Корты биты: что стоит за победой России в Кубке Дэвиса

Сборная России по теннису завоевала Кубок Дэвиса в третий раз в истории. Команда капитана Шамиля Тарпищева одержала две легендарные победы в 2002-м и 2006-м. И вот теперь — в 2021-м, после обновления формата классического турнира, который мягко говоря, не впечатляет. В Мадриде россияне победили в группе Эквадор и хозяина — Испанию, прошли в плей-офф Швецию и Германию, а в финале обыграли Хорватию. Наши оппоненты по решающему матчу по пути к нему остановили Сербию во главе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, но не стали преградой для россиян. Андрей Рублев победил Борну Гойо — 6:4, 7:6, Медведев обыграл Марина Чилича — 7:6, 6:2. С победой нашу команду поздравил президент России Владимир Путин.

Величие Медведева

Последний раз мы выигрывали Кубок Дэвиса 15 лет назад, еще во времена Марата Сафина. С тех под в мужском теннисе сменилось целое поколение. На этот раз наша сборная стала одной из немногих, сумевших собрать в заявку всех сильнейших. Даниил Медведев и Андрей Рублев приехали после тяжелейшего сезона в ATP-туре, и их старания оказались не напрасны.

Для Медведева титул обладателя Кубка Дэвиса — это еще один кирпичик в коллекцию абсолютно лучшего игрока в истории нашего мужского тенниса . Пока это еще не так очевидно (Евгению Кафельникову и Сафину есть что противопоставить), но у Даниила для покорения всех рубежей впереди еще лет десять профессиональной карьеры. Ко всем нынешним положительным эмоциям стоит добавить воспоминания о недавней победе наших девушек в Кубке Билли Джин Кинг (бывшем Кубке Федерации) и о медальной феерии на Олимпиаде в Токио. В общем, у российских болельщиков тенниса получился настоящий золотой год.

Корты биты_1 Российский теннисист Андрей Рублев в первой игре финального матча Кубка Дэвиса Россия – Хорватия против Борны Гойо Фото: TASS/EPA/Rodrigo Jimenez

— Насколько тяжело далась эта победа, нужно спросить у ребят, — отметил в беседе с «Известиями» экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. — Со стороны мне показалось, что было не так сложно. Класс повыше, что у Рублева над его соперником, что у Медведева. Не особо переживал за результат. Были, конечно, определенного рода маленькие сомнения, но ребята доказали, что на данный момент они сильнее всех. Искренне рад за них.

А теперь о неприятном. Не умаляя заслуг Медведева, Рублева и Аслана Карацева, надо признать, что эмоции от нынешней победы далеки о тех, что были после завоевания «Серебряной салатницы» в нулевых. И виноват в этом в первую очередь нынешний формат турнира, который в последние два года изменился до неузнаваемости . Видно, что Международная федерация тенниса пытается спасти старейший командный чемпионат от окончательного краха, но пока получается плохо. Такое ощущение, что Кубок Дэвиса после всех реформ по зрелищности начал проигрывать даже недавно созданному ATP Cup. Во всяком случае, зачем игрокам выходить на матчи сборных в начале сезона в Австралии — понятно. А вот зачем биться на морально-волевых на нынешнем декабрьском команднике в Мадриде — не очень. Сейчас, если бы не патриоты Джокович, Медведев и Рублев, мы бы вообще наблюдали второсортный старт.

Корты биты_3 Российский теннисист Даниил Медведев во второй игре финального матча Кубка Дэвиса Россия – Хорватия против Марина Чилича Фото: TASS/EPA/Rodrigo Jimenez

В 2018-м права на проведение Кубка Дэвиса приобрела компания Kosmos известного испанского футболиста Жерара Пике. После этого произошли революционные перемены . Были отменены разъезды сборных по разным странам (последние два розыгрыша проводились в Испании), вместо поединков из пяти матчей по пять сетов появился формат из трех матчей по три сета, а по срокам чемпионат сузился до полутора недель в декабре . В целом погоню за трендами ускорившейся жизни, наверное, можно только приветствовать. Только возникает подозрение, что реформаторы — люди, страшно далекие от тенниса. Кубок Дэвиса моментально потерял свою фундаментальность, и есть ощущение, что россияне выиграли в Мадриде не некий глобальный чемпионат, а просто небольшой турнир. На котором самым рейтинговым соперником нашего лидера Даниила Медведева оказался испанец Пабло Кареньо Буста, 20-я ракетка мир а.

Гибель традиций

По большому счету, новые менеджеры Кубка Дэвиса не смогли решить главные проблемы этого турнира — рейтинговые очки для его участников и сроки проведения. Формат матчей можно крутить сколько угодно, но в декабре лидеры мирового тенниса (да и болельщики) все равно будут на последнем издыхании. И невозможно осуждать Александра Зверева, который после победы в ATP Final отказался ехать на Кубок Дэвиса. Ну и когда чуть ли не половина потенциальных звезд командника в конце сезона травмирована — этого тоже можно было ожидать. И здесь снова надо привести в пример ATP Сup, который получает в начале сезона свежих игроков, да еще начисляет им очки в рейтинг.

Корты биты_2 Российский теннисист Даниил Медведев и Марин Чилич из сборной Хорватии после окончания второй игры финального матча Кубка Дэвиса Россия – Хорватия Фото: TASS/EPA/Rodrigo Jimenez

Раньше мы имели спорную, но четкую систему со сменой хозяев при разъездах. В этом же сезоне матчи проводились почему-то в Мадриде, Инсбруке и Турине, причем без какой-то очевидной логики. Вероятно, организаторы не ищут спонсоров под свою схему, а пытаются ее модернизировать, исходя из финансовых и организационных возможностей. Но это, мягко говоря, не очень похоже на спорт. Во всяком случае, в том виде, в котором мы привыкли его видеть. Хотя бы потому, что даже в теннисе в командных матчах фактор своей площадки играет существенную роль. И сумей, например, испанцы собрать свой «Дрим тим», даже нашей суперсборной пришлось бы в Мадриде намного тяжелее.

— Конечно, нынешний формат уступает по накалу и драматизму старой версии Кубка Дэвиса, — резюмировал заслуженный тренер России Владимир Камельзон . — Одно дело играть при своих болельщиках дома или на выезде при колоссальном давлении трибун соперника, другое — в Мадриде, где интерес у публики пропал сразу после вылета Испании. Понятно, что победа есть победа, и стоит ей порадоваться, но прежних традиций у турнира уже не будет.

Корты биты_4 Сборная России во время церемонии награждения Фото: TASS/Zuma/Oscar J. Barroso