«Чем меньше обращаю внимания на провокации, тем больше это их злит»

Прошедший 2021 год стал самым успешным в истории российского тенниса. Во многом этому поспособствовал Андрей Рублёв, который летом совместно с Анастасией Павлюченковой выиграл золото Олимпиады в Токио в миксте, а в ноябре совместно с Даниилом Медведевым сыграл ключевую роль в первой за 15 лет победе нашей сборной в Кубке Дэвиса. В конце декабря 24-летний теннисист сдал положительный тест на коронавирус и не смог поехать в Сидней на Кубок ATP, где 2 января Россия стартовала с победы над Францией (2:1). Теперь Рублёву важно успеть выйти из карантина до старта Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне (начнется 17 января). Незадолго до подтверждения COVID-19 спортсмен дал интервью «Известиям», первая часть которого вышла перед Новым годом. Во второй Рублёв рассказал об общении со звездным футболистом Жераром Пике, высказал свое отношение к перепалкам Медведева с болельщиками, туалетным перерывам Стефаноса Циципаса, а также оценил причины прогресса Аслана Карацева, который за прошедший год поднялся со 112-го места в мировом рейтинге в топ-20.

— Вы живете в Барселоне. Часто ходите на стадион «Ноу Камп» смотреть матчи местного одноименного футбольного клуба?

— Вообще я был на матчах «Барселоны» максимум раза три. То есть почти вообще не был.

— С кем-то из звезд команды знакомы?

— Так сложилось, что есть хорошее общение с Жераром Пике из-за Кубка Дэвиса (компания Пике занималась перезапуском и изменением формата Кубка Дэвиса. — «Известия»). Но знакомство с ним не связано с нашим городом проживания. Кроме Пике из футболистов еще хорошие отношения с Федей Смоловым.

— Обсуждали с Пике глобальные перемены в «Барселоне» последних двух лет, в частности, уход Лионеля Месси в «ПСЖ»?

— Немного обсуждали, но ничего особенного. Обсуждали сейчас, когда в Мадриде был Кубок Дэвиса. Но то, что он говорил, я не буду рассказывать (смеется). Он говорил только хорошее, но будет некрасиво вам всё это пересказывать.

— То, как Даниил Медведев ругается со зрителями, провоцируя их, стало одним из главных шоу последних лет, за которое его полюбили. Вы можете представить, что совершите нечто подобное?

— Нет, в моем случае такого не было. В Данином случае это именно шоу. И он сам этим заряжается. Делает это не со злости, когда перекрывают эмоции. Медведев от этого процесса немного кайфует, от того, как идёет некое сопротивление со зрителями. В его случае это ему на руку. Мне кажется, здесь главное — делать всё естественно. Если я так буду делать, это будет не выглядеть естественно. А Даня именно такой. Он этим заряжается. Повторюсь, делает это не со злости и может лишний раз извиниться. В моем случае подобные эмоции будут показухой. У каждого должно быть свое естественное поведение.

— Как вы выплескиваете эмоции на корте?

— Бывает, что меня перекрывает и я начинаю пулять мячами, спорю с судьями, ракетки кидаю. И это естественный посыл у меня. Я не делаю это специально, когда есть повод. Наоборот, стараюсь это в себе гасить, чтобы таких моментов было меньше. Потому что это мне мешает. Я из-за этого проигрываю много матчей.

— Есть соперники, которые особенно умеют вывести из себя?

— Конечно, есть, но называть их не буду. Мне даже с ними нормально, потому что понимаю: чем меньше обращаю на них внимания, тем больше их это злит. Когда с такими соперниками играют, их провоцирование помогает мне вести себя спокойней. Есть теннисисты, которые, видя, что в сегодняшнем матче по уровню игры у них не получается меня превзойти, стараются какими-то психологическими вещами сбить. И делают это в рамках правил — например, лишний раз потянуть время. На это можно попасться, завестись. И тогда им удается перевернуть весь матч и выиграть.

— В 2021 году особенно активно обсуждались то, как Стефанос Циципас затягивает туалетные перерывы. В матчах с вами он такое практиковал?

— Нет, со мной вроде всё было нормально.

— Энди Маррей и Александр Зверев называли подобное жульничеством, Доминик Тим над туалетными перерывами Циципаса стебался в Instagram. Вас бы выбесило подобное поведение, случись оно в матче с вами?

— Нет, наверно. Я как-то в этом плане спокоен.

— По итогам 2021 года можно сказать, что эпоха доминирования Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера закончилась?

— Понятное дело, что поколение меняется. И в любом случае сейчас уже настанет момент, когда полностью случится переход поколений. Но никто не знает, кто будет в лидирующих позициях. Понятно, что Даня — один из тех, кто должен быть в лидерах. Циципас, Зверев, Маттео Берреттини, [Оже-Альясим] Феликс, Денис Шаповалов, много других молодых ребят. Но мест на всех не хватит. В топ-10 всего 10 мест, а игроков очень много. И молодых, и опытных. Будет очень большая конкуренция за лидерство.

— Уже не будет такого превосходства отдельной группы в два-три человека?

— Мы этого не узнаем, пока такого не случится. Но мне кажется, всё равно какое-то доминирование будет. Всегда плюс-минус три человека по разным причинам классом игры чуть-чуть выше остальных и стабильней. Тот же Даня уже второй год стабильно в топ-3, Зверев в топ-5, где-то рядом Циципас. И даже при Федерере, Надале, Джоковиче они почти на всех турнирах доходят до конца. Если брать общий коэффициент, то они в течение года в большинстве турниров минимум в полуфиналах. Где-то могут проиграть пораньше, но если смотреть картину в целом, то, как правило, они доходят до последней стадии.

— Вы понимаете, почему именно сейчас у Аслана Карацева случился взлет и почему до 2021 года у него не получалось подняться ближе к лидерам?

— Это лучше спросить у самого Аслана, чтобы он сам на это как-то честно ответил. Я ранее его знал только на уровне «Привет». Мы никогда с ним не общались, не знаю, что происходило в его жизни. Может, были какие-то серьезные причины, по которым не получалось играть так, как он сейчас играет. Насколько я слышал, и он где-то говорил в интервью, у него были протяженные травмы. Но, на мой взгляд, Карацев всегда был талантливый. Помню, мне еще было лет 13, и я видел, как он играл. Талант был очевиден. А сейчас всё это сложилось с его работой и дало такой результат.