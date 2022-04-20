Не приснится небо Лондона: россиян оставили без Уимблдона

Организаторы Уимблдона, одного из четырех теннисных турниров «Большого шлема», в этом году не допустят игроков из России и Белоруссии из-за военной спецоперации на Украине, сообщает New York Times. Издание ссылается на высокопоставленного теннисного чиновника, который пожелал остаться анонимным. Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон говорил, что российские и белорусские теннисисты получат приглашение на турнир только в случае подписания декларации об отсутствии связей с государством (речь о госфинансировании) и публичного осуждения проведения СВО. NYT утверждает, что от такого сценария отказались, чтобы игроки не подвергали риску свои семьи. Эксперты считают, что это политизированное решение, но оспорить его невозможно. Уимблдон должен пройти с 27 июня по 10 июля.

Свои правила

С одной стороны, решение Всеанглийского лаун-теннисного клуба (AELTC) выглядит странным. Спортсмены из России и Белоруссии получили возможность выступать в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе. К тому же большинство российских и белорусских теннисистов имеют паспорта и виды на жительство в других государствах. Поэтому просто не пускать в Великобританию спортсмена только на том основании, что он имеет российское спортивное гражданство, — очень неоднозначный момент с юридической точки зрения.

Но AELTC, который выступает организатором Уимблдона, имеет право вводить для участников соревнований дополнительные условия, помимо тех, о которых объявила ATP. Вообще, турнир «Большого шлема», который проходит в пригороде Лондона, отличается самостоятельностью в отношении целого ряда правил. Например, на этом турнире до сих пор действует жесткий дресс-код (все теннисисты и теннисистки должны выходить на корт в белом), хотя нигде в мире такого давно нет. До недавнего времени AELTC использовал свой собственный принцип «посева» игроков, отличный от рейтингов профессиональных туров, что также вызвало многочисленные скандалы. На Уимблдоне по-своему трактуют правила завершения матчей в решающем сете, и таких нюансов очень много. Если информация американского СМИ соответствует действительности, то у AELTC появилось нововведение — отстранять спортсменов по политическим причинам.

Не приснится_2 Матч первого круга Уимблдона между аргентинским теннисистом Федерико Дельбонисом и россиянином Андреем Рублевым. 2021 год Фото: TASS/PA

— Мы ничего не можем поделать, — сказал «Спорт-Экспрессу» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. — Считаю это решение неправильным, но тут ничего не изменить: хозяин — барин. Федерация тенниса всё что могла уже предприняла. Я не хочу на эту тему говорить, всё, что я скажу, пойдет против спортсменов.

Официально никаких документов в ФТР пока не приходило , сказали «Известиям» в пресс-службе организации.

За или против?

История с теннисом далеко не первая ласточка странных санкций Великобритании в отношении наших спортсменов. В середине марта правительство страны объявило о персональных санкциях в отношении 350 россиян, в том числе автогонщика Никиты Мазепина . А еще 2 марта гоночный клуб Motorsport UK, который фактически выполняет функции федерации авто- и мотоспорта Соединенного Королевства, объявил, что пилоты с национальными лицензиями России и Белоруссии не смогут принимать участие в любых гонках на британской земле. Это произошло до появления требования Международной автомобильной федерации о необходимости подписания гонщиками политической декларации, которую несколько десятков наших пилотов и штурманов отказались поддерживать даже перед угрозой дисквалификации.

Не приснится_3 Теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга Уимблдона против Марина Чилича из Хорватии. 2021 год Фото: TASS/PA/John Walton

— Великобритания исторически недолюбливает Россию, поэтому таким решениям не стоит удивляться, — отметил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев. — Конечно, ФТР стоит подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Но велика вероятность, что мы получим ответ, согласно которому Уимблдон сам вправе кого-то приглашать, а кого-то нет . В том числе по политическим причинам. После событий 24 февраля международные федерации и организаторы крупных турниров почему-то наделили себя правом исключать спортсменов по национальному признаку. Это дискриминация.

При этом важно отметить, что руководители профессиональных теннисных туров как раз не в восторге от санкций.

— Мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в туре из-за политической позиции, которую могут занимать власти их страны, — заявил в интервью Би-би-си глава WTA Стив Саймон. — Спортсмены из России и Белоруссии должны иметь возможность продолжать участвовать в соревнованиях. Но в случае если правительства начнут ограничивать их визовые возможности, у нас не будет права голоса в этом вопросе. Мы должны следовать правилам и законам стран, в которых проводим турниры.

Уимблдон станет первым теннисным турниром, который откажет россиянам в допуске к соревнованиям.

Не приснится_1 Теннисист Карен Хачанов во время матча четвертьфинала Уимблдона против канадского теннисиста Дениса Шаповалова. 2021 год Фото: TASS/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

— Уимблдон — это частный клуб. Я не понимаю взаимоотношений ATP и клубов, которые проводят турниры, — подчеркнул двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте, тренер сборной России Андрей Ольховский. — Как клуб, у которого есть контракт с ATP, может кого-то отстранять, если он проводит турнир для всех? Немножко непонятно.

Отметим, что Уимблдон никогда не считался турниром, на котором наши теннисисты выступали успешно. За всю историю лишь Мария Шарапова выигрывала в одиночном разряде. В 2004 году она легко обыграла в финале Серену Уильямс. Также Шарапова дошла до финала в 2011 году, но уступила чешке Петре Квитовой. Годом ранее до решающего матча добралась Вера Звонарева, отдавшая титул Серене.