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«Чем меньше обращаю внимания на провокации, тем больше это их злит»

Теннисист Андрей Рублёв — о поведении соперников, эмоциях Даниила Медведева, прогрессе Аслана Карацева и дружбе с Жераром Пике
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Прошедший 2021 год стал самым успешным в истории российского тенниса. Во многом этому поспособствовал Андрей Рублёв, который летом совместно с Анастасией Павлюченковой выиграл золото Олимпиады в Токио в миксте, а в ноябре совместно с Даниилом Медведевым сыграл ключевую роль в первой за 15 лет победе нашей сборной в Кубке Дэвиса. В конце декабря 24-летний теннисист сдал положительный тест на коронавирус и не смог поехать в Сидней на Кубок ATP, где 2 января Россия стартовала с победы над Францией (2:1). Теперь Рублёву важно успеть выйти из карантина до старта Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне (начнется 17 января). Незадолго до подтверждения COVID-19 спортсмен дал интервью «Известиям», первая часть которого вышла перед Новым годом. Во второй Рублёв рассказал об общении со звездным футболистом Жераром Пике, высказал свое отношение к перепалкам Медведева с болельщиками, туалетным перерывам Стефаноса Циципаса, а также оценил причины прогресса Аслана Карацева, который за прошедший год поднялся со 112-го места в мировом рейтинге в топ-20.

Вы живете в Барселоне. Часто ходите на стадион «Ноу Камп» смотреть матчи местного одноименного футбольного клуба?

— Вообще я был на матчах «Барселоны» максимум раза три. То есть почти вообще не был.

С кем-то из звезд команды знакомы?

— Так сложилось, что есть хорошее общение с Жераром Пике из-за Кубка Дэвиса (компания Пике занималась перезапуском и изменением формата Кубка Дэвиса. — «Известия»). Но знакомство с ним не связано с нашим городом проживания. Кроме Пике из футболистов еще хорошие отношения с Федей Смоловым.

Обсуждали с Пике глобальные перемены в «Барселоне» последних двух лет, в частности, уход Лионеля Месси в «ПСЖ»?

— Немного обсуждали, но ничего особенного. Обсуждали сейчас, когда в Мадриде был Кубок Дэвиса. Но то, что он говорил, я не буду рассказывать (смеется). Он говорил только хорошее, но будет некрасиво вам всё это пересказывать.

То, как Даниил Медведев ругается со зрителями, провоцируя их, стало одним из главных шоу последних лет, за которое его полюбили. Вы можете представить, что совершите нечто подобное?

— Нет, в моем случае такого не было. В Данином случае это именно шоу. И он сам этим заряжается. Делает это не со злости, когда перекрывают эмоции. Медведев от этого процесса немного кайфует, от того, как идёет некое сопротивление со зрителями. В его случае это ему на руку. Мне кажется, здесь главное — делать всё естественно. Если я так буду делать, это будет не выглядеть естественно. А Даня именно такой. Он этим заряжается. Повторюсь, делает это не со злости и может лишний раз извиниться. В моем случае подобные эмоции будут показухой. У каждого должно быть свое естественное поведение.

Как вы выплескиваете эмоции на корте?

— Бывает, что меня перекрывает и я начинаю пулять мячами, спорю с судьями, ракетки кидаю. И это естественный посыл у меня. Я не делаю это специально, когда есть повод. Наоборот, стараюсь это в себе гасить, чтобы таких моментов было меньше. Потому что это мне мешает. Я из-за этого проигрываю много матчей.

Есть соперники, которые особенно умеют вывести из себя?

— Конечно, есть, но называть их не буду. Мне даже с ними нормально, потому что понимаю: чем меньше обращаю на них внимания, тем больше их это злит. Когда с такими соперниками играют, их провоцирование помогает мне вести себя спокойней. Есть теннисисты, которые, видя, что в сегодняшнем матче по уровню игры у них не получается меня превзойти, стараются какими-то психологическими вещами сбить. И делают это в рамках правил — например, лишний раз потянуть время. На это можно попасться, завестись. И тогда им удается перевернуть весь матч и выиграть.

В 2021 году особенно активно обсуждались то, как Стефанос Циципас затягивает туалетные перерывы. В матчах с вами он такое практиковал?

— Нет, со мной вроде всё было нормально.

Энди Маррей и Александр Зверев называли подобное жульничеством, Доминик Тим над туалетными перерывами Циципаса стебался в Instagram. Вас бы выбесило подобное поведение, случись оно в матче с вами?

— Нет, наверно. Я как-то в этом плане спокоен.

По итогам 2021 года можно сказать, что эпоха доминирования Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера закончилась?

— Понятное дело, что поколение меняется. И в любом случае сейчас уже настанет момент, когда полностью случится переход поколений. Но никто не знает, кто будет в лидирующих позициях. Понятно, что Даня — один из тех, кто должен быть в лидерах. Циципас, Зверев, Маттео Берреттини, [Оже-Альясим] Феликс, Денис Шаповалов, много других молодых ребят. Но мест на всех не хватит. В топ-10 всего 10 мест, а игроков очень много. И молодых, и опытных. Будет очень большая конкуренция за лидерство.

Уже не будет такого превосходства отдельной группы в два-три человека?

— Мы этого не узнаем, пока такого не случится. Но мне кажется, всё равно какое-то доминирование будет. Всегда плюс-минус три человека по разным причинам классом игры чуть-чуть выше остальных и стабильней. Тот же Даня уже второй год стабильно в топ-3, Зверев в топ-5, где-то рядом Циципас. И даже при Федерере, Надале, Джоковиче они почти на всех турнирах доходят до конца. Если брать общий коэффициент, то они в течение года в большинстве турниров минимум в полуфиналах. Где-то могут проиграть пораньше, но если смотреть картину в целом, то, как правило, они доходят до последней стадии.

Вы понимаете, почему именно сейчас у Аслана Карацева случился взлет и почему до 2021 года у него не получалось подняться ближе к лидерам?

— Это лучше спросить у самого Аслана, чтобы он сам на это как-то честно ответил. Я ранее его знал только на уровне «Привет». Мы никогда с ним не общались, не знаю, что происходило в его жизни. Может, были какие-то серьезные причины, по которым не получалось играть так, как он сейчас играет. Насколько я слышал, и он где-то говорил в интервью, у него были протяженные травмы. Но, на мой взгляд, Карацев всегда был талантливый. Помню, мне еще было лет 13, и я видел, как он играл. Талант был очевиден. А сейчас всё это сложилось с его работой и дало такой результат.

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