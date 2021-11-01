Ослабление Рублева: наш теннисист еще раз проиграл на ранней стадии

В воскресенье, 31 октября, завершился St. Petersburg Open. В финале встретились американец Тейлор Фриц и хорват Марин Чилич. Не сумев выиграть на прошлой неделе у Аслана Карацева финал ВТБ Кубка Кремля, Чилич взял титул в Северной столице, обыграв Фрица со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. Для хорвата, обладателя «Большого шлема» на харде, этот результат неудивителен. Марин – теннисист очень хорошего уровня, хоть и не находящийся сейчас на пике своей карьеры. Но вот что удивительно для российских фанатов — это отсутствие на финальных стадиях питерского турнира наших теннисистов. Попытаемся объяснить, почему так произошло.

Выжатый лимон

Андрей Рублев проводит очень хороший сезон. Он вновь квалифицировался на Итоговый турнир, который в этом году пройдет в Турине, и удержался в десятке лучших теннисистов мира, поднявшись с седьмой на шестую строчку рейтинга ATP. Летом в Токио Андрей также стал олимпийским чемпионом в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой. Но сейчас проблема одна – усталость. Являясь топовым игроком, в его календарь по-прежнему включены соревнования не самого высокого разряда, учитывая, что на некоторых он еще и играет пару вместе с Кареном Хачановым или Асланом Карацевым. Пытаясь добрать очки в конце сезона, он накапливает еще большую усталость, проходя на каждом турнире максимум всего два-три круга.

— Перед своей публикой всегда хочется сыграть хорошо, но эти турниры — уже в конце сезона. У всех накопилась усталость, — объяснила «Известиям» экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. — Понятно, что у всех был неровный сезон: кто-то лучше выступал, кто-то хуже. Очень сложно в конце себя заряжать на победу: нет ни физических, ни психологических сил. Особенно сковывает то, что дома хочется эти последние силы из себя выжать, а ты и так выжатый лимон — выжимать нечего. Бывает, в концовке разваливается вся игра, и это не потому, что плохо играешь, а потому что уже нет никаких жизненных сил.

Не поднимается рука

У Аслана Карацева немного другая ситуация: на прошлой неделе он выиграл свой третий в карьере турнир уровня ATP (все титулы он получил в этом году) и впервые вошел в топ-20. Аслан в хорошей форме независимо от того, что он тоже много выступал на турнирах в этом году. Ранний вылет в Санкт-Петербурге можно объяснить случайностью и ничем более. А вот Карен Хачанов, наверно, проводит самый нестабильный из этой троицы сезон, выбыв из тридцатки лучших теннисистов, тем не менее взяв серебро Олимпийский игр в одиночном разряде. Ребята могли тоже пропустить домашние турниры, как это сделал Даниил Медведев, чтобы подойти в лучшей форме к «Мастерсу» в Париже, Итоговому турниру и Кубку Дэвису, важному командному турниру, но они этого не сделали.

— С учетом коронавируса, раз ты уже на месте, дома все-таки хочется сыграть. Европа недалеко, все стараются выступить, потому что концовка сезона, хочется набрать очки, встать в рейтинге повыше, — продолжила Анна Чакветадзе. — Спонсорские контракты тоже не исключаются — чем выше стоишь [в рейтинге], тем больше получаешь бонусов от спонсоров. Поэтому все стараются, заявляются, играют. У Даниила другая позиция. Он как победитель «Большого шлема» уже более грамотно ко всему подходит. Ему сейчас надо готовиться к Итоговому, поэтому у него другой календарь. А ребята (Рублев, Карацев и Хачанов — «Известий») понимают: вот они — последние турниры, можно очки набрать, только руку протянуть. Но рука уже не поднимается.

Чилич поборется с нашими

Чилич – лишь шестой действующий игрок, прошедший отметку в 20 трофеев, наряду с Роджером Федерером (103), Рафаэлем Надалем (88), Новаком Джоковичем (85), Энди Марреем (46) и Хуаном Мартином дель Потро (22). Хорват, ранее занимавший третье место в мире, завоевал четыре своих титула в России – в 2011 и 2021 годах в Санкт-Петербурге и в Москве в 2014-2015-х. На пути к сегодняшнему финалу Чилич одержал солидные победы над испанцем Роберто Баутиста-Агутом и Кареном Хачановым.

Хорошие шансы на еще один титул в этом сезоне у Чилича есть, пожалуй, только на Кубке Дэвиса в составе национальной команды Хорватии. Правда, наша сборная, куда входят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Евгений Донской, является фаворитом командных соревнований, но все-таки хорваты – опасные соперники. Почему только Кубок Дэвиса? Потому что на Итоговом его не будет, а в Париж съезжается весь бомонд теннисного мира. Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев вместе с другими сильными игроками поборются за последний «Мастерс» в этом году.