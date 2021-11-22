По прозвищу Зверев: как Даниил Медведев уступил в финале итогового ATP

Даниил Медведев не смог защитить титул итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который в этом году проходил в Турине. В финале россиянин в упорной борьбе уступил немцу Александру Звереву, которого обыграл пять дней назад на групповом этапе. Для Зверева это вторая победа на ATP Finals, ранее он выигрывал итоговый матч в 2018 году. Олимпийский чемпион Токио закончил 2021 год с шестью титулами — это рекорд тура. У Даниила четыре трофея, включая долгожданный успех на турнире Большого шлема.

Травмы и замены

В прошлом году Даниил Медведев завершил год блестящей победой на ATP Finals. В пяти матчах россиянин проиграл всего два сета, а его полуфинал с Рафаэлем Надалем стал одним из лучших матчей последнего пятилетия. В финале Даниила ждал непростой матч с Домиником Тимом. Он уступил первый сет, но все-таки одержал волевую победу в Лондоне. В этом году ATP Finals проходил в Турине, а Надаль и Тим не смогли отобраться на турнир из-за травм. Зато в Италии дебютировали сразу пять игроков: Каспер Рууд, Кэмерон Норри, Хуберт Хуркач, Янник Синнер и Маттео Берреттини.

Последний считался одним из фаворитов турнира. Сумасшедшая поддержка трибун, корт, созданный под его стиль игры. Но в первой же игре со Зверевым шестая ракетка мира получил травму мышц живота и был вынужден сняться с турнира (вместо него во втором и третьем туре играл Янник Синнер). Всего одну игру провел на турнире и Стефанос Циципас (его заменил Кэмерон Норри), снявшийся после поражения от Андрея Рублева.

Андрей удачно начал турнир, но затем уступил Новаку Джоковичу и Касперу Рууду. Норвежец пробился в полуфинал, где его ждал Медведев. Даниил провел выдающийся групповой этап, обыграв Хуберта Хуркача, Александра Зверева и Янника Синнера. Все матчи выдались очень сложными. А со Зверевым и Синнером всё решилось на тай-брейке в решающем сете.

Было ощущение, что Даниилу может не хватить сил на полуфинал, но складывалось впечатление, что это самый простой матч для россиянина в Турине. В обеих партиях россиянин сделал брейк в пятом гейме и легко доводил дело до победы. Поединок продолжался всего 80 минут.

У Зверева был тяжелейший полуфинал с Джоковичем, который он выиграл в трех сетах. Казалось, что в решающем матче сил должно быть больше у Даниила, но получилось всё ровно наоборот.

Поздравление для проигравшего

Зверев был окрылен после победы над первой ракеткой мира, а вот Даниил выглядел откровенно уставшим. Он не показывал своей фирменной самоотдачи, которая позволяет ему вытаскивать даже самые сложные мячи. Это бросилось в глаза уже в первой партии, которую теннисисты сыграли быстро — меньше чем за полчаса. Медведев взял стартовый гейм под ноль, но уже в третьем отдал брейк. Причем Зверев выиграл два мяча на первой подаче Даниила, и спастись с 0:40 россиянину было не суждено. А еще через гейм ситуация могла стать для Медведева вообще плачевной, но он вытащил брейк-пойнт и взял подачу. Впрочем, ключевыми-то были подачи Зверева, а вот на них у Саши проблем не возникало. И Даниил тоже никак не мог их создать и уступил первую партию.

Второй сет сразу начался с проблем для россиянина. Он совершил первую в матче двойную ошибку, не сумел быть агрессивным на подаче. Зверев хорошо принимал и защищался, оформив сверхранний брейк. Потенциально это уже был скрытый матчбол, и теперь Медведеву нужно было предпринять сверхусилия, чтобы спасти финал. Несколько раз Даниил был близок к тому, чтобы сделать обратный брейк, но олимпийский чемпион Токио всякий раз был более надежен в решающие моменты, и Медведев справедливо проиграл титул.

— Хочу поздравить Даниила, — сказал Зверев в интервью после матча. — В этом году ты был лидером нового поколения. Ты обыграл меня пять раз подряд, это уже о чем-то говорит. Хочу также отметить поддержку Даниила. Я знаю, что вы с Дашей (женой Медведева. — «Известия») давно вместе, и мы уже знакомы более десяти лет. Спасибо тебе, что ты так его поддерживаешь. Конечно, нет лучшего способа закончить сезон, чем победить на итоговом. Я очень рад своей победе, но уже настраиваюсь на следующий год, хотя и только закончил матч.

В свою очередь Даниил Медведев отметил, что доволен своим сезоном, в котором он победил на US Open.

— Я хочу поздравить Сашу, — сказал Медведев после игры. — Это был невероятный матч, как и на групповом этапе. Непросто играть с тем, кому ты проиграл до этого в группе, я знаю это, но ты с этим справился. Хочу поблагодарить свою команду, мою жену Дашу, тренера. Спасибо, что вы были рядом. Спасибо родителям, которые остались дома, но страстно болели за меня. В целом я доволен сезоном. Это был невероятный сезон. В следующем я постараюсь выступить еще лучше. Хочу поблагодарить всех организаторов турнира. Организация была на наивысшем уровне.

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что Медведев сыграл явно ниже своих возможностей.

— Они играли между собой огромное количество раз, — подчеркнул эксперт. — Знают игру друг друга от а до я. Зверев понимал ценность именно данной игры, поэтому и мобилизовался на 150% и не дал Медведеву сыграть в тот теннис, который Даниил навязывал предыдущим оппонентам. Хотя, с другой стороны, по времени и по накалу немец провел более тяжелый полуфинал, чем Медведев. Такие игры бывают, с этим ничего не сделаешь. Даниил не был похож сам на себя.

Отметим, что теперь по личным встречам между Медведевым и Зверевым установилось равенство — 6:6.