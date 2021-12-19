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Рублева надбавка: как Андрей обошел Надаля и Маррея в Дубае

Участие второй ракетки России в выставочном турнире вызывает вопросы у экспертов
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Российский теннисист Андрей Рублев стал чемпионом выставочного турнира в Абу-Даби. На кортах ОАЭ пятая ракетка мира провел всего два матча. В полуфинале он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (7:6, 3:6, 6:4), а в финале переиграл трехкратного победителя турниров «Большого шлема» Энди Маррея (6:4, 7:6). Этот успех не начисляет рейтинговых баллов, но позволил Рублеву заработать $250 тыс.

Завершившийся сезон получился для российского теннисиста противоречивым. В первую часть года он выиграл турнир в Роттердаме, дошел до финалов «Мастерсов» в Цинциннати и Монако, а также сыграл в решающем матче в Галле. А вот во второй половине года была много обидных поражений, причем на ранних стадиях. Всё это скрасили золото Олимпийских игр в Токио в миксте с Анастасией Павлюченковой и победа в Кубке Дэвиса в начале декабря.

После этого теннисисты ушли в отпуск. Буквально на полторы-две недели, чтобы начать готовиться к Australian open – 2022. Правда, Рублев решил заявиться на коммерческий турнир в Абу-Даби, который в итоге выиграл. И это после 76 матчей, проведенных в этом сезоне.

— На эти победы не стоит обращать внимания, — заявил «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Идет подготовительный период, тренировочная работа. Если он играет и выигрывает, это еще не хорошо и не плохо. Андрей не должен быть всё время в форме. Потом будет сложнее. Отпуск у них пропал, подготовительного периода не было из-за того, что теннисный календарь противоречит методике спортивной тренировки. Люди сейчас тренируются и играют на фоне больших нагрузок. Поэтому они не должны играть хорошо. Сейчас работа идет на перспективу.

Впрочем, стоит надеяться, что Рублев и его штаб понимают, что делают, и выступления на протяжении одиннадцати месяцев практически в режиме нон-стоп действительно входили в их тренировочно-соревновательные планы. А победы над топами только добавят уверенности. Ведь помимо Маррея ему удалось обойти еще Рафаэля Надаля. Великий испанец вышел на корт впервые с августа, уступив сначала Маррею, а затем и Шаповалову в матче за третье место.

«Я был посеян в Дубае выше Надаля и Маррея? Это иллюзия, потому что они знают реальное положение дел. Они могут говорить: «Нет, мы играем против лучших парней», но сами знают, что они лучшие, даже если не выступали год, а их рейтинг упал. Так что я не верю в это. Но, конечно же, они серьезно относятся к таким игрокам, как я, потому что мы совершенствуемся и играем всё лучше и лучше, и многие ребята вроде Медведева, Зверева и Циципаса уже доказали, что могут выигрывать большие турниры и побеждать топов. Надеюсь, что я тоже смогу, если у нас будут такие матчи. Но, как я уже сказал, они знают, кто здесь лидер и отец», — сказал российский теннисист в интервью Eurosport.

Australian Open стартует уже 17 января следующего года.

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