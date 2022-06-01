Ракеток носители: что ждет наших теннисистов на финише «Ролан Гаррос»

Открытый чемпионат Франции уже можно назвать успешным для российских теннисистов с учетом обстоятельств каждого из них. В женском турнире у России точно будет одна полуфиналистка — 1 июня в четвертьфинале между собой сыграют Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. В этот же день за участие в предпоследней стадии «Ролан Гаррос» поборется Андрей Рублев — ему предстоит сыграть с Марином Чиличем. Хорватский теннисист в 1/8 финала обыграл Даниила Медведева. Однако выступление россиянина можно считать относительно успешным, принимая во внимание недавнюю операцию по удалению грыжи.

Женская предсказуемость

Для Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой нынешние результаты в столице Франции — серьезный прорыв. Дарья показывала сверхуспешную игру в 2018 году, входила в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В том сезоне она выиграла Кубок Кремля, дошла до четвертьфиналов на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, и финалов крупных турниров WTA в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Но с тех пор российскую теннисистку как подменили. В 2019 и 2020 годах она выступала очень слабо. И лишь в 2021-м одержала несколько побед, в частности, выиграв St. Petersburg Open. Однако на турнирах «Большого шлема» она и близко не подходила к результатам 2018 года.

И вот в Париже у нее случился первый четвертьфинал на подобных соревнованиях за без малого четыре года. А в случае победы над Кудерметовой Дарья покажет лучший результат в карьере. Для Вероники же это и вовсе первый одиночный четвертьфинал турниров «Большого шлема».

— Сам факт того, что у нас будет теннисистка в женском одиночном полуфинале, уже успех, — считает двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков. — В прошлом году в Париже выстрелила Анастасия Павлюченкова, дошедшая до финала, но до этого мы много лет выступали неудачно. Трудно назвать фаворита в противостоянии Касаткиной и Кудерметовой, но очень хочется надеяться, что кто-то из них поборется и за титул.

Сейчас Касаткина идет 20-й в рейтинге WTA, а Кудерметова занимает 29-ю строчку. Победительница сыграет в полуфинале либо с первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши, либо с 11-м номером американкой Джессикой Пегулой. 31 мая определился состав второго полуфинала. В нем итальянка Мартина Тревизан встретится с американкой Корри Гауф.

Результаты, которые продемонстрировали во Франции Касаткина и Кудерметова, не должны вызывать удивления — они умеют показывать класс на отдельных турнирах, считает член совета Федерации тенниса России Владимир Камельзон. По его словам, какая бы из российских теннисисток ни вышла в полуфинал, она будет иметь равные шансы на титул с остальными тремя участницами.

— Современный женский теннис таков, что первая двадцатка рейтинга однообразная. Нет сейчас ярких игроков, как Шарапова или сестры Уильямс в лучшие свои годы. У мужиков такие есть — я человек 20 насчитаю, и один лучше другого. А женщин выровнялись и не показывают яркой игры. Они все действуют по одной и той же схеме, как будто их одна мама родила, будто в одной школе их обучили играть в теннис. А все-таки хочется больше индивидуальностей. Это касается и Кудерметовой с Касаткиной, — отметил Владимир Камельзон в беседе с «Известиями».

Мужской кураж

Второй номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Даниил Медведев после блестящего прошлого года, ознаменовавшегося победой на Открытом чемпионате США (US Open), отлично начал и нынешний сезон. В январе он был близок к триумфу на Открытом чемпионате Австралии, но в финале проиграл в пяти сетах звездному испанцу Рафаэлю Надалю (2:3), ведя в счете 2:0. А в начале апреля Даниил перенес операцию по удалению грыжи и пропустил полтора месяца.

Вернувшись 19 мая на корт, он проиграл французу Ришару Гаске в первом круге турнира в Женеве. Но на «Ролан Гаррос» показалось, что Медведев набрал форму. Он не проиграл ни одного сета в первых трех играх, притом что грунтовый корт — не коронный для Даниила.

Однако в понедельник он почти без шансов уступил в трех сетах хорвату Марину Чиличу (0:3). Днем ранее другой наш теннисист Карен Хачанов оказал более серьезное сопротивление талантливому испанцу Карласу Алькарасу, но тоже уступил 0:3. Таким образом, оба наших теннисиста выбыли в четвертом круге.

— Могу высказать только сожаление по поводу вылета Медведева, — сказал Владимир Камельзон. — Мне казалось, что он хорошо стартовал на этом «Ролан Гаррос», потихонечку набрал форму после операции и готов к таким большим боям. А для Даниила, как и для Рублева, хороший старт имеет большое значение. Но начиная с 1/8 играть всегда намного сложнее. Те, кто попадают в топ-16, — это уже игроки с большой буквы. Каждый из них способен выиграть турнир, каждый по-своему опасен. И всё зависит от индивидуальной готовности и куража. Видимо, сейчас этого не хватило Хачанову и Медведеву.

В случае победы над Чиличем Медведев сыграл бы в четвертьфинале с Рублевым, и у России был бы гарантированный полуфинал и в мужском разряде. Теперь же Андрей, идущий седьмым в рейтинге ATP, встретится с хорватом, занимающим 23-ю строчку.

— Чилич — это старый, проверенный боец, он выиграл не один турнир, — отметил Камельзон. — Он старше Рублева почти на 10 лет, но такие возрастные игроки за долгие годы в большом теннисе набрались опыта, понимают, как в какой момент нужно сыграть, ловят соперника на ошибках. Чилич — рослый игрок с хорошей подачей, прошедший огонь и воду. Рублеву нужно показать свой лучшей теннис, чтобы пройти такого оппонента.

В случае победы Рублева ждет полуфинал против победителя пары Каспер Рууд (Норвегия) — Хольгер Руне (Дания). Вторую пару полуфиналистов составят Александр Зверев и победитель противостояния Новака Джоковича с Рафаэлем Надалем.