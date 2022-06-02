Выход на первую: в полуфинале «Ролан Гаррос» Касаткину ждет лидер сезона

Все полуфиналисты «Ролан Гаррос»-2022 определялись 1 июня. Если в женской сетке у нас был гарантированный полуфиналист — Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встречали друг с другом, — то у мужчин отличные шансы показать свой лучший результат в карьере на турнире «Большого шлема» имел Андрей Рублев. Увы, но в тяжелейшем матче с хорватом Марином Чиличем россиянин уступил в пяти сетах. Причем, дело дошло до чемпионского тай-брейке, на который у чемпиона US Open-2017 осталось чуть больше сил. Поединок продолжался почти 4,5 часа.

Борьба нервов

Российский женский четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» прошел впервые с 2013 года. А на Открытом чемпионате Франции он был и вовсе в 2010-м, когда Елена Дементьева обыграла Надежду Петрову. Тогда все решилось в трех сетах, в этот раз — в двух, но интриги и драматизма было гораздо больше.

Дарья Касаткина считалась фаворитом противостояния с Вероникой Кудерметовой. Уроженка Тольятти проводит отличный грунтовый сезон, одержав победу над четвертой ракеткой мира Марией Саккари в Мадриде и дойдя до полуфинала в Риме. В Париже она не проиграла ни одного сета в четырех матчах, дав соперницам суммарно выиграть всего 14 геймов. К тому же для Касаткиной это был уже второй четвертьфинал французского «мейджора» (и третий в карьере). Кудерметова же впервые в карьере добралась до такой высокой стадии.

Впрочем, уроженку Казани тоже не стоило сбрасывать со счетов. Это показал Мастерс в Риме, где она взяла титул в паре с Анастасией Павлюченковой, а также победы над третьей ракеткой мира Паулой Бадосой в третьем раунде и финалисткой US Open-2017 Мэдисон Киз в 1/8 финала в Париже. С американкой Вероника безнадежно проиграла первый сет, но смогла сделать отличный камбэк, уверенно взяв оставшиеся две партии. В этот же день россиянка сыграла с Элизе Мертенс в парном разряде. Их дуэт, который борется за первое место в парном рейтинге, в тяжелом матче проиграл китаянкам Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. Так что сил Вероника потратила значительно больше, чем ее соотечественница.

И это, возможно, стало ключевых в их встрече. В первом сете Касаткина показала отличный процент первой подачи (80%) и сделала два брейка, дожав соперницу в концовке партии. Второй сет превратился в аттракцион брейков. Каждая из теннисисток проиграла по три свои подачи. В итоге дело дошло до тай-брейка, в котором свежее была Касаткина. Дарья начала его с места в карьер, получив пять матчболов. Вроде бы интрига матча была исчерпана, но тут уже Вероника проявила характер, отыграв четыре матчбола. Могла и пятый, но после размена ударами из глубины корта Касаткина решилась на укороченный, а Кудерметова не смогла добежать до этого мяча. Возможно, помешала травма голеностопа, которая она получила во второй партии. Но это уже история.

В полуфинале первая ракетка России сыграет с первой ракеткой мира Игой Швентек. Полячка проиграла всего одну партию на этом «Ролан Гаррос», Касаткина — ни одной.

— Швентек выиграла 33 матча подряд на последних турнирах, включая «Ролан Гаррос», — отметила «Известиям» известный комментатор, многократная чемпионка СССР Анна Дмитриева. — Понятно, что она безоговорочный фаворит. Хотелось бы, чтобы Даша сумели показать более-менее интересную игру, а там уже видно будет. Швентек тоже ведь не железный человек. Она тоже молоденькая теннисистка, и у нее могут быть свои маленькие трудности. Посмотрим.

Драма Рублева

Марин Чилич долгое время считался «клиентом» Андрея Рублева. Россиянин дважды обыгрывал хорвата в Майами, Цинцинатти и полуфинале Кубка Кремля-2019, когда Рублеву удалось взять первый домашний трофей. Но в 2021 году Марин прервал полосу неудач в этом противостоянии, победив в третьем раунде Australian Open. Рублев тогда не смог справиться с убийственной подачей хорвата и капитулировал в четырех сетах.

Вообще Чилич считается специалистом по харду (чемпион US Open-2014 и финалист Australian Open-2018), но и грунте у него стабильные результаты. За последние пять лет он уже третий раз вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В этом розыгрыше хорват прошел Мартона Фучовича, Жиля Симона, а в четвертом круге дал взять всего семь геймов второму «сеяному» Даниилу Медведеву (антирекорд россиянина на ТБШ). После матча Марин признался, что это был один из лучших матчей в его карьере и он намерен продолжить победную поступь.

Увы, но так и получилось. Андрей взял первый сет, сделав брейк при счете 5:5, но вторая и третья партия осталась за соперником. Чилич был превосходен на подаче, получая огромное преимущество с первого мяча, зачастую его реализовывая. Со второго завязывалась борьба, но Андрей не выглядел фаворитом в размене глубокими ударами. Чилич раз за разом продолжал попадать в мертвые зоны. Андрей пытался докричаться за советом к своему тренеру Фернанду Висенте, известный специалист по грунту только разводил руками.

Но Чилич не железный. В восьмом гейме четвертого сета Рублев все-таки заработал брейк-пойнт (впервые за три сета), и тут же выиграл столь необходимый брейк (5:3), а затем и партию. Так дело дошло до решающего сета, но котором у обоих теннисистов был шанс выиграть досрочно. У Марина был матчбол в девятом гейме, а Андрея скрытый матчбол в 10-м. До реализации не дошло, поэтому все решалось на чемпионском тай-брейке. Там Андрей не совладал с нервами и отдал его сопернику практически без борьбы (2:10).

— Выиграть были достойны оба теннисиста, но удача сопутствовала Чиличу, — подчеркнул «Известиям» победитель двух турниров «Мастерсов», первый россиянин в топ-10 рейтинга ATP Андрей Чесноков. — Да, возможно сказался и его опыт. Все-таки ему 33 года, он гораздо больше играл на турнирах «Большого шлема», побеждал в Нью-Йорке, доходил до финала Сиднея. Но в любом случае Андрей заслужил самых лестных слов за этот «Ролан Гаррос». Он выглядел уверенно и зрело.

Рублев в пятый раз проиграл в четвертьфиналах турниров «Большого шлема».