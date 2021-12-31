Подача на вирус: COVID-19 мешает России защитить титул на Кубке ATP

За последние несколько лет мужская сборная России по теннису приучила своих болельщиков к регулярным победам. Кубок ATP-2022, который пройдет с 1 по 9 января в Австралии, должен был стать очередным триумфом Даниила Медведева, Андрея Рублева, Аслана Карацева и Карена Хачанова. Но по ряду причин собрать команду в оптимальном составе в этот раз не получилось. Рублев и Карацев сдали положительный тест на коронавирус и сосредоточились на лечении, а Хачанов, не предполагая, что такое может случиться с его партнерами, заявился на индивидуальный турнир. Таким образом, компанию Медведеву составят Роман Сафиуллин (167-я ракетка мира) и Евгений Карловский (269-я). Выйти из группы будет сложно, а о защите титула теперь приходится только мечтать.

Потери

29 декабря президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объявил, что Евгений Донской, который должен был быть капитаном сборной, и Аслан Карацев заболели коронавирусом. Ранее по этой же причине с турнира снялся Андрей Рублев, который, видимо, заразился COVID-19 на выставочном турнире в Абу-Даби. После той поездки в ОАЭ целый ряд игроков сдали положительный тест на коронавирус: канадец Денис Шаповалов, испанец Рафаэль Надаль, Унс Жабер из Туниса и швейцарка Белинда Бенчич. Аналогичные проблемы у тренера Надаля Карлоса Мойи и одного из специалистов, работающих с Энди Марреем.

В состав нашей команды на Кубок ATP вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном стал француз Жиль Сервара, тренером — Медведев (в прошлом году был Марат Сафин). По правилам соревнований в каждой команде должны находиться хотя бы два игрока, входящих в топ-250 мирового рейтинга. Мы выполнили этот критерий. Медведев — вторая ракетка мира, Сафиуллин — 167-я. Роман сумел оперативно добраться в Австралию из Дубая и в четверг уже тренировался с командой. Ему предстоит много игр, ведь помимо одиночного разряда еще и играть пару с Медведевым.

Жаль, что в такой сложной ситуации мы не можем рассчитывать на 29-ю ракетку мира Карена Хачанова. Тарпищев объяснил, что 25-летний москвич изначально не планировал выступать на Кубке ATP.

— В момент проведения Кубка ATP он будет в Мельбурне на турнире ATP-250. Карен изначально сказал, что не поедет в сборную. Сейчас мы уже не можем его заявить в команду. Вместе с Медведевым будут выступать Сафиуллин и Карловский, — объяснил «Известиям» Шамиль Тарпищев.

Перед стартом турнира кажется, что с таким составом нам вряд ли удастся выйти из группы, где надо занимать первое место. Разве что соперники также начнут сниматься, но пока таких новостей из стана сборных Австралии, Италии и Франции не поступает. Там собрались оптимальные составы.

Если бы у нас был Хачанов, то расклады были бы совершенно другими. Но и Карена понять можно. Он не провел ни одной встречи на выигранном Кубке Дэвиса – 2021. Видимо, поэтому решил сосредоточиться на индивидуальных турнирах в Австралии. Там есть и гарантированная игровая практика перед Australian Open, и рейтинговые очки. Кто же мог предположить, что COVID-19 выкосит второго и третьего номера сборной.

Настрой на Францию

В группе с Россией тоже произошли перестановки. Изначально в нее вошли Австралия, Австрия и Италия. Но у австрийцев снялись Доминик Тим — всё еще восстанавливается после травмы запястья, и Деннис Новак, который по состоянию здоровья пропустит все турниры Австралии. В результате сборная Австрии не сможет принять участие в Кубке ATP — в составе не осталось ни одного игрока, занимающего позицию в топ-250 рейтинга. Заменить австрийцев должна была Болгария, но команда попросту уже не успеет собраться в Австралии: пока там только Григор Димитров и Димитар Кузманов, другие два болгарских игрока начнут сезон в Италии.

В итоге австрийцев заменит Франция, с которой мы сыграем уже 2 января. Состав у соперника приличный. Юго Эмбер (35-й номер рейтинга), Артюр Риндеркнеш (58-й), Эдуард Роже-Васселин (победитель 22 турниров ATP в парном разряде) и Фабрис Мартен (финалист «Ролан Гаррос» – 2019 в парном разряде). Далее нас ждут встречи с Австралией (4 января) и с Италией (6 января).

Всего в третьем розыгрыше Кубка ATP примут участие 16 сборных, разделенных на четыре группы (в прошлом году было 12). Только победители групп выходят в полуфинал. Все встречи играются из трех сетов (до двух побед), тай-брейки в первых двух партиях — до семи очков, в решающем сете — до десяти.

Сначала встречаются между собой вторые номера команд, потом выходят на корт лидеры сборных. После этого капитан вправе назвать участников парного матча (ими могут быть любые два игрока из четверки заявленных на турнир). Парный поединок проводится, даже если одна из сборных выиграла две одиночные встречи и гарантировала себе общую победу.

В прошлом году Россия выиграла турнир, обыграв в группе Аргентину (2:1) и Японию (2:1), а в плей-офф — Германию (2:1) и Италию (2:0). В матче с итальянцами Андрей Рублев разделался с Фабио Фоньини (6:1, 6:2), а Даниил Медведев одолел Маттео Берреттини (6:4, 6:2).