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«Шлем», привет: почему Медведев уступил Надалю в финале Australian Open

Как испанец переиграл россиянина и взял новый карьерный рекорд
Фото: REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake
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«Шлем», привет: почему Медведев уступил Надалю в финале Australian Open
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2022-01-30 18:26:44
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Российский теннисист Даниил Медведев в драматичном финале Australian Open уступил испанцу Рафаэлю Надалю (2:6, 6:7, 4:6, 4:6, 5:7), хотя выиграл первые два сета. Игра продолжалась почти 5,5 часа. Надаль выиграл Australian Open второй раз за карьеру. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема» — это рекорд всех времен. Отметим, что Медведев второй год подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче в 2021 году он уступил сербу Новаку Джоковичу.

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Сказочное начало

Медведев и Надаль дошли до финала Australian Open – 2022 по схожему сценарию. Оба практически не испытывали проблем на ранних стадиях, зато были на грани вылета в четвертьфинале от игроков из Канады. Россиянин переиграл Феликса Оже-Альяссима, эпично вернувшись с 0:2 по сетам и доведя дело до победы за 4 часа и 42 минуты. Испанец выиграл две стартовые партии у Дениса Шаповалова, но затем экс-подопечный Михаила Южного сравнял счет. Всё решилось в решающем пятом сете, в котором сильнее оказался Надаль.

Полуфиналы у обоих получились менее физически энергозатратными, но при этом весьма эмоциональными. Даниил прошел четвертого сеяного Стефаноса Циципаса, но во втором сете у россиянина случился эмоциональный всплеск, и он сорвался на судью. Позже спортсмен признал, что не совладал с нервами и наговорил лишнего.

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Мужской финал теннисного турнира Australian Open: Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия)
Фото: REUTERS/Loren Elliott
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Рафа также в четырех сетах переиграл седьмого сеяного Маттео Берреттини. После победного розыгрыша легендарный испанец заплакал. В интервью он признался, что еще совсем недавно думал о завершении карьеры. Но его игра в Австралии лишний раз убедила его, что еще не время. Надаль дебютировал на Australian Open 18 лет назад, а в 2009 году завоевал титул.

Перед финальной игрой большинство экспертов сошлись во мнении, что Медведев не позволит испанцу второй раз выиграть AO. Во-первых, Даниил моложе своего оппонента на 10 лет. Во-вторых, травмы Надаля, из-за которых он пропустил половину прошлого сезона, должны были дать о себе знать на столь длинной дистанции.

Первый сет полностью подтвердил эти доводы. Уже в пятом гейме Даниил сделал брейк, причем под ноль. А в седьмом гейме повторил это достижение. На своей же подаче Даниил был неотразим и уже спустя 30 минут после начала игры уверенно повел в счете.

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Мужской финал теннисного турнира Australian Open: Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия)
Фото: REUTERS/Morgan Sette
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Во второй партии теннисисты сделали по два брейка подряд. Такое редко увидишь в мужском теннисе на решающих стадиях. Причем Медведев был уже в роли отыгрывающегося. У Рафы был сетбол на своей подаче, но реализовать его он не смог. Так дело дошло до тай-брейка, на котором Даниил сделал сумасшедший эйс (210 км/ч), повел 6:5 и смог выиграть на первом же брейк-пойнте. Казалось, что после такого титул уже в кармане у второго сеяного.

Упущенные возможности

Третий сет складывался по сценарию Даниила, но перелом случился в самый неожиданный момент. Россиянин вел 3:2 и выигрывал 40:0 на подаче Надаля. Один мяч отделял Медведева от брейк-пойнта, который наверняка стал бы решающим в матче. Но Надаль показал свой чемпионский характер. Сумел отыграться и удержать свою подачу (3:3). В девятом гейме Даниил допустил ошибку у сетки на своей подаче (15:40), зрители взорвались аплодисментами. Даниил саркастически похлопал им в ответ. Это разозлило россиянина, но вернуться в игру не получилось. Надаль сделал брейк, а затем взял третий сет.

В целом трибуны центрального корта Мельбурна, которые были заполнены под завязку, поддерживали исключительно Надаля. Шумели и свистели перед подачами Медведева, пытаясь сбить его (такое не принято в теннисе). Судья пытался их успокоить, но Даниил подлил масла в огонь. «Они идиоты, мозгов нет», — произнес россиянин.

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Мужской финал теннисного турнира Australian Open: Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия)
Фото: REUTERS/Morgan Sette
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Это высказывание еще больше разозлило публику, а матч принял очень неожиданный оборот. При счете 1:0 у россиянина было два брейк-пойнта, но реализовать их не получилось. Следом Даниил проиграл свою подачу, но затем тут же сделал обратный брейк (2:2). Но тут же опять проиграл свою подачу — Надаль выиграл пятый гейм с четвертого брейк-пойнта. После этого испанец больше не ошибался, хотя при счете 3:4 Медведев выигрывал 0:30 и 15:40, но не довел дело до логического завершения. Так дело дошло до решающей партии, которая была самой драматичной на всем турнире.

В пятом гейме выдающимся форхендом Надаль оформил очередной брейк (3:2), а в шестом удержал свою подачу, хотя соперник имел три брейк-пойнта. Всего гейм продолжался 13,5 минуты (4:2). В итоге при счете 5:4 Надаль вышел подавать на матч. Повел 30:0, но затем уступил четыре мяча подряд. Счет сравнялся, и, казалось, всё начиналось заново. В решающем сете нет тай-брейка, поэтому соперники играли бы до того момента, пока у одного из них не будет преимущества в два гейма. Но тут Даниил неожиданно вновь уступил свою подачу.

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Мужской финал теннисного турнира Australian Open: Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия)
Фото: REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake
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Практически по всем параметрам показатели у Дани были лучше, чем у Надаля, — отметил в беседе с «Известиями» заслуженный тренер России Борис Собкин. — Испанец выиграл несколько по-настоящему важных очков, когда у Дани были шансы закончить матч в трех сетах. Так или иначе, это была битва двух очень сильных характеров. В итоге должен был выиграть только один. И победителем оказался Надаль. Честь ему и хвала. Я не считаю это поражение обидным. Абсолютно равный матч, даже несмотря на то что Медведев вел. Такое бывает. Даня показал хорошую игру. Жаль, конечно. Для всех наших болельщиков это неприятно. Но он проиграл. Безусловно, поведение болельщиков — один из факторов такого результата, но я бы не назвал его решающим.

Надаль стал первым в истории теннисистом, который выиграл 21 турнир «Большого шлема». У Новака Джоковича и Роджера Федерера по 20 «шлемов».

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