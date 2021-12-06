День победы: россияне завоевали Кубок Дэвиса

Сборная России в третий раз в истории завоевала Кубок Дэвиса, причём сделала это в прекрасном стиле , не позволив усомниться в своей силе ни на мгновение. В этом сезоне российским теннисистам покорились абсолютно все командные соревнования: два турнира ITF и аналог от ATP. В копилку российской сборной также добавляем успех на Олимпиаде, первый со времен Марата Сафина титул в турнире «Большого шлема» и получаем просто феноменальный год. Подробности — в материале «Известий».

Как российские теннисисты шли к победе

Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской стартовали в сезоне победой на ATP Cup, который выступал альтернативой Кубку Дэвиса. Добавив к квартету Карена Хачанова и Романа Сафиуллина, великолепный год россияне завершили завоеванием «Серебряной салатницы», чего российским теннисистом не удавалось сделать с 2006 года.



Первая победа наших теннисистов на Кубке Дэвиса датирована 2002 годом. Тогда в состав нашей четвёрки вошли Марат Сафин, Евгений Кафельников, Михаил Южный и Андрей Столяров. Начав турнир с тяжёлой победы над сборной Швейцарии с 20-летним Роджером Федерером во главе (3:2), наши спортсмены затем одолели шведов (4:1) и аргентинцев (3:2), а в финале нас ждали французы. Сафин выиграл матч у Поля Анри-Матье (6:4, 3:6, 6:1, 6:4), но затем Кафельников уступил Себастьяну Грожану (6:7, 3:6, 0:6).

В парной встрече лидеры нашей сборной проиграли дуэту Эскюде-Санторо (3:6, 6:3, 7:5, 3:6, 4:6), и перед двумя решающими одиночными встречами у сборной России не оставалось права на ошибку. Марат Сафин в трёх сетах одолел Грожана (6:3, 6:2, 7:6), и судьба трофея оказалась в руках Михаила Южного , который оказался в составе российской делегации в последний момент, заменив Андрея Чеснокова, уехавшего из Монте-Карло, где наша команда проводила сбор перед финалом, на турнир ветеранов в Бразилию.



Южный отдал первые два сета Анри-Матьё (3:6, 2:6), но затем в прекрасном стиле выиграл три последующих (6:3, 7:5, 6:4), принеся России первый трофей Кубка Дэвиса.



Домашний финал турнира в 2006 г. против сборной Аргентины получился таким же упорным. Вновь судьба приза решалась в заключительном пятом матче. Марат Сафин, ставший единственным в итоге из российских теннисистов обладателем двух Кубков Дэвиса, взял верх над Хосе Акасусо в четырёх сетах (6:3, 3:6, 6:3, 7:6). С тех пор сборной России этот турнир не покорялся, и вот дождались.

Как проходил Кубок Дэвиса

Формат Кубка с тех времён сильно изменился, и непосвящённые зрители с трудом вчитывались в хитросплетения регламента, но все точно знали одно – в матче против хорватов нужно побеждать в одиночных встречах и не доводить дело до решающего парного матча. Скоротечность турнира привела к тому, что теперь всё решается в трёх играх, которые проходят в течение одного вечера друг за другом. Почему же «пара» так пугала? Всё просто. Там нас ждали Никола Мектич и Мате Павич – лучший дуэт мира, который в сезоне 2021 г. выиграл девять, включая Олимпиаду, титулов.

День победы Даниил Медведев после победы во 2-м полуфинале финала Кубка Дэвиса 2021 года, между сборными России и Германии Фото: Global Look Press/Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency





В одиночном разряде дела «на бумаге» обстояли иначе. Даниил Медведев по ходу финального турнира не отдал ни единого сета, что в принципе нехарактерно для лучшего российского теннисиста на данный момент. Даниил любит пощекотать нервы болельщикам, абсолютно по-русски загоняя себя в трудности в первых партиях, но затем героически из них выкарабкиваясь. Медведеву предстояло сыграть против первого номера хорватской сборной Марина Чилича, которому он в очных противостояниях ни разу не уступал.



У Андрея Рублёва ситуация была двоякой. С одной стороны, пятому номеру мирового рейтинга противостояла всего лишь 279-я ракетка мира, но с другой, Борно Гойя на пути к финалу просто рвал и метал. Он одержал три победы подряд над теннисистами из топ-75, чего не делал ранее за всё карьеру.

Что случилось в финале

Начинать финал предстояло именно Рублёву, и этот поединок, по сути, стал ключевым. Конечно можно было предположить упорную борьбу в матче Медведев – Чилич, но наш лучший теннисист всё же по ходу турнира дал поводы быть уверенным в его победе, и дабы не доводить дело до нервотрёпки в парном матче, Рублёву нужно было забирать матч у Гойи.

Андрей начал игру просто феноменально. Первый сет в исполнении россиянина вышел практически безупречным. На своей подаче он проиграл всего два очка, причём первое – только в восьмом гейме, сразу после того, как сделал решающий брейк.



Во втором сете картина игры не поменялась совершенно. Рублёв молниеносно забирал геймы на своей подаче, а на подаче хорвата постоянно была борьба, причём Гойе приходилось спасаться с 0-40. Дело в итоге дошло до тай-брейка, в котором Андрей сразу захватил лидерство и так его больше и не отдал. 6:4, 7:6 – и важнейший шаг на пути к титулу был сделан.



Даниил Медведев начал матч против Чилича в излюбленной манере хищника, выжидающего ошибки соперника, чтобы нанести решающий удар . Хорват же смог выстоять до тай-брейка, где Даниил уже включился на полную. Впрочем, забрать первую партию удалось лишь с третьего сет-бола.

Стартовый игровой отрезок получился очень ровным, и решающим фактором стал класс Медведева в ключевых розыгрышах. В этот момент стало понятно, что «Серебряная салатница» поедет в Москву. Оставалось сделать лишь последний шаг, и уже в четвертом гейме второго сета Даниил забрал подачу соперника. Чилич для приличия ещё посопротивлялся, но сомнений в нашей победе не было уже ни у кого. В восьмом заключительном гейме Медведев вновь взял подачу хорвата и принёс России долгожданный титул.

Что происходило после триумфа россиян

После триумфа все специалисты и журналисты в один голос заявили, что победа досталась той команде, которая была лучше всех на протяжении турнира. Официальный твиттер Кубка Дэвиса, анонсируя награду Федерации тенниса России от японской компании Rakuten, привёл идеальный рецепт успеха, которым в этом сезоне пользовалась наша сборная: инновации, целостность, профессионализм, приверженность спорту и командная работа . Вот те пять пунктов, которые и позволили сборной России стать доминирующей силой в командных соревнованиях 2021 года.

Сезон закончен на высокой ноте, но планка теперь задрана высоко, а значит её нужно будет держать. Впрочем, все наши теннисисты находятся в том возрасте, в котором у них есть практически неограниченный потенциал для роста.

День победы Фото: Global Look Press/Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency



На победной пресс-конференции президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший пятым капитаном, выигравшим Кубок Дэвиса три раза, заявил, что этот успех особенно ценен тем, что у команды практически не было подготовки.



— Победа была по силе, но не по подготовке, потому что ее как таковой не было. Эта виктория несравнима ни с чем, потому что ребятам пришлось пройти через очень многое в этом сезоне, все играли на фоне усталости, и я очень благодарен, что они выложились до конца. Вообще за все то время, что старший тренер, это, наверно, самая дружная команда, — сказал он.

Как прошел 2021-й

2021 теннисный год получился для России очень обнадёживающим. Если вспоминать весь сезон, то, помимо Кубка ATP, нельзя не отметить успех наших девушек на Кубке Билли Джин Кинг, который стал неофициальным женским чемпионатом мира. Там блеснула дебютантка сборной Людмила Самсонова, не проигравшая на турнире ни одного матча как в одиночном разряде, так и в парном. Победное очко Людмила принесла нашей команде, обыграв олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич.



Если говорить про Олимпиаду, то это был лучший турнир для России за долго время. Наши теннисисты увезли из Токио три медали. Карен Хачанов взял серебро в одиночном разряде, а в парном миксте случился российский финал: Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев против Елены Весниной/Аслана Карацева, и здесь победу в упорной борьбе вырвал дуэт Павлюченкова/Рублев - 6:3, 6:7, 13:11.



Даниил Медведев не добрался до олимпийских медалей, но провёл прекрасный сезон. Начав с титула на канадском «Мастерсе» и полуфинала в Цинциннати, Даниил ни разу за год не дал усомниться в высочайшем классе. Пиком для него стал Открытый чемпионат США, где Медведев не просто взял реванш у Новака Джоковича за поражение в финале Australian Open, а ещё и остановил серба в шаге от календарного Шлема, заставив первую ракетку мира не сдержать слёз от такого упущенного шанса на уникальное достижение.