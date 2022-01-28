Нервы не к корту: что может помешать Медведеву остановить Надаля

Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В полуфинале 28 января он за два с половиной часа обыграл грека Стефаноса Циципаса в четырех сетах (7:6, 4:6, 6:4, 6:1). 25-летний россиянин во второй раз в карьере добрался до решающего матча Australian Open. Первый раз ему это удалось в прошлом году — тогда он уступил сербу Новаку Джоковичу в трех сетах. Теперь же Даниил встретится с испанцем Рафаэлем Надалем , который одолел итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Финал между Медведевым и Надалем состоится в воскресенье, 30 января.

Тяжелые отношения

Медведев и Циципас встречались в туре уже восемь раз. Шесть матчей выиграл россиянин, две победы — у грека. При этом взаимоотношения у теннисистов сразу не сложились. Еще во время первого круга американского «Мастерса» в 2018 году в третьем сете между игроками возникла словесная перепалка, и Циципас, уходя на туалетный перерыв, назвал Медведева «с....м русским». Даня не остался в долгу и произнес длительную тираду, обращаясь к судье на вышке. Во время следующей встречи россиянин сказал, что грек заблокировал его в Instagram.

После этого было еще несколько игр, во время одной из них Стефанос даже одержал победу. А потом и вовсе начал признаваться, что Даниил — его любимый российский теннисист и он может стать лучшим . Перед полуфинальной встречей на Australian Open 2022 Циципас выдал, что у них с Медведевым хорошие отношения, хотя они и не общаются.

Нервы не к корту: Даниил Медведев (справа) и Стефанос Циципас (слева) Фото: Global Look Press/Panoramic

Накануне матча некоторое преимущество эксперты отдавали Даниилу. Хард — его любимое покрытие, тогда как Стефанос лучше играет на грунте. Но у грека не было такого затяжного матча в четвертьфинале (Медведев играл с Оже-Альяссимом почти пять часов), хотя похожие игры он проводил на более ранних стадиях. Но всё равно у обоих был день перерыва, чтобы отдохнуть и набраться сил. Так что можно было ожидать хороший упорный матч, в котором соперники — примерно равные по силе теннисисты.

Первые геймы прошли в разминочном формате — Медведев и Циципас обменивались взятыми под ноль подачами. Опасная ситуация для Циципаса возникла при счете 4:4 — грек всё пытался остро подать, но мяч раз за разом улетал в аут. Медведев же начал подавать сопернику под правую руку, помня о травме локтя у Стефаноса . Четыре брейк-поинта было у Даниила, но реализовать он ни одного не смог. Шансы были в первом — во всех остальных Циципас сыграл уверенно. Дальше грек все-таки взял очко на подаче Медведева, и партия переросла в решающую стадию, очень логичную для такой игры — тай-брейк.

Поначалу вперед вышел Стефанос, которому удалось сделать один мини-брейк. Россиянин не растерялся и быстро совершил обратный, выполнив несколько невероятных ударов. Финальным штрихом стало попадание Циципаса в аут на сетболе — Даниил вышел вперед по сетам, выиграв на тай-брейке.

Диалоги с судьей

Второй сет начался неудачно для Медведева. До этого россиянин и грек шли ровно без особых проблем на своих подачах (кроме того гейма, где у Дани было три брейк-поинта, но он их не реализовал). А тут вторая ракетка мира сразу же проиграл свою подачу, допустив ряд нехарактерных ошибок. Тут уже началось испытание для обоих — сможет ли Медведев догнать Стефаноса, а тот — удержать свои подачи. Поначалу у грека вроде бы получалось, но вот в шестом гейме он снова упустил момент и дал возможность Дане заработать два брейк-поинта. И снова не пошло у россиянина — Циципас отыграл всё и сохранил преимущество.

А что дальше? Если в начале матча комментаторы восхваляли подачи обоих теннисистов — там не было эйсов, но и двойных тоже, то во втором сете именно Даниил решил исправить ситуацию и замахнуться сразу на две непростительные ошибки в одном гейме. Таким образом, россиянин подарил еще один брейк греку, а тот сравнял счет в партиях.

Нервы не к корту: Даниил Медведев спорит с судьей на Australian Open Фото: Global Look Press/Panoramic

В этом сете судье на вышке пришлось вынести сразу два предупреждения. Во-первых, Медведеву, который очень сильно возмущался криками отца Стефаноса. Если сначала Циципаса все проклинали из-за его туалетных перерывов, то теперь большинство теннисистов недовольно его общением с тренером. Даниил так разозлился, что накричал на судью, употребив несколько крепких слов. Еще одно предупреждение получил сам Циципас, но не из-за его разговоров с отцом, а из-за задержки игры при подаче.

После перерыва Медведев не сумел быстро восстановиться после тех эмоций и был на грани отдачи гейма на своей подаче. Но оказавшись на краю пропасти, россиянин заиграл в свой лучший теннис и выгрыз все важные розыгрыши. При счете 5:4 во третьем сете Даниил начал мощно играть, приспособившись к подачам Циципаса, а грек, наоборот, как будто устал и уже не мог поддерживать тот же темп.

Развязка

В четвертой партии Медведев позволил Стефаносу взять всего одну свою подачу — все остальные геймы он выиграл, особо не напрягаясь. Как сказал сам россиянин в послематчевом интервью, он почувствовал себя свежее и разыгрался. И неважно, что опять проскользнула двойная у Даниила — это следствие выкриков трибун, которые не к месту комментировали матч и мешали игрокам.

— Агрессия Медведева? Я понимаю, что со стороны это не очень красиво выглядело, — сказала «Известиям» экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. — Но ему необходимо было разозлиться — по-спортивному. Нужно было улучшить качество игры, подбодриться, но он слегка перестарался (смеется). Весь турнир говорили, что отец Циципаса подсказывает. Он даже получил предупреждения, о которых просил Медведев. В какой-то степени это было обосновано, но Медведев немного перегнул палку. Хочется отметить, что Даниил всё еще учится играть более хладнокровно. У всех есть свои слабые и сильные стороны. Медведев прекрасно знает и понимает свои. Он пытается их исправить, возможно, когда-нибудь, постепенно ему это удастся. Он такой эмоциональный игрок, ему нужны эти эмоции, весь этот треш, чтобы играть так, как нужно.

Чего теперь не отнять у Медведева, так это умения возвращаться в игру после эмоциональных всплесков на корте и вне него. Иногда это и правда мешает, но в большинстве случае Даниил умеет быстро находить психологическое равновесие . Над подачей они с тренером, видимо, тоже поработали — она не особо шла в четвертьфинальной встрече, но в полуфинале уже было гораздо лучше.

Нервы не к корту: Даниил Медведев против Стефаноса Циципаса Фото: Global Look Press/Panoramic

В решающем матче турнира россиянин сыграет с Рафаэлем Надалем. После того как Новак Джокович из-за визовых проблем не смог принять участие в Australian Open, игру между Медведевым и Надалем, наверное, ждали больше всего.

— Думаю, Медведеву по силам взять Australian Open, — продолжила Анна Чакветадзе. — Единственное, он будет играть уже не в качестве темной лошадки, а, как говорят эксперты, идет фаворитом в финал . Надаль не играл, у него была травма. В каждом интервью Рафаэль говорит, что чувствует себя не на все 100%. Можно как угодно расценивать его слова, но до финала он дошел. Рафа будет опасен для Дани. По игре Медведев может одолеть Надаля. Лишь не захлестнули негативные эмоции, если что-то пойдет не так. Рафа — боец, упорный и выносливый теннисист. Нужен максимум не только в теннисе, но и в психологии . Если Даня не перенервничает и справится со статусом фаворита — ему по силам выиграть второй турнир.

В своем первом финале на турнире «Большого шлема» в США Даниил уступил Надалю. Потом проиграл Джоковичу в Австралии. Но в конце прошлого сезона Медведев у Новака уже выиграл, остановив его в походе за 21-м «шлемом».

Надаль попытается добиться того же самого, но против него будет играть как раз тот, кто уже однажды победил великого чемпиона. Так что в воскресенье нас ожидает действительно исторический момент — либо испанец выиграет свой 21-й «шлем» и обойдет по этому показателю Джоковича и Роджера Федерера, либо Медведев остановит еще одного теннисиста из «большой тройки».