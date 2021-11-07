 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Политика
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
Мир
Опубликованы новые кадры с задержанным в Дании судном «Академик Иоффе»
Мир
В Киеве усомнились в возможности продолжать нормандский формат
Политика
В Совфеде заявили о значимости «Северного потока – 2» для Европы
Мир
В Госдуме указали ВМФ США на правила безопасности в Черном море
Общество
Суд арестовал одного из обвиняемых в нападении в Новой Москве
Спорт
ФК «Зенит» и «Урал» сыграли вничью в Екатеринбурге
Мир
В офисе Зеленского не подтвердили данные о российских войсках у границ Украины
Мир
«Известия» поговорили с учеными с задержанного в Дании «Академика Иоффе»
Мир
Ассанж подал в суд на главу минюста Британии за запрет на женитьбу
/

Ракетки без комплексов: Россия вернула себе статус лучшей команды мира

Наши теннисистки обыграли Канаду, Францию и США, а в финале разобрались с фаворитками из Швейцарии
Фото: REUTERS/David W Cerny
Главный слайд
Начало статьи
Ракетки без комплексов: Россия вернула себе статус лучшей команды мира
2021-11-07 12:53:44">
2021-11-07 12:53:44
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женская сборная России стала первым победителем обновленного командного турнира, который теперь называется Кубком Билли Джин Кинг. В финале наши девушки обыграли команду Швейцарии во главе с 17-й ракеткой мира Белиндой Бенчич. Сопротивление олимпийской чемпионки Токио-2020 сломила Людмила Самсонова — одно из главных открытий текущего сезона. Первый балл сборной в финале принесла Дарья Касаткина, оказавшаяся сильнее Хиль Белен Тайхман.

«Я реально чувствую, что моя игра на подъеме»
Российский теннисист Карен Хачанов — о ценности серебра Олимпиады в Токио и вакцинации перед Australian Open

13 лет спустя

Российские теннисистки выигрывали главный международный турнир — правда, тогда он назывался еще Кубок федерации — четыре раза, с 2004 по 2008 год. Любопытно, что через 13 лет после победного финала с Испанией до сих пор в строю три из четырех членов той сборной. Светлана Кузнецова играет без перерывов, а Вера Звонарева и Елена Веснина делали длительные паузы в карьере, но вернулись на корт. Поэтому даже удивительно, что почти за полтора десятка лет Россия так и не смогла выиграть пятый титул.

Хотя прекрасные шансы для этого были. Россиянки трижды уступали в финалах. В 2011-м и 2015-м между ними и трофеем встала сборная Чехии, доминировавшая в Кубке федерации все десятилетие, а в 2013-м — Италия. Составы и обстоятельства были разными, итог — одинаковым. И вот в 2021-м новая возможность представилась России в первом розыгрыше Кубка Билли Джин Кинг (таким стало новое название турнира). На этот раз нашими оппонентками должны были стать девушки из Швейцарии, никогда не бравшие титул. Финал был для них вторым в истории после паузы длиной в 23 года.

Ракетки без комплексов
Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: REUTERS/David W Cerny
«Для меня было важно победить на домашнем турнире»
Российский теннисист Аслан Карацев — о триумфе на Кубке Кремля, попадании в топ-20 рейтинга ATP и целях на конец сезона

Действительно, Кузнецова, Звонарева и Веснина всё еще играют, а Елена прошлым летом даже взяла олимпийское серебро в миксте. Но наступает новое время — и у него новые героини. В нынешнем финале Кубка Билли Джин Кинг лицом сборной стала Людмила Самсонова. Дебютантка национальной команды находится в отличной форме. Она начинала турнир в дуэте с Вероникой Кудерметовой, хотя обычно пару не играет. А в полуфинале с США Самсонова вышла и в одиночке, поучаствовав в обеих победных встречах.

И когда в день финала из стана сборной пришли грустные известия о том, что лидер команды Анастасия Павлюченкова выбыла из-за травмы, ее место доверили именно Самсоновой. Так теннисистка с самым низким рейтингом среди участниц сборной стала ее первой ракеткой. И играть ей предстояло против олимпийской чемпионки Токио — Белинды Бенчич.

Волевая победа

«Если вылетела из одиночного — фокусируюсь на парах и миксте»
Финалистки Уимблдона Елена Веснина и Вероника Кудерметова — о сложностях пребывания в Токио и борьбе за медали Олимпиады

В нынешнем сезоне Самсонова уже побеждала Бенчич, хотя перед началом этой встречи шансы швейцарки выглядели гораздо убедительнее. Что она и доказала в ходе первого сета. Бенчич допустила всего три невынужденные ошибки и смотрелась очень уверенно. Пусть россиянка сделала брейк в третьем гейме, но четвертый начала с двух двойных ошибок и надолго отдала инициативу сопернице. Казалось, что Самсоновой попросту нечего противопоставить именитой оппонентке.

Но вторая партия началась для Людмилы с тяжелейшего гейма, в котором она отыграла четыре брейк-пойнта. И именно этот локальный успех стал точкой отсчета — Самсонова прибавила в точности ударов, постепенно навязала борьбу Бенчич и сделала второй в матче брейк. И вот на этот раз довела дело до конца, сравняв счет по сетам. А затем еще и начала третий с того, что забрала подачу Бенчич в первом же гейме.

Впереди еще были несколько долгих и очень тяжелых геймов. Матч растянулся почти на два с половиной часа, Бенчич отчаянно сопротивлялась. Не раз геймы заканчивались на тоненького. Но Самсонова своего уже не отдала. У России есть пятый титул. У России есть новая звезда. О которой хочется говорить только в восторженных тонах.

Ракетки без комплексов
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: REUTERS/David W Cerny
Задача и вылет: почему россияне не преуспели в Индиан-Уэллсе
На супертурнире в Калифорнии никому из наших теннисистов не удалось добраться хотя бы до четвертьфинала

— Россия — чемпион мира! Невозможно описать эту неделю, это невероятное достижение. Безумно счастлива! Спасибо нашей команде, и, конечно же, огромная благодарность нашему капитану [Игорю Андрееву], — написала Самсонова в своем Twitter.

Еще до этого свой победный вклад внесла Дарья Касаткина, вернувшаяся на корт после двух матчей в запасе. Напомним, что она на старте финального турнира легко разобралась с Кэрол Чжао из Канады, но с Францией штаб сборной предпочел Дарье Екатерину Александрову. В полуфинале против США Касаткина могла сыграть в решающей парной встрече, но тренеры решили не разбивать дуэт Кудерметовой и Самсоновой.

Но когда стало нужно, Касаткина вышла и отыграла. И отыграла здорово. Ее соперницей была Джил Тайхманн, которая начинала турнир в паре, но к полуфиналу сменила в роли второго выбора в одиночке Викторию Голубич. Как выяснилось, в резерве Даша вовсе не засиделась. В первом сете она действовала очень надежно, совершив всего четыре невынужденные ошибки, в то время как соперница — в четыре раза больше. Поэтому ничего удивительного, что Касаткина вышла на корт и выиграла пять геймов подряд, в том числе три на чужих подачах. Первый сет пролетел как миг.

Итальянка из России: Самсонова готова прорваться в теннисную элиту
Она победила на первом крупном турнире в карьере, обыграв несколько соперниц категории топ

Второй вышел более тягучим. Тайхманн не стала ошибаться меньше, но при этом ей удалось навязать борьбу. Такой нужный брейк-пойнт Касаткина сделала только в седьмом гейме. Но тут же дала о себе знать ее фирменная нестабильность — ведя 40:15, Даша проиграла четыре мяча подряд и позволила сопернице сделать быстрый обратный брейк. Не потеряв душевного равновесия, Касаткина все-таки сумела взять еще два гейма подряд, пусть и не без досадных ошибок. И принесла России первое очко в этот вечер.

В ровной форме

Как говорится, «это была славная охота». Которая, напомним, началась для сборной России еще в феврале прошлого года. Тогда команда провела тяжелейший отборочный матч против Румынии, в котором блистала Александрова. Коронавирус сделал этот путь рекордно долгим, но игра стоила свеч. Российские теннисистки — снова лучшие в мире. Давайте наслаждаться этим моментом.

Ракетки без комплексов
Женская сборная России по теннису

Женская сборная России по теннису — победители обновленного командного турнира, Кубок Билли Джин Кинг

Фото: REUTERS/David W Cerny
Ослабление Рублёва: наш теннисист еще раз проиграл на ранней стадии
Почему российские спортсмены провалились на турнире в Санкт-Петербурге

— У нас в этом году более ровная команда, девочки тянулись друг к другу, — рассказала «Известиям» экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. — Появился новый мотивированный игрок в команде — Самсонова, для нее это был новый опыт. Обычно такие игроки с горящими глазами приносят свежесть в команду. Никто сильно не выпадал, все были в более-менее ровной форме, и это дало результат. Павлюченкова с Касаткиной на опыте играли, получился хороший микс. Поздравляю.

Отметим, что в связи с антидопинговыми санкциями в адрес российского спорта команда выступала на турнире как сборная Федерации тенниса России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021