Поймать в сет: почему Медведев проиграл финал «Мастерса» Джоковичу

Теннисист Даниил Медведев второй год подряд не смог стать победителем турнира серии «Мастерс» в Париже. Россиянин уверенно дошел до финала, проиграв всего один сет за четыре матча, но в финале уступил лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу (6:4, 3:6, 3:6). Для серба это был первый турнир, который он проводил после сентябрьского поражения от того же Медведвева в решающем матче US Open. Победа позволила Новаку Джоковичу в седьмой раз в карьере закончить год на первом месте в рейтинге ATP. Это рекорд в мужском теннисе.

У российских теннисистов специфические отношения с парижским «Мастерсом»: все они выигрывали его только по четным годам. Марат Сафин брал этот турнир трижды: в 2000-м, 2002-м и 2004-м, Николай Давыденко выиграл в финале в 2006-го, Карен Хачанов — в 2018-м, а Медведев в прошлом году одолел Александра Зверева в тяжелом трехсетовом сражении. Впрочем, Медведев в этом году максимально близко подобрался к победе.

В стартовом матче он немного потрепал нервы своим болельщикам, но все же сломил сопротивление белоруса Ильи Ивашко в двух сетах. Затем последовала битва с американцем Себастьяном Кордой, который до этого выбил из борьбы россиянина Аслана Карацева и набравшего отличную форму хорвата Марина Чилича. С Медведевым Корда уверенно взял первый сет, но оставшиеся два проиграл.

В четвертьфинале Даниил встретился с французом Юго Гастоном, который пробился в основную сетку через квалификацию. Ранее они не играли друг против друга. Соотечественники поддерживали француза с трибун. Россиянину пришлось приспособиться к стилю игры Гастона: рваный темп и постоянные укороченные удары. Перманентно меняя скорости и играя достаточно нетривиально, француз пытался заставить ошибиться оппонента. Но в итоге Медведев отыграл три сет-бола под гул стадиона и взял первую партию. Во втором сете Гастон чуть психологически просел, стал медленнее двигаться. В итоге Медведев одержал победу.

В полуфинале публика также поддерживала соперника Медведева — выступающего за Германию Александра Зверева. Россиянин выиграл матч за 80 минут и вышел в первый финал после победы на US Open. Там его ждал Новак Джокович.

Серб тяжело двигался по турнирной сетке. Он мог проиграть уже во втором круге, когда играл с Мартоном Фучовичем. Опытный венгр сравнял счет во второй партии, а в решающем сете сделал ранний брейк. Но Новак собрался и все же победил. А вот в полуфинале с поляком Хабертом Хуркачем (пожалуй, главное открытие года) Джокович выиграл на тай-брейке в решающей партии. Матч продолжался почти 2,5 часа. Благодаря этой победе он в седьмой раз в своей карьере гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам года.

Казалось, что Новак выполнил свою главную задачу на сезон, а на финал сил больше осталось у россиянина. На деле оказалось иначе. Когда дело дошло до решающей партии, то серб оказался более выносливым и мобилизованным. Почти все длинные розыгрыши третьего сета остались за Джоковичем, который в итоге сделал брейк при счете 2:2, а потом забрал три гейма подряд. Когда Даниил вновь проиграл со своей подачи, то он не выдержал и обратился к судье: «Легко наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов, — пожаловался Даниил на болельщиков. — Можно кричать — какая разница, что человек подает? Просто кричишь и наслаждаешься жизнью. Интересно, каково это? Я бы хотел оказаться на его месте, а то я не понимаю такого поведения».

После этой речи Даниил сделал один обратный брейк, но в следующем гейме все-таки уступил титул оппоненту. Для Джоковича это уже 37-я победа на «Мастерсе» — он стал лидером по этому показателю (у Рафаэля Надаля 36 побед на таком уровне).

— Даниил провел отличный турнир и был близок к тому, чтобы победить Джоковича, — отметил в беседе с «Известиями» заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Все решило несколько длительных розыгрышей во втором сете, когда удача была на стороне серба. А в третьей партии Новак так хорошо адаптировался к игре россиянина, что не оставил ему шансов. Взял реванш за US Open, но не исключаю, что Даниил выиграет у серба на Итоговом. Сейчас они игроки одного уровня, и это главное достижение россиянина в этом году.

Итоговый турнир ATP пройдет в этом году в Турине с 14 по 21 ноября. Помимо Джоковича и Медведева в нем сыграют Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини, Каспер Рууд и Хуберт Хуркач.