Ракетки без комплексов: Россия вернула себе статус лучшей команды мира

Женская сборная России стала первым победителем обновленного командного турнира, который теперь называется Кубком Билли Джин Кинг. В финале наши девушки обыграли команду Швейцарии во главе с 17-й ракеткой мира Белиндой Бенчич. Сопротивление олимпийской чемпионки Токио-2020 сломила Людмила Самсонова — одно из главных открытий текущего сезона. Первый балл сборной в финале принесла Дарья Касаткина, оказавшаяся сильнее Хиль Белен Тайхман.

13 лет спустя

Российские теннисистки выигрывали главный международный турнир — правда, тогда он назывался еще Кубок федерации — четыре раза, с 2004 по 2008 год. Любопытно, что через 13 лет после победного финала с Испанией до сих пор в строю три из четырех членов той сборной. Светлана Кузнецова играет без перерывов, а Вера Звонарева и Елена Веснина делали длительные паузы в карьере, но вернулись на корт. Поэтому даже удивительно, что почти за полтора десятка лет Россия так и не смогла выиграть пятый титул.

Хотя прекрасные шансы для этого были. Россиянки трижды уступали в финалах. В 2011-м и 2015-м между ними и трофеем встала сборная Чехии, доминировавшая в Кубке федерации все десятилетие, а в 2013-м — Италия. Составы и обстоятельства были разными, итог — одинаковым. И вот в 2021-м новая возможность представилась России в первом розыгрыше Кубка Билли Джин Кинг (таким стало новое название турнира). На этот раз нашими оппонентками должны были стать девушки из Швейцарии, никогда не бравшие титул. Финал был для них вторым в истории после паузы длиной в 23 года.

Ракетки без комплексов Людмила Самсонова Фото: REUTERS/David W Cerny

Действительно, Кузнецова, Звонарева и Веснина всё еще играют, а Елена прошлым летом даже взяла олимпийское серебро в миксте. Но наступает новое время — и у него новые героини. В нынешнем финале Кубка Билли Джин Кинг лицом сборной стала Людмила Самсонова. Дебютантка национальной команды находится в отличной форме. Она начинала турнир в дуэте с Вероникой Кудерметовой, хотя обычно пару не играет. А в полуфинале с США Самсонова вышла и в одиночке, поучаствовав в обеих победных встречах.

И когда в день финала из стана сборной пришли грустные известия о том, что лидер команды Анастасия Павлюченкова выбыла из-за травмы, ее место доверили именно Самсоновой. Так теннисистка с самым низким рейтингом среди участниц сборной стала ее первой ракеткой. И играть ей предстояло против олимпийской чемпионки Токио — Белинды Бенчич.

Волевая победа

В нынешнем сезоне Самсонова уже побеждала Бенчич, хотя перед началом этой встречи шансы швейцарки выглядели гораздо убедительнее. Что она и доказала в ходе первого сета. Бенчич допустила всего три невынужденные ошибки и смотрелась очень уверенно. Пусть россиянка сделала брейк в третьем гейме, но четвертый начала с двух двойных ошибок и надолго отдала инициативу сопернице. Казалось, что Самсоновой попросту нечего противопоставить именитой оппонентке.

Но вторая партия началась для Людмилы с тяжелейшего гейма, в котором она отыграла четыре брейк-пойнта. И именно этот локальный успех стал точкой отсчета — Самсонова прибавила в точности ударов, постепенно навязала борьбу Бенчич и сделала второй в матче брейк. И вот на этот раз довела дело до конца, сравняв счет по сетам. А затем еще и начала третий с того, что забрала подачу Бенчич в первом же гейме.

Впереди еще были несколько долгих и очень тяжелых геймов. Матч растянулся почти на два с половиной часа, Бенчич отчаянно сопротивлялась. Не раз геймы заканчивались на тоненького. Но Самсонова своего уже не отдала. У России есть пятый титул. У России есть новая звезда. О которой хочется говорить только в восторженных тонах.

Ракетки без комплексов Дарья Касаткина Фото: REUTERS/David W Cerny

— Россия — чемпион мира! Невозможно описать эту неделю, это невероятное достижение. Безумно счастлива! Спасибо нашей команде, и, конечно же, огромная благодарность нашему капитану [Игорю Андрееву], — написала Самсонова в своем Twitter.

Еще до этого свой победный вклад внесла Дарья Касаткина, вернувшаяся на корт после двух матчей в запасе. Напомним, что она на старте финального турнира легко разобралась с Кэрол Чжао из Канады, но с Францией штаб сборной предпочел Дарье Екатерину Александрову. В полуфинале против США Касаткина могла сыграть в решающей парной встрече, но тренеры решили не разбивать дуэт Кудерметовой и Самсоновой.

Но когда стало нужно, Касаткина вышла и отыграла. И отыграла здорово. Ее соперницей была Джил Тайхманн, которая начинала турнир в паре, но к полуфиналу сменила в роли второго выбора в одиночке Викторию Голубич. Как выяснилось, в резерве Даша вовсе не засиделась. В первом сете она действовала очень надежно, совершив всего четыре невынужденные ошибки, в то время как соперница — в четыре раза больше. Поэтому ничего удивительного, что Касаткина вышла на корт и выиграла пять геймов подряд, в том числе три на чужих подачах. Первый сет пролетел как миг.

Второй вышел более тягучим. Тайхманн не стала ошибаться меньше, но при этом ей удалось навязать борьбу. Такой нужный брейк-пойнт Касаткина сделала только в седьмом гейме. Но тут же дала о себе знать ее фирменная нестабильность — ведя 40:15, Даша проиграла четыре мяча подряд и позволила сопернице сделать быстрый обратный брейк. Не потеряв душевного равновесия, Касаткина все-таки сумела взять еще два гейма подряд, пусть и не без досадных ошибок. И принесла России первое очко в этот вечер.

В ровной форме

Как говорится, «это была славная охота». Которая, напомним, началась для сборной России еще в феврале прошлого года. Тогда команда провела тяжелейший отборочный матч против Румынии, в котором блистала Александрова. Коронавирус сделал этот путь рекордно долгим, но игра стоила свеч. Российские теннисистки — снова лучшие в мире. Давайте наслаждаться этим моментом.

Ракетки без комплексов Женская сборная России по теннису — победители обновленного командного турнира, Кубок Билли Джин Кинг Фото: REUTERS/David W Cerny

— У нас в этом году более ровная команда, девочки тянулись друг к другу, — рассказала «Известиям» экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. — Появился новый мотивированный игрок в команде — Самсонова, для нее это был новый опыт. Обычно такие игроки с горящими глазами приносят свежесть в команду. Никто сильно не выпадал, все были в более-менее ровной форме, и это дало результат. Павлюченкова с Касаткиной на опыте играли, получился хороший микс. Поздравляю.

Отметим, что в связи с антидопинговыми санкциями в адрес российского спорта команда выступала на турнире как сборная Федерации тенниса России.