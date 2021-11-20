Рублёва потери: российский теннисист не смог дожать Рууда

Последняя путевка в полуфинал Итогового турнира ATP в Турине досталась Касперу Рууду. Норвежец в тяжелом трехсетовом матче одолел Андрея Рублёва (2:6, 7:5, 7:6) . Россиянин с легкостью выиграл первый сет и показывал очень хороший уровень на протяжении половины второй партии, но не смог преодолеть усталость, накопившуюся к концу сезона. 20 ноября Рууд сыграет с Даниилом Медведевым за выход в финал своего дебютного ATP Finals. В другом полуфинале сербский теннисист Новак Джокович встретится с представителем Германии Александром Зверевым.

Матч нервов

До этого дня Касперу Рууду ни разу не удавалось одолеть Рублёва. Эксперты даже называли его удобным соперником для Андрея . В пятницу это удобство куда-то испарилось. Каспер за текущий сезон завоевал уже пять титулов ATP (наравне с Джоковичем), впервые дебютировал в топ-10 мирового рейтинга и впервые сыграл на итоговом турнире.

Победа в групповом этапе ATP Finals почти что равносильна победе в финале ATP 250 — за каждый такой матч в копилку теннисиста начисляется 200 очков. Вчера на таком же матче итальянские трибуны болели за своего соотечественника Янника Синнера, а Даниила Медведева освистывали. Сегодня на корте Турина не было ни одного итальянца, поэтому было очень интересно наблюдать, кого же публика выберет в качестве своего фаворита. Оказалось, что никого. Зрители в равной степени радовались удачным ударам то Рублёва, то Рууда. Только вот у Каспера была своя мини-команда поддержки: в боксе игрока находилось примерно семь-восемь дам из Норвегии, начиная от мамы, заканчивая, возможно, психологом.

По ходу матча изначально всё складывалось в пользу россиянина. Опасный форхенд (удар справа), прекрасная подача и даже игра на приеме позволили взять Рублёву первую партию . Здесь же и сказывался мандраж Рууда от своего первого итогового и осознания, что он никогда не побеждал Андрея: игра поначалу у него вообще не шла. Рублёв очень уверенно и быстро играл в первой партии, но и норвежец в предыдущем победном матче против Кэмерона Норри тоже ее уступил, поэтому расслабляться было нельзя.

Во второй партии Андрей продолжал показывать спокойствие на корте, что на самом деле для него несвойственно. В розыгрышах Рублёв направлял мяч туда, куда ему было нужно, нечто прекрасное происходило с его бекхендом (ударом слева). Рууд стабильностью психики до середины второго сета не отличался, постоянно переговаривался со своей командой, но постепенно этот нюанс (как и его игра) исправился. А спокойствие и первая подача россиянина куда-то ушли. Вторая партия осталась за Каспером.

В третьем сете Рублёв уже не так хорошо действовал на приеме. Но когда Андрей хорошо играл, Рууд ничего не мог с этим сделать . Другое дело, что и уровень тенниса пятой ракетки мира к третьему сету снизился, что привело к нервозной концовке партии. Всё перешло в формат тай-брейка, на котором, к сожалению, Рублёв не выдержал.

— Это великий день для меня и моей карьеры, — сказал Рууд в послематчевом интервью. — Этот год просто потрясающий . В последних двух матчах я уходил с 1:0 по сетам, сегодня было еще сложнее. Нужно было хорошо принимать и подавать. Мы оба нервничали, но я в любом случае сумел справиться с нервами, сохранить свою руку, чтобы подать эйс. В субботу, возможно, будет самый важный матч в моей карьере против Даниила. Мы знаем, какой он первоклассный игрок.

20 ноября Рууду предстоит третий матч в его жизни против Даниила Медведева. Первые два он проиграл, но тот класс, с которым от матча к матчу в Турине идет Медведев, внушает уверенность, что завтра всё сложится в пользу лучшего теннисиста России.

Всё впереди

Если говорить о прогрессе Рублёва относительно прошлого года, то на этом турнире он тоже выиграл один из трех своих матчей . Только та победа над Домиником Тимом уже ничего не решала, а на этом итоговом он одолел Стефаноса Циципаса, у которого был травмирован локоть. В прошлом году он был для всех героем, выигравшим большое количество турниров и ворвавшимся в мировую десятку. В этом он закрепился в топ-10, поднявшись до пятого места, но внутренне всё еще не дотягивает до топового уровня, в чем сам признался Андрей в одном из последних интервью.

— Очень интересным получился матч, это был настоящий теннисный триллер, — сказал в разговоре с «Известиям» вице-президент ФТР Алексей Селиваненко. — Обидно поражение для Андрея, он вел в сет и брейк. Всё решили какие-то нюансы на решающем тай-брейке. Конечно, перед матчем Рублёв на бумаге был фаворитом. Счет личных встреч был 4:0 в пользу Андрея. Но в теннисе не всегда побеждает тот, от кого больше этого ожидают . За это мы и любим этот вид спорта. Рууд — прекрасный игрок, он проводит отличный сезон. Каспер полностью заслужил место в полуфинале итогового турнира. Поздравляем норвежца с выходом в следующую стадию! А Рублёву — не унывать, все победы впереди.