Ник пройден: как Медведев идет к победе на Australian Open

Традиционно конец первой недели теннисных турниров «Большого шлема» означает подход к середине соревнований — третьему и четвертому кругам. И сейчас на Открытом чемпионате Австралии в игре остается немало россиян в одиночных разрядах. До третьего круга (1/16 финала) дошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев у мужчин и Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова у женщин.

Мужчины

На 21 января запланирован матч Карена Хачанова против одного из трех сильнейших теннисистов последних 15 лет испанца Рафаэля Надаля. Недавняя первая ракетка мира из-за травмы пропустил последнюю треть прошлого сезона, а в конце декабря переболел ковидом. В январе Надаль вернулся на корт, но не исключено, что в текущей форме он вполне проходим для идущего на 28-й месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанова.

— Шансы всегда есть, поэтому посмотрим, как сложится матч, — сказал «Известиям» полуфиналист Открытого чемпионата Австралии-1996 в парном разряде Андрей Ольховский. — День на день не приходится, но я считаю, что физические кондиции Карена позволяют играть пятисетовые матчи, что будет важно против такого мастера, как Надаль. При этом не ясно, в каком состоянии Рафаэль после перенесенного ковида. Посмотрим, какова его форма, но поединок должен быть очень интересным и стать украшением турнира.

В это же время 18-я ракетка мира Аслан Карацев встретится с французом Адрианом Маннарино. Здесь наш теннисист считается фаворитом, хотя турнир для него начался непросто — в первом круге Карацев с большим трудом одолел малоизвестного испанца Хауме Мунара в пяти сетах (3:2). Но затем он разыгрался и во втором круге более уверенно прошел в четырех сетах (3:1) американца Маккензи Макдональда.

— Думаю, на Аслане сказалась усталость после выигранного на прошлой неделе турнира в Сиднее, но сейчас он набрал форму, — отметил Ольховский. — То, что во втором круге против Макдональда был проигран первый сет, — следствие затяжной игры против Мунара (встреча длилась более пяти часов. — «Известия»). По игре Карацев был сильнее. Аслан совершил очень много невынужденных ошибок. Но на 90% матч зависел именно от него, от того, играл ли он навылет или ошибался. Карацев перетерпел себя и победил. Это громадный плюс — выиграть в такой встрече, когда ты до конца еще не восстановился после предыдущего турнира. Считаю, что игра у Аслана очень интересная и перспективная. Он фаворит в матче против Маннарино. Француз — цепкий игрок, но Карацев действует острее и быстрее. И победит в этом матче, если не допустит такого количества ошибок, как в первом круге.

Без особых проблем идут по сетке Даниил Медведев и Андрей Рублев. За первые два круга они на двоих проиграли всего один сет — 20 января небольшие проблемы Медведеву доставил австралиец Ник Кирьос, побежденный со счетом 3:1. Один из самых эпатажных теннисистов мира сейчас находится во второй сотне рейтинга, но еще в 2016 году Кирьос был 13-м и по-прежнему может доставить немало трудностей соперникам.

Тем более, Медведев до этого встречался с Ником всего два раза. И в обоих случаях проиграл. В четверг же матч выдался ярким, Кирьос продемонстрировал немало интересных розыгрышей, а при неудачах, как обычно, эмоционально реагировал, что завело большую часть трибун. В итоге Даниил дожал австралийца. В третьем круге вторая ракетка мира встретится с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

— Матч Медведева против Кирьоса оправдал ожидания, — добавил Андрей Ольховский. — Дело в том, что против Ника надо играть цепко и не отдавать свое. В принципе, он очень шальной, играет без ритма, и поэтому относительно легкая по счету победа Даниила делает ему большую честь. Не хочу спешить с прогнозами относительно следующего матча, но по идее проблем у Медведева возникнуть не должно. Мы все ожидаем положительного результата и надеемся на выход Дани в следующий круг.

Идущему пятым в рейтинге Рублеву предстоит в третьем круге встретится с 27-й ракеткой мира хорватом Марином Чиличем. И Медведев, и Рублев сыграют свои матчи в субботу утром. Сейчас они идут навстречу друг другу. В случае побед в двух ближайших стадиях Даниилу и Андрею предстоит очная игра в четвертьфинале.

— Для меня Рублев — фаворит в игре против Чилича, — подчеркнул Ольховский. — Важно, что матч будет состоять из пяти сетов, а не трех. Это большая разница. При пяти сетах гораздо большую роль играет физическая готовность, а в этом компоненте Андрей, на мой взгляд, сильнее. Считаю, что именно он пробьется в четвертый круг.

Женщины

21 января ориентировочно в 5:00 утра по московскому времени 28-й номер рейтинга Женской теннисной-ассоциации (WTA) Вероника Кудерметова поборется за выход в 1/8 финала с пятой ракеткой мира Марией Саккари из Греции. Чуть меньшая разница в статусе будет в другом матче с участием нашей теннисистки — занимающая 25-е место Дарья Касаткина в первой половине дня субботы встретится с идущей седьмой Игой Свёнтек из Польши.

Наибольшие шансы на проход дальше из россиянок у десятой ракетки мира Анастасии Павлюченковой, которой в субботу играть с румынкой Сораной Кырстей. В случае побед наших соотечественниц у России гарантировано будет представитель в четвертьфинале, так как Павлюченкова и Касаткина сыграют между собой в четвертом круге.

— Павлюченкова очень здорово выглядит, особенно в последние годы, — заметил в беседе с «Известиями» заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон. — Она всегда была скромной и трудолюбивой девушкой, возможно, поначалу не очень выделялась, но набралась опыта, который помог ей провести отличный прошлый сезон — финал «Ролан Гарроса», золото Олимпиады в миксте с Рублевым и победа нашей сборной на Кубке Федерации (с 2020 года Кубок Билли Джин Кинг. — «Известия»). Анастасия сыграла значительную лидерскую роль в успехе, пусть из-за травмы и пропустила финальный матч. Поэтому сейчас и находится в районе первой десятки. Думаю, у нее есть хорошие шансы пройти далеко в Австралии, но сейчас женский теннис вообще очень монотонный, а почти все теннисистки одинаковы. Нет ярких звезд вроде Марии Шараповой и сестёр Уильямс. Первые топ-20 и даже топ-40 играют примерно в одно и то же. Так что Павлюченкова может как дойти до финала, так и проиграть ближайший матч. То же самое можно сказать про Касаткину и Кудерметову. Свёнтек и Саккари очень сильные спортсменки, но их можно обыгрывать.

Также три россиянки продолжают выступления в парном разряде, где в пятницу и субботу пройдут игры второго круга. Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элисе Мертенс сыграют против французского тандема Каролин Гарсия/Кристина Младенович. Анастасия Потапова и шведка Ребекка Петерсон выйдут на корт против австралиек Кимберли Биррелл и Шарлотт Кемпенаерс-Поч. А Вера Звонарева совместно со словачкой Викторией Кужмовой будут противостоять Нао Хибино из Японии и Алиции Росольской из Польши.