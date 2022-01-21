Потери бойцов: Надаль в девятый раз обыграл Хачанова

Рафаэль Надаль 21 января проиграл свой первый сет на Australian open – 2022, но в итоге довольно легко одолел Карена Хачанова (6:3, 6:2, 3:6, 6:1). Звездный испанец в девятый раз подряд обыграл россиянина и в 15-й раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Не смог выйти в следующий раунд и Аслан Карацев. Уроженцу Владикавказа не хватило сил в ожесточенной борьбе с Адрианом Маннарино (6:7, 7:6, 5:7, 4:6). Француз впервые в своей карьере так далеко забрался в сетке турнира «Большого шлема».

Один идеальный сет

Рафаэль был очень быстр, а Карен поначалу некоторое время приходил в себя, адаптировался к игре испанца. Поэтому и на своей подаче допускал много ошибок — частенько мячи улетали в аут. Карен ошибался в простых для себя ситуациях. Надаль же как будто перекрывал весь корт: куда ни играй Хачанов, Рафа успевал везде. Надаль доминировал и первые два сета взял без особых проблем. В третьем 35-летний мастер немного подсел, а его соперник воспользовался ситуацией. У Карена всё было замечательно: удары, скорость, темп.

Хачанову уже нечего было терять, всё было поставлено на карту, поэтому и появились прекрасные розыгрыши в исполнения Карена. Жаль, но этого оказалось мало, чтобы переломить ход игры. В четвертой партии Надаль вернул себе преимущества и молниеносно взял подачу соперника, а затем и выиграл сет. Это был центральный матч игрового дня, вечерняя сессия при 50-процентной заполняемости трибун, поэтому можно было ожидать, что зрители будут на стороне Карена в отсутствие на турнире Новака Джоковича. Не выигрывать же Надалю рекордный «Шлем»! Но публика равно поддерживала обоих теннисистов — тут ее винить не в чем.

— Была ли у меня надежда, что Хачанов сможет перевернуть игру после третьего сета? Скорее нет, чем да, — признался «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Выиграть у Надаля, уступая два сета, практически невозможно. Испанец был более моторным и цепким в игре. Карену вначале не хватало атакующих действий, чтобы разбивать эту паутину комбинаций. Подавал Хачанов неплохо, но позиционного преимущества не имел. Слишком долгие розыгрыши у задней линии — не его. Нужно было больше использовать промежуточный удар с лета. Однако этот элемент в арсенале Хачанова недостаточно хорошо отработан.

Без сил

В послематчевом интервью Надаль назвал встречу с Хачановым своим лучшим матчем после возвращения в тур: «Сегодня вечером я играл против великого игрока и хорошего друга в туре, — подчеркнул Надаль. — Без сомнения, это был мой лучший матч с тех пор, как я вернулся. Такие ночи, как сегодня, значат всё. В моем арсенале много энергии, чтобы продолжать сражаться каждый божий день».

Четыре сета, 48 геймов и почти пять часов — столько длилось противостояние Адриана Маннарино и Аслана Карацева на «Маргарет Корт Арене». По итогам матча в четвертый круг австралийского «мейджора», к сожалению, прошел француз. И сделал он это впервые в своей карьере.

Сначала ничего не предвещало. Аслан выглядит увереннее, агрессивнее по игре, чем француз. Конечно, промелькивали чистейшие геймы Адриана и ошибки россиянина, но это еще ничего не значило. Прямо была видна эта жажда Карацева пройти в следующий круг и еще дальше: шикарные удары, четко по линиям, передвижение по корту — всё на высшем уровне. Но под конец первого сета француз расподавался, поэтому не обошлось без тай-брейка. Стартовый сет остался за Маннарино. Отметим, что Аслан выглядит прекрасно с точки зрения «физики» после коронавируса.

Чуть позже уже появились вопросы к игре россиянина. Ему не хватало интенсивности. Преимущества, которым он должен обладать, учитывая, что именно он «сеяный», не было видно вовсе. Теннисисты примерно равно шли друг за другом, выигрывали гейм за геймом, и тут Аслан обратился к своему боксу с кликом «How?», не понимая, как же одолеть Адриана. Такая безвыходность ничего хорошего не сулила.

Да, местами Карацев действовал куда вариативнее соперника, но всё равно атака не получалась. В целом это был совершенно изматывающий теннис, с каждой стороны попытка взять подачу друг друга, но без брейков. Долгий, высасывающий силы матч, в четвертом сете на корте появился даже физиотерапевт для Карацева, но что-то кардинально изменить не получилось. Маннарино выиграл матч в четырех сетах и теперь встретится Надалем 23 января (мск).

— Это был матч упущенных возможностей, — продолжил Шамиль Тарпищев. — Карацев должен был побеждать. Не хватило игры по счету, а также разумности в решениях. В принципе, он смотрелся интереснее. Но игра по счету предопределяет, когда что нужно делать. Ясно, что у Карацева в этом опыта пока нет. Но бывают такие ситуации в теннисе, когда нужно играть не туда, куда хочется, а туда, куда надо.

В определенный момент матча показалось, что Аслан уж слишком любит корты Мельбурна, что даже уходить с них не хочет. Он играет в очень энергозатратный теннис, и тяга к победе, независимо от соперника, похвальна. Вижу цель, не вижу препятствий — это о Карацеве. Если сравнивать его прошлогодний путь к полуфиналу Australian open с нынешним, то там тоже были очень сильные противники, местами сильнее, чем Маннарино или Макдоналд, но тогда мы ничего от него не ждали.

Каждый шаг вперед встречался с удивлением, поддержкой и криками про «наше секретное оружие». Сейчас уже другая история: Аслан в статусе 15-й ракетки мира, победителя Кубка Дэвиса, ATP Cup, пары одиночных турниров сам к себе уже предъявляет другие требования. Он уверенней, агрессивней и желает задрать планку еще выше. Но за три матча на АO Карацев провел суммарно около 13,5 часа на корте. Джокович столько же играл в прошлом году на всем турнире. Даже здоровье суператлета не может выдержать такие нагрузки, особенно учитывая, что Аслан недавно вылечился от коронавируса.