поражений, в частности неделю назад от 18-летнего Хольгера Руне. В Белграде у Аслана есть хорошая возможность реабилитироваться.

Правда, для повторения прошлогоднего результата ему, скорее всего, придется обыграть Фабио Фоньини и Андрея Рублева.

Плюс Сафиуллин

У Андрея также есть огромная мотивация взять титул в Сербии. После сверхуспешного февраля и марта в игре 24-летнего москвича наступил спад. На «Мастерсе» в Майами он вылетел в первом же круге, проиграв Нику Кирьосу, а в Монте-Карло прошел Алекса де Минаура, но затем не смог справиться с Янником Синнером. В Белграде оппоненты у Андрея будут куда легче. До полуфинала второй «сеяный» должен доходить без проблем.

— Я впервые приехал в Белград, — сказал Андрей Рублев пресс-службе турнира. — В Сербии чувствую себя практически как дома. Перед Serbia Open сыграл два сложных матча в Монте-Карло — один выиграл, второй проиграл. И сейчас хочу как можно лучше подготовиться к продолжению сезона. В Белграде я постараюсь победить. Я приехал играть в теннис, как и все остальные. Уровень сейчас у всех похожий, так что посмотрим. Все прибавляют, все профессионалы. Пока рано что-то говорить, но Джокович будет явным фаворитом. Он полностью выложится перед своими болельщиками.

Действительно, мотивации у первой ракетки мира хоть отбавляй. Из-за своей антиваксерской позиции Новак пропустил львиную долю турниров в этом году, а на турнирах в Дубае и Монте-Карло суммарно выиграл всего два матча. Теперь, чтобы удержаться на высшей ступени рейтинга, ему надо защищать свои очки на нескольких ближайших турнирах.

В четвертьфинале Джокович мог встретиться с Домиником Тимом, который вернулся в тур после десятимесячного перерыва. Однако победитель US Open не смог переиграть Джона Миллмана в первом круге. Теперь основные соперники серба до финала — соотечественник Миомир Кецманович и россиянин Карен Хачанов.

Хотя во втором круге Карену играть с россиянином Романом Сафиуллиным, который пробился в основную сетку через квалификацию, а в 1/32 финала обыграл сильного шведа Микаля Имера. Никто не удивится, если один из героев последнего розыгрыша ATP Cup навяжет мощную конкуренцию Хачанову.

— Роман всегда был очень талантливым парнем и здорово играл еще с юниорского возраста, — рассказал «Известиям» Андрей Рублев. — У Сафиуллина суперфизика, он правильно двигается, высокий теннисный IQ. В его случае всё упирается в неуверенность в себе. Он почему-то считает, что не умеет это, не умеет то. Постоянно винит себя за неудачи. Когда он сам себе скажет: я крутой, я могу выигрывать титулы, — у него попрет. Хотя он уже на правильном пути, о чем говорят и его победа над Циципасом, и очень упорный матч с Оже-Альяссимом в этом году.

Сейчас Сафиуллин занимает 151-ю строчку в рейтинге ATP. Его карьерный рекорд —143-е место.