Вскрытые резервы: как теннисисты пробились в полуфинал Кубка ATP

Сборная России по теннису в ослабленном составе смогла дойти до полуфинала Кубка ATP, который проходит в Сиднее с 1 по 9 января. Тон нашему выступлению задавал лидер команды Даниил Медведев, а вот второй скрипкой неожиданно стал 24-летний Роман Сафиуллин. Чемпион юниорского Australian Open-2015 перед началом турнира был только 167-й ракеткой мира, но смог обыграть двух топовых оппонентов, а также здорово проявить себя в парном разряде. Благодаря дуэту Медведев — Сафиулин Россия оставила за бортом Италию, Францию и Австралию, а также едва не выбила из борьбы сборную Канады. Главная задача выполнена: перед стартом Australian Open-2022 россияне набрали отличную форму.

Чемпионский характер

К сожалению, коронавирус внес свои коррективы в расстановку сил на Кубке ATP: россияне потеряли статус безоговорочных фаворитов. Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской сдали положительный тест на COVID-19 и не смогли помочь нашей сборной в Австралии. А Карен Хачанов, видимо, обжегшись неучастием на Кубке Дэвиса-2021, сразу решил, что в этот раз на командном турнире его не будет. Он заявился на одиночный турнир в Аделаиде, где в итоге дошел до финала.

По итогам коронавирусных инсинуаций в сборную России вошли Даниил Медведев (второй номер рейтинга), Роман Сафиуллин (167) и Евгений Карловский (269). Капитан команды и по совместительству личный тренер Медведева — Жиль Сервара. В таком составе выйти из группы с Италией (два игрока из топ-10), сильной сборной Францией и Австралией с поддержкой полных трибун рассчитывать не приходилось. По регламенту Кубка ATP в полуфинал выходила только одна сборная.

Первую игру наши парни провели уже 2 января с Францией. 24-летний Сафиуллин сразу удивил, обыграв 58-ю ракетку мира Артура Риндеркнеха (отыграл 15 брейк-пойнтов из 19 во втором сете). А вот Медведев уступил Уго Умберу, которого можно смело назвать неудобным соперником для Даниила (в прошлом году выбил россиянина на German Open в Галле). Все решалось в парном поединке. На него от России вышли Медведев и Сафиуллин, а от Франции — свеженькие Эдуар Роже-Васселен и Фабрис Мартен. Оба большие специалисты игры именно в парном разряде — каждый выигрывал турниры «Большого шлема». Однако в этот момент Медведев наконец проснулся и заиграл в привычном чемпионском стиле. Сафиуллин обедни тоже не испортил и порой действовал очень эффектно. Россияне в экономном стиле взяли у соперников оба сета с минимальным счетом. Этого вполне хватило для общей победы.

Спустя два дня Сафиуллин вновь обыграл гораздо более статусного соперника. Показалось, что в первом сете 49-я ракетка мира Джеймс Дакуорт недооценил россиянина, уступив на тай-брейке, а когда во второй партии решил играть в полную силу, было уже поздно. Уроженец Подольска поймал кураж и открыл счет в матче. Следом Медведев довольно легко обыграл Алекса Де Минаура, выведя Россию в лидеры квартета. Но для выхода в полуфинал надо было обыграть Италию во главе с седьмой ракеткой мира Маттео Берреттини и десятым номером рейтинга Янником Синнером.

В первом матче Сафиуллин навязал настоящую борьбу Синнеру, уступив первый сет только на тай-брейке, а во втором не реализовав множество брей-пойнтов. Медведев и Берреттини сражались около трех часов. Первая партия безоговорочно осталась за россиянином, вторая в острой борьбе — за итальянцем. В третьей партии оба очень устали и допускали много ошибок. Берреттини играл умнее, чем в начале, но это ему не помогло: не без шероховатостей Даниил выиграл матч и передал судьбу команды в руки его пары с Сафиуллиным.

Медведев и Сафиуллин вместе играли пару на юниорском уровне, то есть можно говорить о потенциальной сыгранности этого дуэта. Но лишь о потенциальной: прошло уж слишком много времени, а соперники — игроки первой десятки. И если сначала были недочеты (проигранный сет, небольшая раскоординированность), то постепенно Сафиуллин и Медведев притерлись друг к другу. На чемпионском тай-брейке они уже не оставили соперникам и шанса, в результате чего Россия пробилась в полуфинал.

Достойное поражение

Там нас ждала сборная Канады. Перед матчем сложно было выделить фаворита. С одной стороны, оба игрока сборной Канады Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим входят в топ-15. На групповом этапе они проиграли США в первом туре (0:3), но затем смогли победить Великобританию и Германию. Шаповалов был сильнее Яна-Леннарта Штруффа, но уступил Дэну Эвансу. Оже-Альяссим сумел обыграть сначала Кэмерона Норри, а затем Александра Зверева (впервые одержал победу над представителем топ-5 и обеспечил себе возвращение в топ-10 на следующей неделе). Также отметим победу Оже-Альяссима и Шаповалова в паре над сильным британским дуэтом Джейми Маррей/Джо Солсбери. С другой — у россиян, несмотря на отсутствие лидеров, в Сиднее уже была победа над Италией, которая должна была придать парням еще больше уверенности.

Первыми на корт вышли Сафиуллин и Шаповалов. Роман не только сумел навязать равную борьбу 14-й ракетке мира, но и взял второй сет. В решающей партии россиянин был близок к тому, чтобы сделать брейк и довести дело до победы. Но, как и в матче с Синнером, его подвели нервы. При счете 1:2 канадец отыграл шесть брейк-пойнтов. Это стало решающим моментом матча.

Следом состоялась встреча Медведева и Оже-Альяссима. До счета 4:4 соперники демонстрировали равную игру, но затем Даниил взял восемь геймов подряд. Медведеву хватило чуть более часа, чтобы разгромить обидчика Зверева. Феликс допустил 25 невынужденных ошибок, не смог заработать ни одного брейк-пойнта и показал ужасный процент попадания первым мячом. Он впервые с ноября 2020 года проиграл партию под ноль. Таким образом, все вновь решалось в парах, но на этот раз удача была на стороне соперников. Долгое время шла равная борьба с небольшим преимущество россиян, но на супертай-брейке канадцы сразу захватили преимущество. Повели 6:3 и уже не дали нам шансов отыграться. Очень обидное поражение Даниила и Романа, которые в праздники стали главными спортивными героями страны наряду с лыжницей Натальей Непряевой.

— Полуфинал — достойный результат, — сказал «Известиям» экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. — Ребята молодцы, хорошо играли, бились до последнего. Перед ними стояла задача получить достаточное количество игровой практики, они с ней справились. Такие матчи будут отличным опытом для Сафиуллина. Он набрал хорошую форму перед квалификацией на Australian Open. Надеюсь, что качественная игра на ATP Cup придаст ему уверенности и он пройдет в основную сетку «Большого шлема».

Также Кафельников оценил игру Медведева, одержавшего в Сиднее три победы в одиночном разряде из четырех возможных.

— Медведев был великолепен, — подчеркнул титулованный теннисист. — Он сыграл четыре одиночных матча, набрал шикарную форму перед первым Australian Open. Именно за этим стоило играть на Кубке ATP.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января. В прошлом году Медведев дошел до финала австралийского мэйджора, уступив в решающем матче Новаку Джоковичу.