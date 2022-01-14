Хард корт: кто выиграет Australian Open
Состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии — первого турнира «Большого шлема» нового сезона. Церемонию пришлось немного задержать, поскольку местные власти никак не могли определиться с вопросом о депортации первого сеянного — Новака Джоковича. Но пока он официально внесен в сетку и должен выступить в Мельбурне в качестве действующего чемпиона и фаворита мужского турнира. Первая ракетка России Даниил Медведев имеет шанс сойтись с 20-кратным победителем мейджоров только в финале, но до этой стадии еще надо дойти. Нашего звездного игрока ожидают непростые соперники, в том числе, возможно, давний приятель и соотечественник Андрей Рублев. А побеждать их необходимо, иначе текущие рейтинговые позиции Медведева могут пошатнуться.
Выйти из тени
Визовая сага Новака Джоковича накануне Открытого чемпионата Австралии стала одной из главных мировых новостей, выйдя далеко за рамки спорта. Задержание, заселение в карантинный отель, суд, уличные акции болельщиков, новые обвинения и перепалки в соцсетях — всё это затмило остальные события и должно существенно повлиять на настроение публики и расклады перед первым в году турниром «Большого шлема». Самый принципиальный вопрос — как случившееся отразится на игре первой ракетки мира. Не исключено, что неприятности только мобилизуют Новака и он станет еще сильнее. С другой стороны — против злостного нарушителя карантинных правил будут болеть трибуны «Мельбурн парка» и на каждой пресс-конференции Джоковича ждут неприятные вопросы.
В настоящее время в отношении сербской звезды ведется разбирательство сразу в трех странах. Дома его обвиняют в нарушении режима самоизоляции после 16 декабря. Имея на руках положительный тест на ковид, Новак встречался с журналистом французского издания L'Equipe. Австралия подозревает Джоковича в фальсификации ПЦР ради медотвода от прививки и в намеренной дезинформации относительно местонахождения за две недели до прибытия на Зеленый континент. А в Испании недовольны тем, что спортсмен, возможно, нарушил ковид-протокол в период своих тренировок в Марбелье в конце декабря. Сражаться за рекордный 21-й титул «Большого шлема» лидеру мужского тенниса под таким давлением очень тяжело, хотя Джокович уже не раз доказывал, что трудности делают его сильнее
— Думаю, вся эта ситуация с Джоковичем уменьшает его шансы на победу, — отметил в беседе с «Известиями» заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Чтобы бороться за титул, нужно проводить хорошую, полноценную подготовку. У него такой возможности не было, поэтому он шел по сокращенной программе с перерывами в несколько дней. Ничего хорошего из этого не выйдет. По ходу турнира он может набирать форму, но до полуфинала ему будет дойти проблематично. Мой индифферентный прогноз — оцениваю Джоковича как полуфиналиста, но он может споткнуться и раньше. Если не Джокович, то кто? Два фаворита: Зверев и Медведев. Рублева, кстати, нельзя списывать со счетов, в отдельных матчах он может преподнести сюрприз любому игроку из топ-5.
Даниил Медведев
Проблемы Новака вроде бы на руку второй ракетке мира Даниилу Медведеву, у которого появляется отличный шанс выйти из тени серба. Но 25-летнему россиянину сейчас в первую очередь надо думать о ближайших матчах. В первом круге Открытого чемпионата Австралии прошлогодний финалист получил в соперники не самого известного Генри Лааксонена из Швейцарии. А вот дальше Медведеву грозит поединок с непредсказуемой австралийской звездой Ником Кирьосом, который растерял свой талант в многочисленных скандалах, но теоретически способен победить любого игрока из топ-10. Ну а в третьем раунде Даниил может выйти на француза Юго Эмбера, которому лидер нашей сборной две неделе назад уступил на ATP Cup. В четвертьфинале ждем повторения русского дерби Медведев — Рублев, которое год назад завершилось легкой победой Дани, но Андрей горит желанием взять реванш.
Непредсказуемые женщины
Аслан Карацев и Карен Хачанов по отношению к Медведеву находятся в другой половине сетки, но могут сойтись между собой уже в четвертом круге, если Карен пройдет легендарного Рафаэля Надаля. Ну и, конечно, российские болельщики будут поддерживать Романа Сафиуллина, который после своих подвигов за сборную страны на ATP Cup близок к тому, чтобы пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию (в пятницу в финале уроженец Подольска встретится с британцем Лиамом Броэди).
Александр Зверев
Главными же звездами мужского турнира, помимо Медведева и Джоковича, считаются Александр Зверев из Германии и представитель Греции Стефанос Циципас. Для этих игроков программа минимум в Мельбурне — полуфинал.
Что касается женского турнира, то шансы наши девушек снова не внушают оптимизма. У олимпийской чемпионки Анастасии Павлюченковой высокий десятый номер посева, но в этом году она еще не выступала (из-за положительного теста на коронавирус) и будет играть в Мельбурне «с листа». Дарья Касаткина неплохо выглядела в разминочных поединках, однако в последние три года она не проходила на турнирах «Большого шлема» дальше третьего раунда.
— Из наших теннисисток не могу выделить никого яркого, потому что они все достаточно сильные, но недостаточно готовые, чтобы выиграть на данный момент Australian Open, — продолжил Виктор Янчук. — Посмотрим, что будет с ними к маю или июню. Если в целом говорить по девушкам, то в мировом теннисе — это кризис жанра. Интересно будет, как покажет себя победительница US Open Эмма Радукану. Ей пора прибавлять. Была сделана заявка на лидерство, пора утверждаться в новом статусе. Еще очень интересно, как выступит Людмила Самсонова. Она проявила себя борцом, растет. Пока сложно сказать, что из этого получится, но она на правильном пути.
В общем, даже четвертьфинал станет для любой из россиянок огромным успехом. Впрочем, в последнее время женщины на мейджорах совершенно непредсказуемы. И повалиться в первых же матчах способны даже такие фавориты, как австралийка Эшли Барти или белоруска Арина Соболенко.