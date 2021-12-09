«Невозможно четыре раза в году собирать такой состав»

Сборная России 5 декабря по теннису впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса. Это всего третья победа нашей мужской команды в истории турнира после 2002 и 2006 годов. И первая в нынешнем формате, когда он проходит в течение полутора недель с групповым этапом и плей-офф с четвертьфиналами, полуфиналами и финалами. В 2021 году по нынешней схеме Кубок Дэвиса разыгрывался всего второй раз (в прошлом сезоне его отменили из-за пандемии). В Мадриде победила сборная России с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым, Асланом Карацевым, Кареном Хачановым и Евгением Донским в составе. В интервью «Известиям» тренер этой команды Игорь Куницын объяснил успех и рассказал о различиях в подготовке между старой и новой схемами турнира.

«По Андрею Рублеву, конечно, были вопросы»

— Многие считали, что Россия обязана выигрывать этот турнир, поскольку четыре ее игрока находятся в топ-30 рейтинга ATP, а двое — в топ-5. Ощущалось давление на сборную?

— На самом деле сейчас, в ковидные времена, ехать на турнир непросто. Кто приедет и кто сможет играть? Что может произойти, мы видели на примере Испании, когда у Алькараса был позитивный тест (31-я ракетка мира Карлос Алькарас сдал положительный тест на ковид и пропустил Кубок Дэвиса. — «Известия»). Плюс мы ехали в Мадрид, когда ребята (Медведев и Рублев. — «Известия») еще играли в Турине на Итоговом турнире ATP. Возможны были травмы и что угодно. Мы надеялись, что все приедут. И приедут здоровыми. К счастью, у нас так и произошло. Но на примере других команд мы видели, что даже после приезда могут быть разные ситуации и не всегда лидеры смогут выступать. В этом плане нам повезло.

Невозможно четыре раза Игорь Куницын Фото: ТАСС/Александр Щербак

— Сразу понимали, что в одиночных матчах ставка будет на Медведева и Рублева?

— Безусловно, нет. Было несколько факторов. Даниил сыграл финал в Турине, ему надо было лететь на несколько дней в Ниццу. В Мадрид на Кубок Дэвиса он приехал позже всех . И в каких он будет кондициях на первые матчи, не знал никто, включая его. Но ему сразу понравились условия в Мадриде, хоть они и отличались от Турина. Медведев быстро набрал форму, и в дальнейшем по нему не было сомнений. По Андрею Рублеву, конечно, были вопросы. Для него получилась тяжелая в психологическом плане концовка сезона. Поэтому основной вопрос был, сумеет ли он набраться положительных эмоций, чтобы бороться на протяжении многих матчей на таком коротком отрезке. Плюс мы понимали, что Андрей, скорее всего, будет играть и пару. Получалась двойная нагрузка. Так что по Рублеву изначально не было понимания, сможет ли он показывать тот теннис, на который способен.

— С самого начала предполагалось, что Рублев будет играть и в паре? На Карацеве в качестве его партнера остановились уже по ходу турнира?

— Изначально планировалось так: у нас две сильные пары — Андрей с Кареном и Андрей с Асланом. Уже по ходу турнира думали и выбирали непосредственно под соперника.

Невозможно четыре раза Аслан Карацев Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oscar J. Barroso

— Аслан Карацев заканчивает сезон 19-м в рейтинге, в начале года он был за пределами топ-100, в марте 2020-го — ниже топ-250. Он надолго закрепился вверху?

— Будем на это надеяться. У него есть потенциал закрепиться там и быть долгие годы. Ну и, разумеется, всё зависит от других факторов. В первой части следующего сезона будет важна психология. У Карацева будет «гореть» много очков. И если начало сезона Аслан проведет хорошо — даже, может быть, не отлично, а просто хорошо, — то, думаю, всё будет в порядке . И весь год он отыграет ровно. Тем более с приобретенными в этом сезоне опытом, уверенностью и свойственным ему профессиональным отношением к тренировочному процессу у него всё получится.

«Многое сложилось»

— Сложно ли во главе сборной сотрудничать с личными тренерами звезд?

— На самом деле теннис — индивидуальный вид спорта. С личными тренерами мы поддерживаем контакт на протяжении всего сезона. Плюс мы приглашаем их на Кубок Дэвиса и Олимпийские игры. Сейчас в Мадриде с нами был тренер Карена Хачанова. Почти всегда с нами были тренер Андрея Фернандо Висенте, тренер Дани Жиль Сервара. В этом году они не смогли присутствовать , поскольку поехали отдыхать после тяжелого сезона. Наше пожелание, чтобы личный тренер всегда присутствовал. И чтобы не менялась команда, которая с ребятами на протяжении всего сезона.

— На ваш взгляд, как на Медведева влияют его конфликты с трибунами, когда он эпатажно реагирует на их попытки вывести его из себя?

— Наверно, это вопрос к нему. Но факт, что в этот раз это никак не сказывалось негативно на Дане. Он провел прекрасные матчи.

Невозможно четыре раза Даниил Медведев Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

— Кто-то сейчас в России может составить конкуренцию нашей звездной четверке — Медведеву, Рублеву, Карацеву и Хачанову?

— Есть такие. Тот же Рома Сафиуллин находится в топ-150 . Надеемся, в следующем сезоне приблизится к первой сотне. Молодые 16-летние ребята сейчас выиграли юниорский Кубок Дэвиса. Понятно, что это не следующий год. Но верим, что через три-четыре сезона они подтянутся.

— В прошлые годы вам доводилось руководить командой в отсутствие капитана сборной Шамиля Тарпищева, когда он отлучался по делам как президент Федерации тенниса России или член Международного олимпийского комитета. Как у вас распределены роли?

— Каждый выполняет свои функции. И Игорь Андреев играет большую роль, и Андрей Ольховский, который у нас больше по парным комбинациям специалист, но и в остальном он очень серьезно помогает. Но и в Кубке Федераций, и в Кубке Дэвиса на заявке ставит подпись капитана — это главная ответственность, которая есть. А так все советуемся, решения принимаем коллегиально.

— Сейчас был второй Кубок Дэвиса в новом формате. К нему сложнее готовиться, чем при старой схеме?

— Конечно, есть большая разница. Сейчас турнир проходит на харде в зале, сильно перестраиваться никому не нужно. Потому что перед этим соревнования проходят в Европе — это большой плюс. Минус в том, что Кубок Дэвиса идет уже в конце сезона . Есть теннисисты, которые прямо перед ним играют в восьмерке на Итоговом турнире, как сейчас это делали Даня и Андрей. И игроки, которые заканчивают сезон на две недели раньше, уезжают на отдых и оттуда приезжают в сборную, как Аслан и Карен. В плане подготовки здесь сложно найти определенный баланс. Но минус предыдущего формата в том, что практически невозможно четыре раза в году собирать такой состав и играть по всему миру. Были и свои плюсы — домашние стадионы и поддержка болельщиков. Но сейчас, в ковид, летать по всему свету четыре раза в году, менять покрытия и часовые пояса было бы почти нереально.

Невозможно четыре раза Сборная России по теннису Фото: REUTERS/Susana Vera

— За счет чего у наших теннисистов такой успешный год — первый выигранный «Шлем» Медведева, первый женский финал «Шлема» за шесть лет у Павлюченковой, несколько олимпийских медалей, две командные победы?

— В первую очередь это очень сильные игроки со стабильными хорошими результатами. А во вторую — многое сложилось: отсутствие травм, хорошая форма ребят, коронавирус обходил стороной. В сборной хорошие теннисисты, этот Кубок Дэвиса — их заслуга прежде всего.