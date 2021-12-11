«Любая победа — это набор обстоятельств»

За последний месяц российские теннисисты выиграли два главных командных турнира — Кубок Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) среди женщин и Кубок Дэвиса среди мужчин. В XXI веке это лишь второй случай, когда одна страна завоевала оба трофея в один год. В прошлый это удалось Чехии в 2012 году. Женская сборная России выиграла этот трофей в пятый раз в истории и впервые с 2008 года. Мужская команда взяла Кубок Дэвиса в третий раз и впервые с 2006 года.

15 лет назад в ее составе выступал Игорь Андреев, который сейчас возглавляет женскую сборную в качестве капитана и работает одним из тренеров мужской. В интервью «Известиям» он рассказал о двух триумфах, секрете успеха Даниила Медведева и перспективах Анастасии Павлюченковой.

— Сильно отличаются эмоции сейчас от того, что вы испытывали в 2006 году, когда были в команде?

— 2006 год уже давно был. Любой Кубок Дэвиса — это огромное событие для всех игроков, для всего тенниса в целом. Поэтому и тогда были впечатления отличные, и сейчас, когда всё это еще живо в памяти. Самые хорошие впечатления и воспоминания появятся через какое-то время. Сейчас надо успокоиться, всё это пережить, переварить. И потом вспоминать эти дни добрым словом и с удовольствием.

— Какой из подобных турниров выиграть сложнее: в старом формате, когда он проводился в течение года, или нынешнем, когда все команды собираются на полторы недели и проводят до пяти матчей за этот срок?

— Я думаю, любой игрок скажет, что все они сложны по-своему. Поэтому разделить и сказать, какой сложнее, какой легче, такого просто не бывает. Любой турнир выиграть сложно, особенно командный.

— Сложно было переучивать играть в таком соревновании с учетом того, что в нынешнем формате оно проводилось впервые?

— Да нет, так же всё. Теннис, корт, ракетка, мяч, такой же счет, соперники, с которыми они играют. Главное было всем подготовиться, доехать в этот ковидный сезон, подойти к турниру без травм, максимально хорошо потренироваться за то время, которое у нас там было. И дальше рассчитывать на свой характер и на свои силы. Только так можно что-то выиграть.

— Вам в этом плане не скучно, раньше могли собираться по несколько раз в году всей командой, а сейчас всего один?

— Ну этот год вообще насыщенным получился. Была Олимпиада, был Кубок Федерации, был Кубок Дэвиса. Слава богу, что ребята так хорошо сыграли, что в следующем году не надо будет играть стыковые матчи в начале года. Попали напрямую в два самых главных командных турнира. Матчей в году, может быть, меньше, но значимость их большая, и все это прекрасно понимают.

— Можно увидеть общую тенденцию в том, что в этом году две команды из одной страны взяли оба командных турнира? Или это набор обстоятельств?

— Любая победа — это набор обстоятельств. Просто когда сильные игроки, сильная команда, то вероятность больше. Так сложилось. Много факторов. Какой из них стал определяющим, сказать трудно. Но я рад, что все приезжают, все играют, отдаются максимально игре и стараются выиграть. За это огромная благодарность ребятам.

— Много шуму наделала замена Павлюченковой на Самсонову. Вы изначально считали, что в силу статистики у Людмилы больше шансов против Бенчич, или действовали по обстоятельствам?

— В первую очередь по обстоятельствам. Во вторую очередь, конечно, в голове всегда держим личные встречи друг с другом, какие-то другие показатели по тактике, стилю. После того как Настя не смогла играть, Люда должна была более предпочтительно выглядеть против Бенчич. И показала сумасшедший матч.

— Что ждать от следующего сезона у Павлюченковой, которая в прошедшем сезоне дошла до финала «Ролана Гарроса»?

— Если в плане физики и в плане травм у нее всё будет в порядке, ничего не будет болеть, она сможет провести полноценный сезон, то вполне может рассчитывать на отличный результат. В чем он заключается, сказать трудно, но уровень игры Насти очень высокий, когда у нее хорошее физическое состояние. В этой ситуации она может реально обыгрывать ведущих игроков.

— Вы как человек, который занимался с Медведевым на грунте, можете объяснить, за счет чего он так прибавил в этом году на данном покрытии, что впервые дошел до четвертьфинала «Ролана Гарроса»?

— Даня такой человек и игрок, который работает над всеми компонентами, начиная от питания, физподготовки… Вот всем. Всё, что важно для победы, он улучшает. Неудивительно, что становится лучше с каждым годом. Потому что есть такие игроки, которые талантливые, хотят много выигрывать, но при этом объем работы заставляет желать лучшего. У Дани всё наоборот. Вернее, не то чтобы всё наоборот… Он знает, что для того чтобы чего-то достигать, надо очень много делать. Поэтому может играть на всех покрытиях. В этом сомнений никаких не было. Главное, что у него самого эти сомнения тоже пропали.