Хард корт: кто выиграет Australian Open

Состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии — первого турнира «Большого шлема» нового сезона. Церемонию пришлось немного задержать, поскольку местные власти никак не могли определиться с вопросом о депортации первого сеянного — Новака Джоковича. Но пока он официально внесен в сетку и должен выступить в Мельбурне в качестве действующего чемпиона и фаворита мужского турнира. Первая ракетка России Даниил Медведев имеет шанс сойтись с 20-кратным победителем мейджоров только в финале , но до этой стадии еще надо дойти. Нашего звездного игрока ожидают непростые соперники, в том числе, возможно, давний приятель и соотечественник Андрей Рублев. А побеждать их необходимо, иначе текущие рейтинговые позиции Медведева могут пошатнуться.

Выйти из тени

Визовая сага Новака Джоковича накануне Открытого чемпионата Австралии стала одной из главных мировых новостей , выйдя далеко за рамки спорта. Задержание, заселение в карантинный отель, суд, уличные акции болельщиков, новые обвинения и перепалки в соцсетях — всё это затмило остальные события и должно существенно повлиять на настроение публики и расклады перед первым в году турниром «Большого шлема». Самый принципиальный вопрос — как случившееся отразится на игре первой ракетки мира. Не исключено, что неприятности только мобилизуют Новака и он станет еще сильнее. С другой стороны — против злостного нарушителя карантинных правил будут болеть трибуны «Мельбурн парка» и на каждой пресс-конференции Джоковича ждут неприятные вопросы.

Фото: Global Look Press/Patrick Hamilton Новак Джокович

В настоящее время в отношении сербской звезды ведется разбирательство сразу в трех странах. Дома его обвиняют в нарушении режима самоизоляции после 16 декабря. Имея на руках положительный тест на ковид, Новак встречался с журналистом французского издания L'Equipe. Австралия подозревает Джоковича в фальсификации ПЦР ради медотвода от прививки и в намеренной дезинформации относительно местонахождения за две недели до прибытия на Зеленый континент. А в Испании недовольны тем, что спортсмен, возможно, нарушил ковид-протокол в период своих тренировок в Марбелье в конце декабря. Сражаться за рекордный 21-й титул «Большого шлема» лидеру мужского тенниса под таким давлением очень тяжело , хотя Джокович уже не раз доказывал, что трудности делают его сильнее

— Думаю, вся эта ситуация с Джоковичем уменьшает его шансы на победу, — отметил в беседе с «Известиями» заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Чтобы бороться за титул, нужно проводить хорошую, полноценную подготовку. У него такой возможности не было , поэтому он шел по сокращенной программе с перерывами в несколько дней. Ничего хорошего из этого не выйдет. По ходу турнира он может набирать форму, но до полуфинала ему будет дойти проблематично. Мой индифферентный прогноз — оцениваю Джоковича как полуфиналиста, но он может споткнуться и раньше. Если не Джокович, то кто? Два фаворита: Зверев и Медведев. Рублева, кстати, нельзя списывать со счетов, в отдельных матчах он может преподнести сюрприз любому игроку из топ-5.

Хард корт Даниил Медведев Фото: Global Look Press/Peter Dovgan

Проблемы Новака вроде бы на руку второй ракетке мира Даниилу Медведеву, у которого появляется отличный шанс выйти из тени серба. Но 25-летнему россиянину сейчас в первую очередь надо думать о ближайших матчах. В первом круге Открытого чемпионата Австралии прошлогодний финалист получил в соперники не самого известного Генри Лааксонена из Швейцарии. А вот дальше Медведеву грозит поединок с непредсказуемой австралийской звездой Ником Кирьосом , который растерял свой талант в многочисленных скандалах, но теоретически способен победить любого игрока из топ-10. Ну а в третьем раунде Даниил может выйти на француза Юго Эмбера, которому лидер нашей сборной две неделе назад уступил на ATP Cup. В четвертьфинале ждем повторения русского дерби Медведев — Рублев, которое год назад завершилось легкой победой Дани, но Андрей горит желанием взять реванш.

Непредсказуемые женщины

Аслан Карацев и Карен Хачанов по отношению к Медведеву находятся в другой половине сетки, но могут сойтись между собой уже в четвертом круге, если Карен пройдет легендарного Рафаэля Надаля. Ну и, конечно, российские болельщики будут поддерживать Романа Сафиуллина , который после своих подвигов за сборную страны на ATP Cup близок к тому, чтобы пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию (в пятницу в финале уроженец Подольска встретится с британцем Лиамом Броэди).

Хард корт Александр Зверев Фото: Global Look Press/Patrick Hamilton

Главными же звездами мужского турнира, помимо Медведева и Джоковича, считаются Александр Зверев из Германии и представитель Греции Стефанос Циципас. Для этих игроков программа минимум в Мельбурне — полуфинал.

Что касается женского турнира, то шансы наши девушек снова не внушают оптимизма. У олимпийской чемпионки Анастасии Павлюченковой высокий десятый номер посева, но в этом году она еще не выступала (из-за положительного теста на коронавирус) и будет играть в Мельбурне «с листа». Дарья Касаткина неплохо выглядела в разминочных поединках, однако в последние три года она не проходила на турнирах «Большого шлема» дальше третьего раунд а.

Фото: Global Look Press/Michal Krumphanzl Анастасия Павлюченкова

— Из наших теннисисток не могу выделить никого яркого, потому что они все достаточно сильные, но недостаточно готовые, чтобы выиграть на данный момент Australian Open, — продолжил Виктор Янчук. — Посмотрим, что будет с ними к маю или июню. Если в целом говорить по девушкам, то в мировом теннисе — это кризис жанра. Интересно будет, как покажет себя победительница US Open Эмма Радукану. Ей пора прибавлять. Была сделана заявка на лидерство, пора утверждаться в новом статусе. Еще очень интересно, как выступит Людмила Самсонова. Она проявила себя борцом, растет. Пока сложно сказать, что из этого получится, но она на правильном пути.