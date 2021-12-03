Роль партии: сможет ли сборная России выйти в финал Кубка Дэвиса-2021

Сборная России по теннису второй раз подряд вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. В четвертьфинале Андрей Рублев и Даниил Медведев 2 декабря переиграли оппонентов из Швеции. Рублев более двух часов промучался с Элиасом Имером, выиграв у 171-й ракетки мира на решающем тай-брейке. Медведев несколько раз уступал свою подачу его брату Микаэлю, но в концовках обоих партий действовал максимально уверенно. За попадание в финал наши парни поборются со сборной Германии. Немцы в четвертьфинале обыграли Великобританию, взяв решающую пару. В другом полуфинале Сербия во главе с Новаком Джоковичем сыграет с Хорватией.

Братский бой

После тяжелейшей битвы с Испанией, которая длилась более пяти часов, российские теннисисты получили довольно легкий жребий в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Сборная Швеции — соперник, которого мы обязаны были проходить. Основные действующие лица этой сборной — братья Микаэль и Элиас Имеры, родившиеся в семье выходцев из Эфиопии. Более перспективным игроком называют младшего из братьев, 23-летнего Микаэля, в нынешнем году ставшего первым шведским финалистом турнира АТР со времен аж Робина Седерлинга — ныне капитана сборной. Впрочем, и Имер-младший сейчас стоит в рейтинге в конце первой сотни, а его брат Элиас и вовсе 171-й. Но альтернативы им, по сути, нет. Ведь третий номер сборной Джонатан Мридха не входит даже в топ-500, а Андре Еранссон и 44-летний Роберт Линдстедт — чистые парники.

В группе шведы сначала легко разобрались со вторым составом сборной Канады, а затем уступили Казахстану. Элиас Имер обыграл находящегося в не лучшей форме Михаила Кукушкина, но равновесие восстановил Александр Бублик. Причем решающий третий сет у Микаэля Имера он выиграл со счетом 6:0. Затем казахстанцы забрали пару и вышли с первого места. А шведам, в отличие от тех же испанцев, повезло — они попали в число двух лучших команд, занявших вторые места.

Капитаны не стали менять победные составы, и на стартовую игру ожидаемо вышли Андрей Рублев и Элиас Имер. Первая партия показала существенную разницу в классе между 5-й и 171-й ракетками мира. Хотя Имер и заработал первый брейк-пойнт в матче, Рублев сумел его отыграть, а затем взять четыре гейма подряд (6:2). Во второй партии Андрей сделал брейк при счете 3:3, а затем закрепил успех на своей подаче (5:3). Казалось, что Рублев уложится в час и пойдет спокойно готовиться к полуфиналу. Но в Мадриде, да и вообще во второй части 2021 года 24-летний москвич играет с перепадами.

Вот и с Имером россиянин позволил сопернику сделать обратный брейк, а затем и забрать вторую партию (5:7). Выглядело обескураживающее, но не суперсенсационно. На этом Кубке Дэвиса Андрей уже уступал сет эквадорцу Робрерто Киросу и проиграл сложный матч Фелисиано Лопесу.

После победы во второй партии Элиас получил импульс и заиграл в лучший теннис в карьере. Швед начал решающую партию с уверенного гейма на своей подаче, правда, затем у него начались проблемы. В седьмом и девятом геймах россиянин имел по три брейк-пойнта, но Имер всякий раз действовал выше всяких похвал в критические моменты и удерживал подачу. Так дело дошло до решающего тай-брейка, на котором более свежий Рублев все-таки выиграл матч (7:3) и принес России первое очко в четвертьфинале.

Андрей одолел соперника на решающим тай-брейке впервые за два года. Несмотря на успех, после матча он был очень расстроен. Возможно, в полуфинале Рублев получит отдых: все-таки в распоряжении Шамиля Тарпищева есть еще Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Медведев, в отличие от своего партнера по команде, не стал откладывать дело в долгий ящик, хотя тоже помучился с Микаэлем Имером. Даниил сделал ранний брейк, повел 3:1, но затем упустил свое преимущество в первом сете (3:3). Младший Имер здорово действовал на приеме, показав, что в следующем году может заметно повысить свои позиции в рейтинге ATP. Правда, для равной борьбы со второй ракеткой мира этого оказалось недостаточно. Медведев хладнокровно забрал концовку первой партии (6:4), а затем и сделал брейк в первом же гейме второго сета.

Даниил повел 3:0, но расслабился и проиграл свою подачу (3:1). После этого Микаэл буквально вцепился в россиянина. Медведев не мог легко выиграть ни одного розыгрыша, не получилось подать на матч с первого раза, но затем он все-таки завершил дело в свою пользу (6:4).

— Даниил экономил силы со шведом, понимая, что ему предстоят еще два тяжелых матча на Кубке Дэвиса, — отметил в разговоре с «Известиями» победитель семи турниров ATP, первый советский обладатель титула серии «Мастерс» Андрей Чесноков. — Если бы он захотел, быстрее бы закончил вчерашнюю игру. У Андрея же есть какие-то проблемы с психологией в этом сезоне. Проиграл много матчей, которые не должен был, потерял уверенность. Это сказывается в играх с соперниками, которым нечего терять.

Проблема Штруффа

Матчи со Швецией — хорошая разминка для Даниила перед встречей с Германией, которая впервые с 2007 года вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. Там первой ракетке России предстоит встретиться с 51-м номером рейтинга Яном-Леннардом Штруффом (Александр Зверев пропускает турнир). В четвертьфинале 31-летний немец выиграл у британца Кэмерона Норри (7:6, 3:6, 6:2), одержав пятую победу над представителем топ-20 в этом сезоне. С Медведевым Штруфф в этом году играл дважды: победил во втором круге в Галле, а затем уступил в первом раунде «Уимблдона».

Второй номер немцев на Кубке Дэвиса — 86-я ракетка мира Питер Гойовчик. Понятно, что по статусу россияне гораздо выше, но нам вновь может быть непросто.

— Немцы сильнее шведов, а Штруфф может преподнести сюрприз, — продолжил Андрей Чесноков. — С Великобританией он обыграл Норри, который в этом году выиграл много титулов и находится в хорошей форме. Так что первого номера немцев надо опасаться, он всегда был неудобным игроком. Гойовчика надо проходить. Но до парного разряда дело лучше не доводить. Там у немцев очень сыгранный дуэт.

Напомним, что в прошлом году Кубок Дэвиса не проводился. В 2019 году наша сборная дошла до полуфинала, уступив команде Канады. Первый матч полуфинала Андрей Рублев проведет 4 декабря — соперником будет Доминик Кёпфер.