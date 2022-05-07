Неприемный день: как Рублев уступил Циципасу в Мадриде

Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, в двухчасовом матче уступив Стефаносу Циципасу из Греции (6:3, 2:6, 6:4). Это уже третье чувствительное поражение россиянина от грека на грунте. Ранее тот был сильнее в четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2020 и финале прошлогоднего «Мастерса» в Монте-Карло. Это поражение стоило Рублеву еще и шестого места в рейтинге ATP. В понедельник его обойдет 19-летний испанский вундеркинд Карлос Алькарес, который в своем четвертьфинале одолел самого Рафаэля Надаля. В других парах обошлось без сюрпризов. Первая ракетка мира Новак Джокович справился с Хубертом Хуркачем, а Саша Зверев победил Феликса Оже-Альяссима.

Два сета на качелях

Впервые в истории мадридского «Мастерса» до четвертьфинала добрались семь из первых восьми номеров посева. Из борьбы за трофей на ранней стадии выбыл только пятый «сеяный» Каспер Рууд, сенсационно уступивший Душону Лайовичу в 1/16 финала. Из россиян до 1/4 дошел только Андрей Рублев (Карен Хачанов и Аслан Карацев выбыли в первом круге). В соперники ему достался Стефанос Циципас, с которым до этого они встречались уже восемь раз, причем шесть матчей пришлись на два последних сезона. И каждый записал на свой счет по четыре победы. Хотя на грунте у финалиста прошлогоднего «Ролан Гаррос» есть преимущество. Да, и на нынешнем турнире путь Стефаноса в четвертьфинал оказался куда более гладким, тогда как Рублев провел два тяжелых матча против британцев Джека Дрейпера и Дэна Эванса. Поэтому фаворитом мог считаться Циципас.

И он начал с места в карьер. Первый гейм грек взял под ноль, а пока Рублев раскачивался и не всегда попадал в корт, Стефанос взял еще три очка подряд и на чужой подаче. Но россиянин включился и на удивление легко отыграл три брейк-пойнта. Гейм получился очень затяжным, дело пять раз доходило до счета «ровно». При этом было видно, что Андрея неудачное начало разозлило — когда он в выигрышной позиции сорвал удар, на корт полетела ракетка. Четвертый брейк-пойнт Андрей тоже отыграл, на этот раз шикарным кроссом с форхэнда. Но Циципас продолжал гнуть свою линию и добился желаемого на вторых подачах соперника.

Поведя с брейком, Циципас сосредоточился на удержании преимущества, и преуспел. Рублеву, несмотря на в целом неплохую игру на приеме, до конца партии не удалось создать ни одного шанса взять чужую подачу. Своя же у россиянина работала нестабильно, Андрей попадал первым мячом с процентом чуть больше 40. Победа Циципаса в первом сете со счетом 6:3 вряд ли кого-то удивила.

Во второй партии Рублеву удалось стабилизировать первую подачу, и задачи перед Циципасом сразу встали гораздо сложнее. Прием у Стефаноса стал работать куда хуже, по виннерам Рублев тоже был впереди. В первых пяти геймах каждый теннисист взял своё. В шестом же Рублев сначала немного попререкался с судьей, а потом взял и добыл два брейк-пойнта. Причем Циципас при счете 15:30 в выгоднейшей позиции у сетки не положил мяч в нужное ему место, после чего Андрей его четко обвел. А на решающем розыгрыше грек явно спижонил с укороченным, и теперь уже Рублев вышел вперед с брейком. После чего уверенно взял и следующий свой гейм, попутно выдав серию в 11 победных розыгрышей из 12 возможных.

Как же быстро перевернулась игра! Циципас в эти минуты выглядел откровенно бледно, мало напоминая себя самого образца часовой давности. Даже в выигрышных ситуациях он упускал очки, тогда как Рублев на кураже доставал «мертвые» мячи — один из таких, пробитый кроссом справа, принес россиянину двойной сетбол. И реализовал свой шанс Андрей в таком же отличном стиле, контратаковав по линии с бэкхэнда. 6:2, Циципас впервые на турнире отдал сет.

Без приема

Увы, но в третьем сете россиянину не удалось додавить соперника. У Рублева почти ничего не получалось на приеме. Из первых 17 мячей он выиграл только один, и тот благодаря двойной ошибке Циципаса. А вот на подаче россиянина геймы получались более конкурентными и напряженными. Впрочем, до серьезных угроз не доходило, хотя создавалось впечатление, что Рублев балансирует на грани. Первый брейк-пойнт Стефанос агрессивной игрой создал в седьмом гейме, но Андрей ответил красивым ударом с лета, затем красиво подрезал и обвел соперника, а на десерт уложил мяч форхэндом точно под линию.

Но при отсутствующей напрочь игре на приеме рассчитывать на общий успех было очень сложно. И следующую подачу Рублева Циципас забрал «под ноль» — здесь были и невынужденные ошибки россиянина в хороших позициях, и точные удары самого Стефаноса. Сразу после этого грек вышел подавать на матч. И едва не позволил Андрею снова перевернуть все с ног на голову — Рублев здорово начал и заработал двойной брейк-пойнт. Но его вновь подвели ауты, в решающих розыгрышах он не попадал в корт по длине. Итог: Циципас в полуфинале, где сыграет с Сашей Зверевым.

— Андрей не смог додавить соперника, — отметил «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Если бы он играл в третьем сете, как в концовке второго, то обязательно вышел бы в полуфинал. Но в его игре есть перепады, не хватает стабильности. В третьем сете Андрея подвел прием, плюс не самая уверенная подача. Тем не менее, в целом он хорошо отыграл в Мадриде. Перед «Ролан Гаррос» важно почувствовать уверенность на грунте.

В понедельник Рублев опустится на седьмое место в рейтинге. Что касается «Ролан Гаррос», то в интервью «Известиям» теннисист говорил , что не ставит каких-то определенных задача на этот турнир.

— У меня нет конкретной цели, — отмечал Андрей Рублев. — Просто хочу сделать максимум, что от меня зависит, все, что в моих силах. Хочу уехать с турнира с чувством, что сделал все от себя зависящее, выложился на все 100%.

«Ролан Гаррос» в этом году пройдет с 16 мая по 5 июня.