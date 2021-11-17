Турнир по-итальянски: Медведев ударно начал защиту на ATP Finals

Российские теннисисты отлично начали свое выступление на Итоговом турнире ATP в Турине. Даниил Медведев одержал волевую победу над Хубертом Хуркачем, а затем «выжил» в перестрелке с Александром Зверевым. Эти результаты позволили второй ракетке мира досрочно гарантировать себе выход в полуфинал (это стало окончательно ясно после снятия с турнира Маттео Берреттини, получившего травму). А Андрей Рублев провел матч против Стефаноса Циципаса, сломив того своей идеальной подачей. В среду, 17 ноября, 24-летний москвич играет против первой ракетки мира — великого Новака Джоковича, который в стартовом матче взял верх над Каспером Руудом.

Досрочный выход

Действующий чемпион ATP Finals Даниил Медведев начал защиту титула в воскресенье, 14 ноября. Ему противостоял неуступчивый Хуберт Хуркач, обыгравший россиянина в 1/8 финала Уимблдона-2021 в пяти сетах. После этого Даниил взял реванш в четвертьфинале Canadian Open, приложив для этого максимум усилий. Не менее напряженным выдался и матч Медведева и Хуркача в Турине. В первой партии соперники уверенно брали свои подачи, но на тай-брейке более стойким выглядел поляк. Однако Даниила не смутил такой сценарий. Во втором и третьем сете он оба раза делал ранний брейк и доводил дело до логического завершения. А дебютанту Хуркачу не хватило как опыта, так и моральной подготовки к турниру такого уровня.

Второй матч Даниила на турнире выдался еще сложнее. 16 ноября ему противостоял Александр Зверев, которого он буквально уничтожил за 10 дней до этого в полуфинале парижского «Мастерса». В этот раз россиянин вновь без проблем взял первый сет, но немец не спешил выкидывать белый флаг. Он забрал вторую партию на тай-брейке, а в третьем сете ничем не уступал победителю US Open 2021. Стоит признать, что Зверев даже более уверенно забирал свои подачи, чем Медведев. Показалось, что он лучше готов к решающему тай-брейку, на котором в итоге он и повел 4:2. Но Даниил показал себя во всей красе, выиграв четыре мяча подряд, и получил два матч-бола. Александр умудрился отыграться, но, получив следующий брейк-пойнт, Медведев все же закончил встречу в свою пользу.

— Игра была хорошая, качественная, — отметил в беседе с «Известиями» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Я думаю, что Медведев был ближе к победе без тай-брейка, потому что у него были три брейк-пойнта во второй партии. Выиграй он один из них, все бы закончилось в двух сетах. Но это нюансы. Матч получился хорошим, соперники были очень близки по классу, и логично, что победил тот, кто был чуть-чуть сильнее.

Игра Медведева и Зверева продолжалась почти два часа.

— Я бы не сказал, что это один из лучших матчей сезона, но он был очень зрелищный, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Борис Собкин. — Была абсолютно равная игра. Оба теннисиста потеряли очень много физических и моральных сил, и только потом станет ясно, как они смогут отойти после такого. При этом вполне допускаю, что именно Медведев и Зверев выйдут из этой группы в полуфинал.

Медведев уже обеспечил себе участие в следующей стадии ATP Finals. А вот Звереву придется в последнем туре выигрывать у Хуркача. Поляк же в ночь со вторника на среду проведет свой второй матч на турнире — против итальянца Янника Синнера, который заменил своего соотечественника Маттео Берреттини, получившего повреждения мышц живота в игре со Зверевым.

Позади Стефанос, впереди Новак

Андрей Рублев переживает не лучший этап в нынешнем сезоне. Из последних 10 матчей он проиграл шесть, и в первую очередь это связано с усталостью: с начала года пятая ракетка мира провел 16 турниров ATP, а также выиграл золото на Олимпийских играх в Токио. Правда, перед ATP Finals россиянин получил две недели отдыха и мог спокойно готовиться к Турину. Как показал его первый матч — со Стефаносом Циципасом 15 ноября, — эта пауза пошла Рублеву на пользу.

В первой партии Андрей был неподражаем на своей подаче, показав фантастический процент попадания первым мячом. У Циципаса же подача откровенно не пошла. То ли дело в больном локте (который беспокоил его в начале ноября), то ли он не смог приспособиться к покрытию или к новым мячам. Андрей сделал уверенный брейк в пятом гейме и закрыл сет.

Затем у Рублева просел процент подачи первым мячом. Это позволило Стефаносу во втором гейме зацепиться за брейк — впервые в матче, но Андрей быстро исправился эйсом и еще двумя превосходными розыгрышами. А вот в пятом гейме россиянин второй раз взял подачу соперника. Андрей включил коронный форхенд, выиграл два очка виннерсами и, казалось, отправил Циципаса в нокаут.

Но грек бы не стоял так высоко в рейтинге, если бы не постарался отыграться. Уже в следующем гейме дело дошло до «ровно». Но в решающий момент нервы не подвели россиянина. Затем оба теннисиста продолжили уверенно брать свои подачи. Например, девятый гейм Циципас выиграл за 57 секунд, однако это не смутило Рублева. Он вышел подавать на матч и — начал гейм с двойной ошибки...

Правда, после этого он выиграл четыре розыгрыша подряд. В результате он одержал победу в своем втором матче на ATP Finals (в прошлом году Андрей обыграл Доминика Тима).

— Андрей очень хорошо подавал, — подчеркнул Борис Собкин. — Итальянцы сделали очень быстрые корты — видимо, под Берреттини. На таких кортах очень важно качественно подавать первым мячом. Если процент высокий, то сопернику трудно тебе что-то противопоставить.

В следующем матче Рублева ждет противостояние с Новаком Джоковичем, с которым он пока в своей карьере ни разу не играл.

— Сложно сказать, есть ли у Андрея шансы против Новака. Джокович показал, что он уверен в себе, стабилен, тоже хорошо подает. Но и безоговорочно отдавать победу сербу я бы тоже поостерегся, — заключил Борис Собкин.

Игра россиянина и серба начнется в среду, 17 ноября, в районе 16:00 мск.