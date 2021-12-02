С позиции скиллов: Медведев и Рублев против шведских братьев

Начав год с успеха в командном Кубке АТР, российские теннисисты готовятся завершить его победой в еще более престижном соревновании на уровне сборных — Кубке Дэвиса. Его, кстати, сборная России не выигрывала с 2006 года. В прошлом сезоне один из старейших трофеев в мире спорта не разыграли из-за пандемии, а два года назад турнир претерпел кардинальные реформы. Вместо прежних матчей по олимпийской системе — на домашней арене одной из команд — 18 лучших сборных мира собираются в финальной части в одном городе и за 11 дней разыгрывают титул. Россия уже в плей-офф в Мадриде и входит в число главных фаворитов.

Испанская нервотрепка

Изменения формата, наложенные на тяжелый календарь, привели к тому, что многие ведущие игроки предпочли не приезжать на финальную часть Кубка Дэвиса. Из первой десятки мирового рейтинга здесь только четыре игрока, и двое из них, Даниил Медведев и Андрей Рублев, представляют Россию. Остальные двое — первая ракетка мира серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер, как раз десятку замыкающий.

Впрочем, как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют — скидок на то, кто какой состав привез, здесь не делают. А на бумаге у россиян действительно сильнейший подбор игроков. Хотя и это не избавило их от нервотрепки на групповом этапе, который команда провела в Мадриде.

Легко расправившись с аутсайдерами из Эквадора, сборная России провела тяжелейший матч с хозяевами кортов и действующими обладателями трофея испанцами. Для начала Рублев проиграл 40-летнему ветерану Фелисиано Лопесу, а ведь гарантированную путевку в плей-офф получал только победитель группы. Положение выровнял Медведев, разобравшись с Пабло Карреньо-Бустой.

В решающей парной встрече Рублев вместе с Асланом Карацевым сошлись с тем же Лопесом и Марселем Гранольерсом. Отдав первый сет, россияне все-таки смогли одержать волевую победу. И вышли в четвертьфинал — а вот испанцы сложили полномочия. Теперь в первом раунде плей-офф нас ждет сборная Швеции.

— Атмосфера в команде рабочая, в среду провели две тренировки, — сказал «Известиям» капитан сборной России, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — У всех хорошее настроение, ребята стараются. Команда у нас дружная, все с юмором, никаких проблем нет.

Также Шамиль Тарпищев рассказал об особенностях подготовки и — самое интересное — регламенте на Кубке Дэвиса.

— У нас есть полная статистика матчей и всех игроков, — продолжил глава ФТР. — Естественно, изучаем. На каждого соперника есть досье по игровым качествам. Здесь работает бригада тренеров, аналитическая группа: Игорь Куницын, Игорь Андреев, Андрей Ольховский и я. Возможны ли замены? По новому регламенту заявку мы подаем не за сутки, а за час до игры. Поэтому раскрывать карты заранее нет смысла, тем более, у нас очень ровная команда. Чем меньше соперники знают, тем сложнее им готовиться.

Родом из Африки

Что же представляет собой скандинавская команда, и как она выступала в параллельной группе в Мадриде? Основными действующими лицами здесь считаются братья Микаэль и Элиас Имеры, родившиеся в семье выходцев из Эфиопии. Более перспективным игроком называют младшего из братьев, 23-летнего Микаэля, в нынешнем году ставшего первым шведским финалистом турнира АТР со времен аж Робина Седерлинга, ныне капитана сборной.

Впрочем, и Имер-младший сейчас стоит в рейтинге в конце первой сотни, а его брат Элиас и вовсе 171-й. Но альтернативы им, по сути, нет. Ведь третий номер сборной Джонатан Мридха не входит даже в топ-500, а Андре Еранссон и 44-летний Роберт Линдстедт — чистые парники.

В группе шведы сначала легко разобрались со вторым составом сборной Канады, а затем уступили Казахстану. Элиас Имер обыграл находящегося в не лучшей форме Михаила Кукушкина, но равновесие восстановил Александр Бублик. Причем решающий третий сет у Микаэля Имера он выиграл со счетом 6:0. Затем казахстанцы забрали пару и вышли с первого места. А шведам, в отличие от тех же испанцев, повезло — они попали в число двух лучших команд, занявших вторые места.

Календарь финальной части Кубка Дэвиса для россиян и шведов получается рваным — сборные провели по два матча за два дня, а потом получили три дня отдыха. Может, в этом и таится опасность? С другой стороны, у россиян была возможность адаптироваться в Мадриде, ведь и Тарпищев говорил, что лидеры сборной приехали буквально с корабля на бал и потратили определенное время, чтобы «прибиться» к кортам.

— Календарь — это рабочий момент, — отметил в беседе с «Известиями» заслуженный тренер России Борис Собкин, входящий в штаб команды Казахстана. — Расписание бывает разное, и на турнирах АТР порой ты играешь в понедельник, а потом только в четверг. Считаю, что бояться в сборной Швеции особо некого. Братья Имер играют совершенно на другом уровне по сравнению с россиянами. Главное, чего стоит опасаться, что наши ребята будут нервничать. Кубок есть кубок, порой здесь происходят сенсации.

Будем надеяться, что никаких неожиданностей 2 декабря не случится, и российские теннисисты шагнут в полуфинал. Там их уже ждет сборная Германии. Впрочем, без пропускающего Кубок Дэвиса Саши Зверева и она россиянам вполне по зубам.