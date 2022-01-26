Доля — к победе: Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Россиянин Даниил Медведев 26 января в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису победил Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах (6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4). Второй ракетке мира удалось отыграться со счета 0:2 . В третьей партии Медведев смог взять верх на тай-брейке, а затем совершить камбэк. Добавим, что Оже-Альяссим в пятом сете взял медицинскую паузу. А Медведев жаловался судье на работу оператора-режиссера, назвав его идиотом. Встреча продолжалась 4 часа 42 минуты. За выход в финал Даниил 28 января поборется с греком Стефаносом Циципасом, который одолел Янника Синнера (6:3, 6:4, 6:2).

Канадское начало

Перед четвертьфиналом Australian Open казалось, что Медведеву попался удобный соперник. Второй номер мирового рейтинга встречался с Феликсом Оже-Альяссим две недели назад. В полуфинале ATP Cup россиянин отдал канадцу всего четыре гейма. А во второй партии Феликс впервые с ноября 2020 года проиграл партию под ноль. Правда, в паре Оже-Альяссим и Денис Шаповалов обыграли Медведева и Романа Сафиуллина, пробившись в финал командного турнира, а впоследствии взяв титул.

До Австралии Даниил с большим трудом прошел Феликса на «мастерсе» — 2018-м в Торонто (юный канадец тогда стоял во второй сотне рейтинга), а в прошлом году довольно легко одолел его в полуфинале US Open (6:4, 7:5, 6:2) . Всем российским болельщикам хотелось повторения сценария матча в Нью-Йорке, но против этого были несколько факторов.

Во-первых, Даниил получил повреждение в матче четвертого круга против американца Максима Кресси . Ему пришлось взять медицинский перерыв, а после игры россиянин отметил, что если за день не получится залечить повреждение, то против Оже-Альяссима он будет выходить на обезболивающих уколах. Во-вторых, первая ракетка Канады набрал фантастическую форму. В этом году он уступил всего в одном матче (как раз Медведеву), при этом обыграл третью ракетку мира Александра Зверева , подходящего к топ-10 Кэмерона Норри и одного из самых неудобных соперников в туре Роберто Баутиста Агута на ATP Cup. В рамках Australian Open Феликс прошел двух сеяных (Дэниела Эванса и Марина Чилича), а во втором круге сыграл четыре тай-брейка с Алехандро Давидовичем-Фокину. Этот факт лишь подчеркивал, что Оже-Альяссим находится в отличных кондициях.

И первые два сета в матче с Медведевым это только подтвердили. В первой партии соперники уверенно брали свои подачи, по при счете 5:5 канадец неожиданно легко сделал брейк. Но Даниил тут же реабилитировался, в следующем гейме взяв подачу Оже-Альяссима. Тем не менее, на тай-брейке сильнее был соперник . Вторая партия прошла для нашего игрока как в тумане. Феликс доминировал над второй ракеткой мира, взяв сет всего за 40 минут . Даниил оказался на краю пропасти и только тогда заиграл в полную силу. Но и соперник, получивший огромное преимущество, был на подъеме. Поэтому почти все розыгрыши третьей партии получались долгими. При счете 5:4 канадец получил матч-бол на подаче Медведева, но россиянин отыграл его, а затем и довел дело до второго тай-брейка. На нем Даниил повел 2:1, но тут игру теннисистов прервал дождь. Перерыв продолжался около 20 минут. Крышу пришлось закрыть, а болбои и сотрудники арены вытирали корт. Как оказалось, дождь пошел на пользу Медведеву. Даниил выиграл три розыгрыша подряд, а затем и дожал оппонента (7:2).

Перелом

В четвертой партии главный фаворит турнира наконец-то раскрепостился. У Даниила стали проходить его короннные суперудары по линии, включалась фантастическая защита. Оправдывая свое прозвище — «Осьминог», — Медведев вытаскивал практически каждый мяч, но сделал второй брейк только при счете 5:5 . Это был изнурительный гейм, который длился почти 10 минут. Оже-Альяссим все-таки дрогнул под прессингом россиянина и предоставил тому прекрасную возможность сравнять счет. Даниил вышел подавать на сет, повел 40:0, но затем проиграл четыре мяча подряд. Стало беспокойно, но сделать обратный брейк Даниил не дал, все-таки склонив чашу весов в свою пользу.

Таким образом, все решалось в пятой партии. Чувствовалось, что Феликс подустал и стал допускать несвойственные ему ошибки. В третьем гейме он сначала неуверенно сыграл у сетки, а затем и отдал свою подачу. Казалось, что после этого Медведев получит огромное психологическое преимущество и раздавит соперника, но не тут то было. Дважды Даниил был близок к тому, чтобы вновь взять подачу Оже-Альяссима, но тот боролся как зверь, выгрызая мячи мощнейшими ударами. Был шанс у канадца и отыграться. При счете 4:3 в пользу Даниила он заработал один брейк, а при 5:4 — сразу два. Но не один из них Феликс реализовать так и не смог, а Даниил закончил матч своим 15-м эйсом.

— Я показал не лучший свой теннис, а Феликс играл невероятно, — признался после игры Медведев. — Не знал, что делать. В третьем сете я подумал: «а что бы сделал Новак [Джокович] в этом момент?» Это то, что прошло через мое сознание. Они все великие чемпионы, Новак, Роджер [Федерер] и Рафа [Надаль]. Когда закрыли крышу, почувствовал, что вот он, момент! Это сработало. Мне удалось прибавить.

Провальное начало матча в исполнении второй ракетки мира «Известиям» объяснил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

— Медведева мы знаем как волевого игрока, — подчеркнул он. — Начал он не совсем чисто. Видимо, это результат прошлого матча, у него прыгнуло внимание. Отсюда было много простых ошибок. Самое обидное очко он проиграл на геймболе при счете 5:5. Думаю, отсюда начались все проблемы. Надо отдать должное сопернику. Это лучший матч канадца за всю карьеру. Медведева надо похвалить за волю. Он продолжал биться. Во второй половине Даниил играл чище. Это победа с большим знаком плюс для него. Отыграться с 0:2 — самый исторический матч для Медведева. Но можно вспомнить еще и матчи с Надалем и Джоковичем. В физическом плане нагрузка на Медведева сверхбольшая. Надо смотреть, как он восстановится.

Соперником Даниила по полуфиналу станет грек Стефанос Циципас — четвертая ракетка мира. Их противостояние — неоклассика современного тенниса. В очередной раз напоминать о взаимоотношениях Даниила и Стефаноса мы не будем. Только скажем, что они немного напряженные, отчего каждая встреча приобретает особый характер. Главное п реимущество Циципаса — больше времени, чтобы отдохнуть перед матчем, ведь он обыграл Янника Синнера за 2,5 часа, а Медеведев бился с Оже-Альяссимом в два раза дольше. Преимущества Медведева — у него не было пару недель назад операции на локте, выше рейтинг, стабильность на задней линии и первая подача.

В другом полуфинале встретятся Рафаэль Надаль и Маттео Берретини.