«Шлем», привет: почему Медведев уступил Надалю в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в драматичном финале Australian Open уступил испанцу Рафаэлю Надалю (2:6, 6:7, 4:6, 4:6, 5:7), хотя выиграл первые два сета . Игра продолжалась почти 5,5 часа. Надаль выиграл Australian Open второй раз за карьеру. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема» — это рекорд всех времен. Отметим, что Медведев второй год подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче в 2021 году он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Сказочное начало

Медведев и Надаль дошли до финала Australian Open – 2022 по схожему сценарию. Оба практически не испытывали проблем на ранних стадиях, зато были на грани вылета в четвертьфинале от игроков из Канады. Россиянин переиграл Феликса Оже-Альяссима, эпично вернувшись с 0:2 по сетам и доведя дело до победы за 4 часа и 42 минуты. Испанец выиграл две стартовые партии у Дениса Шаповалова, но затем экс-подопечный Михаила Южного сравнял счет. Всё решилось в решающем пятом сете, в котором сильнее оказался Надаль.

Полуфиналы у обоих получились менее физически энергозатратными, но при этом весьма эмоциональными. Даниил прошел четвертого сеяного Стефаноса Циципаса, но во втором сете у россиянина случился эмоциональный всплеск, и он сорвался на судью. Позже спортсмен признал, что не совладал с нервами и наговорил лишнего.

Рафа также в четырех сетах переиграл седьмого сеяного Маттео Берреттини. После победного розыгрыша легендарный испанец заплакал. В интервью он признался, что еще совсем недавно думал о завершении карьеры. Но его игра в Австралии лишний раз убедила его, что еще не время. Надаль дебютировал на Australian Open 18 лет назад, а в 2009 году завоевал титул.

Перед финальной игрой большинство экспертов сошлись во мнении, что Медведев не позволит испанцу второй раз выиграть AO . Во-первых, Даниил моложе своего оппонента на 10 лет . Во-вторых, травмы Надаля, из-за которых он пропустил половину прошлого сезона, должны были дать о себе знать на столь длинной дистанции.

Первый сет полностью подтвердил эти доводы . Уже в пятом гейме Даниил сделал брейк, причем под ноль. А в седьмом гейме повторил это достижение. На своей же подаче Даниил был неотразим и уже спустя 30 минут после начала игры уверенно повел в счете.

Во второй партии теннисисты сделали по два брейка подряд . Такое редко увидишь в мужском теннисе на решающих стадиях. Причем Медведев был уже в роли отыгрывающегося. У Рафы был сетбол на своей подаче, но реализовать его он не смог. Так дело дошло до тай-брейка, на котором Даниил сделал сумасшедший эйс (210 км/ч), повел 6:5 и смог выиграть на первом же брейк-пойнте . Казалось, что после такого титул уже в кармане у второго сеяного.

Упущенные возможности

Третий сет складывался по сценарию Даниила, но перелом случился в самый неожиданный момент. Россиянин вел 3:2 и выигрывал 40:0 на подаче Надаля. Один мяч отделял Медведева от брейк-пойнта, который наверняка стал бы решающим в матче . Но Надаль показал свой чемпионский характер. Сумел отыграться и удержать свою подачу (3:3) . В девятом гейме Даниил допустил ошибку у сетки на своей подаче (15:40), зрители взорвались аплодисментами. Даниил саркастически похлопал им в ответ. Это разозлило россиянина, но вернуться в игру не получилось. Надаль сделал брейк, а затем взял третий сет.

В целом трибуны центрального корта Мельбурна, которые были заполнены под завязку, поддерживали исключительно Надаля. Шумели и свистели перед подачами Медведева, пытаясь сбить его (такое не принято в теннисе). Судья пытался их успокоить, но Даниил подлил масла в огонь. «Они идиоты, мозгов нет», — произнес россиянин.

Это высказывание еще больше разозлило публику, а матч принял очень неожиданный оборот. При счете 1:0 у россиянина было два брейк-пойнта, но реализовать их не получилось. Следом Даниил проиграл свою подачу, но затем тут же сделал обратный брейк (2:2). Но тут же опять проиграл свою подачу — Надаль выиграл пятый гейм с четвертого брейк-пойнта. После этого испанец больше не ошибался, хотя при счете 3:4 Медведев выигрывал 0:30 и 15:40, но не довел дело до логического завершения. Так дело дошло до решающей партии, которая была самой драматичной на всем турнире.

В пятом гейме выдающимся форхендом Надаль оформил очередной брейк (3:2), а в шестом удержал свою подачу, хотя соперник имел три брейк-пойнта. Всего гейм продолжался 13,5 минуты (4:2). В итоге при счете 5:4 Надаль вышел подавать на матч. Повел 30:0, но затем уступил четыре мяча подряд. Счет сравнялся, и, казалось, всё начиналось заново. В решающем сете нет тай-брейка, поэтому соперники играли бы до того момента, пока у одного из них не будет преимущества в два гейма. Но тут Даниил неожиданно вновь уступил свою подачу.

Шлем привет_4 Фото: REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

— Практически по всем параметрам показатели у Дани были лучше, чем у Надаля , — отметил в беседе с «Известиями» заслуженный тренер России Борис Собкин. — Испанец выиграл несколько по-настоящему важных очков, когда у Дани были шансы закончить матч в трех сетах. Так или иначе, это была битва двух очень сильных характеров . В итоге должен был выиграть только один. И победителем оказался Надаль. Честь ему и хвала. Я не считаю это поражение обидным . Абсолютно равный матч, даже несмотря на то что Медведев вел. Такое бывает. Даня показал хорошую игру. Жаль, конечно. Для всех наших болельщиков это неприятно. Но он проиграл. Безусловно, поведение болельщиков — один из факторов такого результата, но я бы не назвал его решающим.