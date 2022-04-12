Княжеский прием: сможет ли Рублев побороться за титул в Монако

Во вторник, 12 апреля, Андрей Рублев начнет защиту 600 рейтинговых очков на «Мастерсе» в Монте-Карло. Теннисист подходит к старту грунтового сезона в отличной форме, занимая седьмое место в чемпионской гонке ATP. В этом году он дошел до полуфиналов турниров в Индиан-Уэллсе и Роттердаме, взял титулы в Марселе и Дубае. В Монте-Карло конкуренция будет очень серьезной. Уже в третьем круге Андрей может встретиться с одним из главных талантов нового поколения, Янником Синнером, а в 1/4 — с третьей ракеткой мира Александром Зверевым. С вернувшимся в тур Новаком Джоковичем он может сыграть только в финале.

Без Медведева и Надаля

В этом сезоне первая ракетка мира сыграл лишь на одном турнире из-за отказа вакцинироваться от коронавируса — у Джоковича возникли проблемы с въездом в Австралию и США. В конце февраля Новак уступил в четвертьфинале турнира в Дубае Иржи Веселы. Спустя полтора месяц он снова выйдет на корт и постарается увеличить свой отрыв от Даниила Медведева. Правда, грунт далеко не любимое покрытие серба, но в Монте-Карло, чтобы защитить свои очки, ему потребуется выиграть всего один матч — против Алехандро Давидовича-Фокины.

Даниил Медведев из-за травмы на сыграет на практически домашнем «Мастерсе» (он, как и многие топ-игроки, является резидентом Монако). Российский теннисист перенес операцию по удалению грыжи и пропустит 1–2 месяца. «Прошла неделя после моей операции. Я чувствую себя намного лучше. Через несколько дней начну легкие тренировки, сейчас возможны только занятия на PlayStation», — написал Медведев в соцсетях.

В этот раз в Монте-Карло не сыграет и рекордсмен турнира по количеству побед (11) Рафаэль Надаль. Испанец пропустит первую часть грунтового сезона из-за стрессового перелома ребра. Также из топовых игроков в Монако не приехали 15-й номер рейтинга Денис Шаповалов, экс-третья ракетка мира Доминик Тим и шестая ракетка мира Маттео Берреттини. Последний пропустит весь грунтовый сезон после операции на правой руке. Скорее всего, это приведет к тому, что итальянец выпадет из топ-10 рейтинга.

Зато wild card (специальное приглашение) получили два культовых игрока — Стэн Вавринка и француз Жо-Вильфрид Тсонга. Победитель трех турниров «Большого шлема» Вавринка перенес несколько операций на ноге, не играл с марта 2021 года и сейчас занимает лишь 233-е место в рейтинге ATP. Финалист Australian Open – 2008 Тсонга вернулся в тур после полугодового перерыва. Француз занимает 215-е место в рейтинге.

Возьмет ли Рублев первый «Мастерс»

Основные надежды российских болельщиков связаны с Андреем Рублевым. В прошлом году он был как никогда близок к своей первой победе на «Мастерсе». Андрей провел блестящий турнир, по пути к финалу разобравшись с Роберто Баутистой Агутом, Каспером Руудом и королем грунта Рафаэлем Надалем. 13-кратный победитель «Ролан Гаррос» ничего не смог противопоставить россиянину в решающем сете (6:2). Увы, но на финал сил у Андрея не хватило. Он уступил находящемуся тогда в отличной форме Стефаносу Циципасу.

В этот раз грек, который пока проводит слабый для себя сезон, может встретиться с Рублевым в полуфинале. Однако для этого обоим придется пройти непростой путь. Основные соперники Циципаса в своей четверти Феликс Оже-Альяссим, Диего Шварцман и Диего Сонего. У Рублева — Александр Зверев, Янник Синнер, Пабло Карреньо Буста. Немцу, кстати, Рублев пока проиграл пять матчей из пяти. С Синнером и Карреньо Бустой Андрей сыграл всего по одному матчу: уступил 20-летнему итальянцу в четвертьфинале турнира в Барселоне-2021 и обыграл опытного испанца в полуфинале Гамбурга-2019.

— У Андрея прямолинейная игра, но в то же время опасная и острая, — ​отметила в беседе с «Известиями» известный комментатор, 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева. — Всё будет зависеть от того, в какой форме он находится, как будет настроен на игру, от его уверенности, стабильности и настроя на победу. Если всё сойдется воедино, то он вполне может вновь дойти до финала.

Еще одному россиянину — Карену Хачанову — уже в первом матче достался топ-соперник, 12-й «сеяный» Диего Шварцман. Он достиг лучших результатов в карьере именно на грунте. Россиянин сделал ранний брейк, но в шестом гейме позволил сопернику отыграться (3:3). Хачанова это не смутило, и он продолжил демонстрировать свой фирменный агрессивный теннис. Это принесло свои плоды в 11-м гейме, когда Карен вновь взял подачу Диего. Но в следующем затяжном гейме аргентинец все-таки отыгрался (6:6). Так дело дошло до тай-брейка, на котором более удачливым был россиянин.

Вторая партия началась обескураживающе для Карена — соперник взял три гейма подряд. Затем Карен отыграл один брейк (2:3), но концовка партии все-таки осталась за аргентинцем (6:3). В решающем сете оба игрока выглядели уставшими, поэтому в каждой гейме завязывалась бескомпромиссная борьба. В итоге крепче нервы оказались у Шварцмана, склонившего чашу весов в свою пользу (6:3).

— Я не сомневалась, что Хачанов проиграет, — отметила Анна Дмитриева. — Он, к сожалению, потерял ту стабильность, которая дает ему возможность не падать ниже своего класса. Есть игроки, с которыми ему очень тяжело сражаться. Шварцман относится к этой категории. Тем более на грунте. Аргентинец надежен и стабилен на задней линии, а Хачанов перестал выигрывать сам. Он должен ждать ошибки соперника. А Шварцман не из этой категории. Мне кажется, что тут проблема тренера. Потому что уже около трех лет мы наблюдаем, что он теряет, хотя много тренируется и относится к делу серьезно. Но тренеры явно ведут его в неправильном направлении.

В этом году Хачанов дошел до финала турнира в Аделаиде, проиграв Гаэлю Монфису, а также удачно сыграв в Дохе (в полуфинале уступил Баутисте Агуту). В остальных турнирах Карен вылетал после первого или второго круга.