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Ракетка-носитель: как cборная России вышла в финал Кубка Дэвиса

Андрей Рублев и Даниил Медведев оформили победу над Германией, проведя на корте меньше двух часов на двоих
Фото: REUTERS/Susana Vera
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Ракетка-носитель: как cборная России вышла в финал Кубка Дэвиса
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2021-12-04 21:35:05
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За 121 год существования Кубка Дэвиса Россия дважды выигрывала его в начале нынешнего века. Но после отрезка с 2002-го по 2007-й, когда россияне три раза за шесть розыгрышей доходили до финала, нашим теннисистам не удавалось повторить этот успех. И вот, наконец, перерыв длиной в 14 лет закончен. Сборной России осталось сделать последний шаг к трофею.

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Накануне первый полуфинал вышел ярким и запоминающимся: в матче принципиальных соперников Хорватия обыграла Сербию. Тогда же стало ясно, что Даниилу Медведеву точно не удастся в Мадриде сыграть против Новака Джоковича. А сама встреча России и Германии должна была быть менее зрелищной — Медведев и Андрей Рублев, два игрока топ-10 мирового рейтинга, должны были соперничать с Домиником Кепфером и Яном-Леннардом Штруффом, идущими в шестом десятке.

Хотя у некоторых специалистов и болельщиков были предложения сделать в составе на полуфинал замены. Если Медведев в финале этого Кубка Дэвиса уверенно разбирался со всеми соперниками, то у Рублева каждый матч выходил трехсетовым, а испанцу Фелисиано Лопесу он и вовсе уступил. А ведь на групповом этапе Андрей еще и был задействован в паре, получая двойную нагрузку. Но штаб российской сборной решил, что от добра добра не ищут, и угадал.

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Теннис

Теннисисты сборной Хорватии Мате Павич и Никола Мектич (справа)

Фото: REUTERS/Susana Vera
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Пусть реальных опасений за судьбу встречи Рублева с Домиником Кепфером было немного, но и предвидеть такой разгром вряд ли кто-то мог. Но Андрей провел пока лучший свой матч на турнире, полностью разбив оппонента за 49 минут. Единственный раз, когда Кепфер вел в счете — после взятой собственной подачи в первом гейме стартового сета. Немец подал два эйса подряд и вроде бы удачно начал полуфинал. Но Рублев уже в третьем гейме взял девять мячей подряд, оформив брейк. После этого он не переставал вести в счете, а в конце партии расстрелял Кепфера эйсами.

В начале второго сета немец отдал Рублеву еще одну свою подачу, причем на брейк-пойнте допустил двойную ошибку. Россиянин разбил соперника и принес сборной страны первое очко.

Медведев против всех

Первый номер национальной команды провел на корте чуть больше времени. За весь первый сет с Яном-Леннардом Штруффом Медведев сделал всего две невынужденных ошибки. Штруфф сделал ставку на свою подачу и выходы к сетке, и это долгое время позволяло ему оставаться в игре. Но при этом на приеме что-то придумывать немцу было сложно, ведь Медведев подавал первым мячом с эффективностью за 80%. В итоге на чужой подаче Штруфф за всю первую партию взял только четыре мяча. А Даниил подкараулил свой шанс в конце сета, взяв три гейма подряд и с ними партию со счетом 6:4. Результативным стал первый же сетбол — соперник не смог принять вторую подачу.


Несмотря на это, Штруфф начал вторую партию ровно в том же ключе, что и предыдущую. Ничего не стал менять и Медведев, который уже во втором розыгрыше на своей подаче уложил мяч под линию.

В пятом гейме Медведев получил шанс на скрытый матчбол. Штруфф совершил двойную ошибку, а потом Даниил поймал соперника на контратаке и наконец удачно перебросил его свечой. Немец отыграл один брейк-пойнт мощнейшей подачей, но второй раз с Медведевым этот трюк не прошел — россиянин принял мяч, летевший на него со скоростью за 220 километров в час.

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Теннис

Россиянин Даниил Медведев

Фото: REUTERS/Susana Vera
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После этого Даниил закрепил успех, взяв свою подачу под ноль — 4:2. А затем и следующую.

Когда Медведев уже вышел подавать на матч, Штруфф затащил два длинных розыгрыша, дождался ошибки Даниила и заработал первый за матч брейк-пойнт. Но заработать не значит реализовать. Такой роскоши Медведев сопернику позволить не мог — он не дрогнул, спокойно выровняв положение. Мадридская публика загудела, болея против россиянина, но тот уверенно довел матч до победы. И в самом конце ему помог даже трос, дезориентировавший рванувшего к сетке Штруффа — 6:4, 6:4.

— До счета 4:4 в первом сете у меня даже не было зацепок, и я готовился держать свою подачу и играть тай-брейк, — сказал Медведев после победы. — Ян-Леннард вообще мощно подает. Но в концовке партии он сыграл чуть слабее, и получилось этим воспользоваться.

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Товарищеский дуэт

Медведев после победы еще отпустил пару шпилек в адрес испанских зрителей. А на корте тем временем появился большой торт с цифрой 100, означающей количество матчей Кубка Дэвиса, проведенных Шамилем Тарпищевым в качестве капитана сборной России. Хотя виновник торжества тут же сказал, что пусть команда решила задачу, но Аслану Карацеву и Карену Хачанову всё равно предстоит сыграть пару.

Мотивы у такого решения были просты. Ребята должны были держать в уме уже предстоящий финал, в котором, если дело дойдет до третьей встречи, фаворитами точно будут хорваты. Дуэт Мате Павича и Николы Мектича сейчас сильнейший в мире, поэтому перед возможным матчем с ними не стоит пренебрегать любой возможностью попрактиковаться. Тем более что при счете 2:0 парный матч заранее превратился в товарищеский.

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Теннис

Аслан Карацев и Андрей Рублев в матче против Испании

Фото: REUTERS/Sergio Perez

И тренировка действительно получилась интенсивная. Кевин Кравиц и Тим Пютц входят в топ-20 мирового парного рейтинга, но Карацев с Хачановым играли с ними почти на равных. В первой партии россиянам удалось, уступая с брейком, отыграться и выиграть сет со счетом 6:4. Могли Аслан с Кареном взять и вторую партию, но тут уже сказался опыт соперников. Россияне из двух брейк-пойнтов не реализовали ни одного, а Кравиц и Пютц создали один шанс, и этого им хватило для победы — 6:3. Третий сет же полностью прошел под диктовку немецкого дуэта. Интересно, что матч в итоге продолжался 1 час 40 минут — немногим меньше, чем обе одиночных встречи, вместе взятые.

Теперь сборной России предстоит немного отдохнуть, а уже 5 декабря в 18:00 мск наши теннисисты смогут выйти на охоту за титулом.

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