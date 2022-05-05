Титульный чист: Екатерина Александрова впервые претендует на «Мастерс»

Российская теннисистка Екатерина Александрова (45-я ракетка мира) впервые вышла в 1/2 финала турнира WTA-100, 4 мая обыграв в Мадриде американку Аманду Анисимову (6:4, 6:3). Для нее это будет всего второй полуфинал на грунте и в сезоне, и в карьере. В апреле она добиралась до этой стадии в Чарльстоне. Александрова — первая с 2016 года победительница квалификации, дошедшая до полуфинала в Мадриде. Теперь она сыграет с десятой ракеткой мира Онс Жабер. Представительница Туниса — всего лишь одна из двух «сеяных» игроков, добравшихся до решающей в стадии. В четвертьфинал также пробилась американка Джессика Пегула. В мужской сетке лидеры тура пока сыграли по одному матчу, но из россиян за титул продолжает бороться только Андрей Рублев. Карен Хачанов уступил Люке Пую, а Аслан Карацев — Давиду Гоффену.

Женская воля

Екатерина Александрова здорово начала грунтовый сезон. В начале апреля в американском Чарлстоне уроженка Челябинска обыграла седьмую ракетку мира Каролину Плишкову, а в полуфинале в упорной борьбе уступила олимпийской чемпионке Токио Белинде Бенчич. Две недели назад россиянка дала настоящий бой шестой ракетке мира Анетт Контавейт в Штутгарте (все решилось на тай-брейке в решающем сете), а в столице Испании смогла пройти квалификацию и добраться до крупнейшего в карьере полуфинала. В 1/32 была пройдена 12-я ракетка мира Елена Остапенко. Затем Екатерина справилась с опытной испанкой Нурия Парризас-Диас и сильным парным игроком Марией Боузковой из Чехии.

За семь дней Екатерина провела пять сложных матчей. Казалось, что на четвертьфинал сил у нее может уже не хватить. Ее соперница Аманда Анисимова начала борьбу в основной сетке, а в 1/8 отдала всего три гейма экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко из Белоруссии. В первом сете Анисимова повела 4:2 и получила еще два брейк-пойнта в седьмом гейме. Но тут Александрова собралась и выиграла десять розыгрышей подряд. Ей удалось не только сравнять счет, но и вырвать победу в сете. Во второй партии вновь шла ровная борьба, но в какой-то момент американке понадобился медицинский перерыв. После возвращения на корт россиянка буквально за 20 минут оформила победу в матче.

— Для Кати эта победа очень важна, — отметил в разговоре с «Известиями» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — После очень успешного сезона в 2020 году она потеряла уверенность в себе и не показывала те результаты, на которые можно рассчитывать при ее таланте. Выступление в это матче и в целом в Мадриде поможет ей. По игре у нее все есть, чтобы быть в топе. Нужно только верить в себя.

Александрова впервые вышла в полуфинал «Мастерса». Чтобы сделать еще один шаг к титулу, ей надо обыграть свою ровесницу Онс Жабер. На уровне WTA соперницы провели всего один матч. На прошлогоднем «Кубке Кремля» россиянка выиграла первый сет, а во втором Жабер снялась из-за травмы.

Также стоит отметить удачное выступление Дарьи Касаткиной. Вторая ракетка России дошла до 1/8 финала, попутно обыграв пятую ракетку мира Марию Саккари. Для Касаткиной это 15-я побед над соперницей из топ-10. Она прервала серию из пяти поражений от теннисисток такого уровня. При этом в матчах с соперницами из топ-5 ее баланс теперь стал 10:10.

Тяжелый матч Рублева

В мужской сетке турнир пропускает вторая ракетка мира Даниил Медведев. После операции по удалению грыжи Медведев снялся с «Мастерсов» в Мадриде и Риме. На «Ролан Гаррос» ему предстоит защищать четвертьфинал. А вот Карен Хачанов и Аслан Карацев никак не могут найти свою игру в этом сезоне. Карацев проиграл десять раз в последних 12 матчах, Хачанов на четвертом «Мастерсе» подряд вылетает в первом круге.

В борьбе за титул остается только Андрей Рублев. В 1/16 24-летний москвич с трудом справился с британцем Джеком Дрэйпером, занимающим 121-ю строчку в рейтинге ATP. Россиянин одержал волевую победу, матч продолжался почти 2,5 часа.

— Дрэйпер достойно себя показал, создал Рублеву немало проблем, — сказал «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — В целом ожидаемо для меня. Андрей большой молодец, он сумел переломить ход встречи и пройти в следующий раунд. Но ему нужно однозначно прибавлять, с такой игрой титул будет взять очень тяжело. В первую очередь нужно работать над психологическими аспектами. Думаю, в следующем матче ему будет уже легче.

В 1/8 Андрею предстоит сыграть с Даниэлем Эвансом. В этом году Рублев обыграл британца на победном турнире в Дубае, а в прошлом — уступил на «Мастерсе» в Цинцинатти.

— С Эвансом проще играть на грунте, чем на харде, — продолжил Шамиль Тарпищев. — Если Андрей смог отойти от прошлого матча и адаптироваться к условиям мадридского турнира (корт находится в 1000 м над уровнем моря), то Рублев должен проходить дальше. Его класс заметно выше.

В случае выхода в четвертьфинал Рублев, вероятнее всего, встретится со Стефаном Циципасом или Диего Шварцманом. Для обоих теннисистов грунт — любимое покрытие.