Удивить Париж: «Ролан Гаррос» ждет нового короля

На грунтовых кортах Парижа 22 мая стартует второй в нынешнем сезоне турнир Большого шлема. Мужской «Ролан Гаррос» обещает стать одним из самых интригующих за долгие годы. У него как минимум два главных фаворита — серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас, а также не менее пяти фаворитов второго плана. У женщин в кои-то веки есть очевидная кандидатка на главный трофей — полька Ига Свёнтек. Но Открытый чемпионат Франции славится своей непредсказуемостью, так что через две недели кубок вполне может поднять над головой совсем другая девушка. Среди россиян наибольшие шансы имеют Андрей Рублев и Дарья Касаткина. Правда, для них успехом можно будет считать даже выход в четвертьфинал.

Санкции и контрсанкции

Даниил Медведев посеян на нынешнем «Ролан Гаррос» под очень высоким вторым номером и при определенных раскладах даже без титула может закончить соревнования первой ракеткой мира. Однако включать нашу суперзвезду в список потенциальных победителей — это слишком смело. Всем известно, что Даниил не любит медленное покрытие, кроме того, он недавно перенес операцию по удалению грыжи и только набирает форму. Главный российский специалист по игре на грунте — Андрей Рублев. В нынешнем сезоне он чередует громкие победы с не менее громкими провалами. Но в свой лучший день Андрей способен обыграть любого. Тем более что на сей раз у него удачная сетка и нет явных проблем со здоровьем.

— По пути к четвертьфиналу главной проверкой для Рублева, скорее всего, станет встреча с Янником Синнером, — отметил в беседе с «Известиями» победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков. — Молодой итальянец — неудобный соперник для россиянина. Он дважды обыгрывал его на взрослом уровне, в том числе победил на последнем «Мастерсе» в Монте-Карло. Рублеву надо брать реванш. Когда он играет в свой теннис на грунте, то для него нет авторитетов. Четвертьфинал Андрея и Медведева? Не верю, что Даня дойдет до второй недели.

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Прошлогодняя финалистка Открытого чемпиона Франции Анастасия Павлюченкова выбыла до конца сезона из-за травмы, так что наши главные надежды в женском турнире связаны с Дарьей Касаткиной. 25-летняя уроженка Тольятти только что вернула себе звание первой ракетки страны и заставила надеяться на то, что она преодолела затяжной кризис. На заре своей карьеры Дарья выигрывала юниорский «Ролан Гаррос» — самое время вспомнить об этом. Впрочем, достаточно далеко способны пройти и другие сеяные россиянки — Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Правда, все они находятся в одной половине сетки, что грозит русскими дерби уже начиная со второго круга.

Теннисисты из России и Белоруссии выступают в Париже в нейтральном статусе, причем им под угрозой снятия запрещено делать политические заявления. А вот на следующий турнир Большого шлема — Уимблдон — наших игроков не пустят. За это дискриминационное решение британский мейджор накануне впервые в истории лишен возможности начислять рейтинговые очки, причем сразу во всех разрядах: мужском, женском, юниорском и даже в турнире теннисистов-колясочников. Совместное решение о контрсанкциях приняли ассоциации ATP, WTA и Международная федерация тенниса. «Отдельные турниры не могут решать, какие мировые конфликты или иные события должны влиять на теннис, а какие — нет», — говорится в заявлении ATP. Впрочем, Уимблдон даже после этого не передумал и россиян с белорусами в число своих участников не включил.

— Очень приятно, что организация стоит за интересы спортсменов, — заявил «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Насколько я понимаю, у АТР было подписано соглашение, что спортсмены на соревнования допускаются чисто по рейтингу, несмотря на национальность. Они голосовали и приняли решение, чтобы никто из теннисистов не страдал. Мы довольны таким решением, ребята не теряют очки. Потерять очки — значит улететь в рейтинге вниз. А так очки сохраняются — никаких проблем нет. Это абсолютно нормальное и цивилизованное решение.

Кто возьмет титул

Возвращаясь к «Ролан Гаррос», стоит отметить, что главными звездами предстоящего мейджора все-таки будут не наши соотечественники, а в первую очередь первая ракетка мира Новак Джокович. Серб, кажется, окончательно преодолел последствия своих антиваксерских злоключений, только что выиграл «Мастерс» в Риме и полон решимости взять свой первый Большой шлем с июля прошлого года. Главный конкурент Новака — восходящая звезда Карлос Алькарас. У юного испанца есть всё, чтобы стать новым королем грунта, вопрос только в том, достаточно ли у него опыта, чтобы справиться с огромным давлением.

Рафаэль Надаль за 17 лет проиграл в Париже всего четыре матча, взял 13 титулов, но сейчас находится не в самой лучшей ситуации в плане здоровья и спортивной формы. Рафа много раз доказывал, что способен прыгнуть выше головы, особенно на любимом грунте. Но на этот раз он в одной половине сетки с Джоковичем и Алькарасом, так что Надалю придется очень тяжело. Среди фаворитов второго плана также грек Стефанос Циципас, Александр Зверев из Германии, ну и в какой-то степени Андрей Рублев и норвежец Каспер Рууд. В общем, борьба предстоит очень плотная, а коварный грунт ошибок и плохого самочувствия не прощает.

У женщин все ждут пятого подряд титула от Иги Свёнтек. Полька уже побеждала на «Ролан Гаррос» в 2020 году, а в прошлом сезоне брала в Париже титул в паре. Но хватит ли у Иги сил на двухнедельный марафон, с учетом не самой простой жеребьевки? Помимо россиянок нашим болельщикам стоит обратить внимание на Арину Соболенко. 24-летняя белоруска на турнирах Большого шлема никогда не проходила дальше полуфинала, но способна на большее. Еще одна потенциальная героиня — Онс Жабер из Туниса — бьет все возможные африканские рекорды в женском теннисе. И такой турнир, как «Ролан Гаррос», — отличное место для того, чтобы вновь разрушить стереотипы.