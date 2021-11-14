Пара побеждать: Медведев и Рублев поборются за последний титул сезона

В Италии прошла жеребьевка итогового турнира ATP c участием восьми лучших теннисистов этого сезона. Матчи начнутся в воскресенье, 14 ноября. Второй год подряд в соревнованиях принимают участие сразу два игрока из России. Даниил Медведев попал в одну группу с Александром Зверевым, Маттео Берреттини и Хубертом Хуркачем. У Андрея Рублева ситуация чуть сложнее: Новак Джокович, Стефанос Циципас и Каспер Рууд. Впрочем, судить по мастерству и строчке мирового рейтинга о сложности соперника в конце года нерационально. Тут скорее надо учитывать, кто и в какой форме подошел к последнему одиночному турниру сезона.

Красные и Зеленые

Вплоть до 2020 года лучшие теннисисты мира заканчивали сезон в столице Великобритании, но турнир переехал в Турин, где организаторам обещана серьезная финансовая поддержка от правительства Италии. Именно поэтому группы для первого этапа получили названия в честь национальных цветов итальянского государства — «Зеленая» (с Джоковичем и Рублевым) и «Красная» (тут Медведев), хотя изначально напрашивалось объяснение из сериала от Netflix «Игра в кальмара».

Итоговый турнир — уникальные соревнования, которые проводятся в круговом формате. Восемь игроков. Две группы, полуфиналы, затем финал. Все матчи длятся по три сета. При жеребьевке два первых сеяных распределяются по разным группам и так далее. Двое лучших из каждой группы выходят в полуфинал, где первое место группы A играет со вторым местом группы B и наоборот. Победитель турнира получит $1 094 000, а при условии побед во всех матчах группового этапа — $2 316 000. В прошлом году одолеть всех своих соперников удалось Даниилу Медведеву — пять из пяти возможных побед.

Оригинальный формат соревнований на фоне усталости на финише сезона часто приводит к неожиданным результатам. Из «Большой тройки» до Турина добрался только Новак Джокович, на прошлой неделе победивший Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Париже. Несмотря на то, что последний раз серб поднимал кубок Итогового шесть лет назад, в этот раз эксперты считают его явным фаворитом. Джокович грамотно распределил свою энергию, занявшись календарем, и сыграл всего 11 турниров в этом сезоне. Но всё равно — и об этом говорил сам Новак, — год выдался сложным: четыре финала «Мейджоров» из четырех, желание собрать «Золотой шлем», наступающий на пятки Медведев и многое другое. Правда, с экспертами не согласился заслуженный тренер России Виктор Янчук.

— Джокович будет стараться, молодежь может его достать, — сказал тренер «Известиям». — Думаю, он не сможет доминировать, но отдельные игры будет проводить хорошо. Циципас должен показать себя, в последнее время подотстал чуть-чуть. В любом случае турнир будет интересный, это большое событие.

Что касается самого Циципаса, то в первом матче Nitto ATP Finals он сыграет с Андреем Рублевым. На прошлой неделе грек снялся с парижского «Мастерса» из-за травмы локтя. Уже в Турине он сказал, что рука всё еще его беспокоит, но он сделает всё возможное, чтобы восстановиться к старту Итогового. По личным встречам Циципас проигрывает Джоковичу (2–6), ведет у Рублева (4–3) и в равной степени играет с Руудом (1–1).

Русские персоны

Даниил Медведев входит в турнир 2021 года не только как действующий чемпион, но и как единственный игрок, завоевавший в этом сезоне трофей «Большого шлема», помимо Новака Джоковича. Россиянин одержал в общей сложности 156 побед на хард-кортах с 2018 года и стал самым успешным игроком на этой поверхности за последнее время. Это, в дополнение к титулу на US Open и финалу в Париже, делает россиянина фаворитом в своей группе.

Другое дело, что счет по личным встречам Медведева против игроков его группы — Александра Зверева, Маттео Берреттини и Хуберта Хуркача — говорит о другом: 2–0 с итальянцем, непримиримые 5–5 с немцем и 1–1 с поляком. К счастью для россиянина, в этом сезоне он обыграл Александра в обоих матчах.

Фактически в последний раз Зверев сумел одолеть своего соперника еще в финале ATP 2019 года.

— Медведев сыграл не лучший матч, проиграв Джоковичу в Париже, — продолжил Виктор Янчук. — С другой стороны, между ними всеми настолько не велика разница. Из-за кругового проведения турнира могут возникнуть разные переплетения. Хорошо бы ждать подъема от Медведева, надежной игры, но порой ему не хватает полета, вдохновения.

Не стоит многого ожидать на итоговом турнире от Андрея Рублева. Россиянин успешно проводит сезон, поднявшись на две строчки в мировом рейтинге по сравнению с предыдущим годом, но в последнее время заметно, что Андрей играет через усталость. Процент побед во второй половине сезона у Рублева снизился. После Кубка Дэвиса у него впереди выставочные соревнования в Абу-Даби, где также по понятным причинам сыграют Рафаэль Надаль и Доминик Тим. Только если их участие обосновано подготовкой к новому сезону после длительного перерыва из-за травмы, то кроме больших призовых непонятно, что мотивирует Рублева играть в ОАЭ.

— У Рублева сейчас вроде бы идет спад в форме. Были неприятные поражения. Группа у него посложнее, чем у Медведева, — заметила в беседе с «Известиямя» экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. — Медведев сейчас в хорошей форме. Он отыграл финал в Париже, немного не повезло в решающем матче против Джоковича, но Даниил точно фаворит в своей группе. Его главный оппонент — Зверев. Хорошо, что Россия представляет двух игроков на итоговом турнире. Это приятно. Если один из них пробьется в полуфинал, это уже будет хорошо. Но Медведеву надо подтверждать титул. Ему вполне по силам побороться за главный трофей.

Жеребьевка итогового турнира:

Группа «Зеленая»: Новак Джокович (1), Стефанос Циципас (4), Андрей Рублев (5), Каспер Рууд (8).

Группа «Красная»: Даниил Медведев (2), Александр Зверев (3), Маттео Берреттини (7), Хуберт Хуркач (9).